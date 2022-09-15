  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус

Ксения Польская

Пропустить раздел Ксения Польская: другие публикации

Ксения Польская: другие публикации

Дети в окне автобуса из Изюма в Белгородскую область, 20 апреля 2022 года

В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ

В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ

Евродепутаты признали, что Россия "явно стремится изменить демографический состав Украины".
Права человека
32 мин. назад
На главную страницу