Тюркский народ, одна из коренных этнических групп Крымского полуострова
Процесс формирования крымскотатарского этноса из ряда племен и народов завершился в период Крымского ханства - (Xv - конец XVIII веков). В 1783 году ханство, находившееся до этого времени под сильным влиянием Османской империи, было включено в состав России. После этого многие крымские татары эмигрировали в Турцию. После революции 1917 года и победы большевиков в гражданской войне была создана Крымская автономная социалистическая республика с широкой автономией для крымских татар. 11 мая 1944 Сталин осуществил массовую депортацию крымских татар, огульно обвиненных в коллаборационизме. Массовое возвращение татар в Крым началось только в период перестройки. После распада СССР Крым оказался в составе Украины. После краха режима Януковича и российской аннексии Крыма в 2014 году большинство крымских татар оказались в оппозиции новым властям. Некоторые мигрировали из Крыма в другие регионы Украины.
Задержание крымского политика Наримана Джелялова и других крымских татар - это еще одна из длинного ряда политически мотивированных карательных мер РФ в отношении Меджлиса и его руководства, заявил Госдепартамент США.
Этот год может стать не самым удачным для "Газпрома". Поставки газа из РФ на важнейший для него европейский рынок, скорее всего, сократятся. При этом из-за санкций США заморожена постройка газопровода "Северный поток-2".