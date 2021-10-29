Тюркский народ, одна из коренных этнических групп Крымского полуострова

Процесс формирования крымскотатарского этноса из ряда племен и народов завершился в период Крымского ханства - (Xv - конец XVIII веков). В 1783 году ханство, находившееся до этого времени под сильным влиянием Османской империи, было включено в состав России. После этого многие крымские татары эмигрировали в Турцию. После революции 1917 года и победы большевиков в гражданской войне была создана Крымская автономная социалистическая республика с широкой автономией для крымских татар. 11 мая 1944 Сталин осуществил массовую депортацию крымских татар, огульно обвиненных в коллаборационизме. Массовое возвращение татар в Крым началось только в период перестройки. После распада СССР Крым оказался в составе Украины. После краха режима Януковича и российской аннексии Крыма в 2014 году большинство крымских татар оказались в оппозиции новым властям. Некоторые мигрировали из Крыма в другие регионы Украины.