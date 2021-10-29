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Крымские татары

Тюркский народ, одна из коренных этнических групп Крымского полуострова

Процесс формирования крымскотатарского этноса из ряда племен и народов завершился в период Крымского ханства - (Xv - конец XVIII веков). В 1783 году ханство, находившееся до этого времени под сильным влиянием Османской империи, было включено в состав России. После этого многие крымские татары эмигрировали в Турцию. После революции 1917 года и победы большевиков в гражданской войне была создана Крымская автономная социалистическая республика с широкой автономией для крымских татар. 11 мая 1944 Сталин осуществил массовую депортацию крымских татар, огульно обвиненных в коллаборационизме. Массовое возвращение татар в Крым началось только в период перестройки. После распада СССР Крым оказался в составе Украины. После краха режима Януковича и российской аннексии Крыма в 2014 году большинство крымских татар оказались в оппозиции новым властям. Некоторые мигрировали из Крыма в другие регионы Украины.

06.11.2015***Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea Copyright: picture alliance/ZUMA Press/S. Glovny

Четверо крымских татар приговорены к колонии по делу "Хиз бут-Тахрир" 29.10.2021

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех крымских татар, задержанных в марте 2020 года, сторонниками запрещенной в РФ организации.
The US Department of State building is seen in Washington, DC, on July 22, 2019. (Photo by Alastair Pike / AFP) (Photo credit should read ALASTAIR PIKE/AFP via Getty Images)

Вашингтон призвал РФ освободить задержанного в Крыму политика Джелялова и других крымских татар 06.09.2021

Задержание крымского политика Наримана Джелялова и других крымских татар - это еще одна из длинного ряда политически мотивированных карательных мер РФ в отношении Меджлиса и его руководства, заявил Госдепартамент США.
Nariman Dzhelyalov, stellvertretender Vorsitzender des Mejlisder Krimtatare. Es wurde von DW Korrespondentin Yuliya Vishnevetskaya (Copyright: DW) gemacht. Alle Rechte sind geklärt.

ФСБ сообщила замглавы Меджлиса крымских татар о подозрении в диверсии 05.09.2021

По словам адвоката Наримана Джелялова, после задержания 4 сентября ее подзащитного содержали в пыточных условиях: в наручниках, с мешком на голове, без еды и воды.
SIMFEROPOL, UKRAINE - SEPTEMBER 16: Armed Federal Security Service of the Russian Federation (FSB) officers encircled the building of Mejlis of the Crimean Tatar People, representative-executive body of Crimean Tatars in Simferopol on September 16, 2014. (Osman Bayramaliyev - Anadolu Agency) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Омбудсмен Украины осудила массовые задержания в Крыму 05.09.2021

В Симферополе задержаны более 50 человек, вышедших на акцию протеста к зданию ФСБ, заявила Людмила Денисова. Президент Украины связал задержания с началом работы "Крымской платформы".
06.11.2015***Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea Copyright: picture alliance/ZUMA Press/S. Glovny

В Симферополе задержаны более 40 крымских татар 04.09.2021

Люди пришли к зданию ФСБ узнать о судьбе пятерых крымских татар, задержанных накануне по делу о повреждении газопровода.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 17, 2021 - MPs are gathered at the rostrum during a regular sitting of the Verkhovna Rada, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Volodymyr Tarasov / Avalon

Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины 01.07.2021

Украинский парламент принял закон, признающий коренными народами в Украине крымских татар, караимов и крымчаков. Русские таковыми не значатся.
06.11.2015***Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea Copyright: picture alliance/ZUMA Press/S. Glovny

Что говорится в резолюции ПАСЕ о нарушении прав крымских татар 23.06.2021

ПАСЕ призвала Москву не применять законы России на территории оккупированного Крыма, а вместо них использовать на полуострове законодательство Украины.
Eine Fahne des Krimtatarischen Volkes ist am Tag der Krimtatarischen Flagge vor dem Gebäude des Stadtrats gehisst. +++ dpa-Bildfunk +++

Эксперт о том, кого считать коренными народами в Украине 10.06.2021

В чем заключается особенность защиты прав коренных народов и подпадают ли под это определение русские, белорусы и молдаване в Украине, DW рассказал бывший эксперт Совета Европы Франческо Палермо.
ARCHIV 2014 *** epa04212828 Chairman of the Mejlis of Crimean Tatar people Refat Chubarov (R) attend a commemoration ceremony in Akmechet district of Simferopol, Crimea, 18 May 2014. Crimean Tatars gathered to mark the 70th anniversary of Joseph Stalin_s forcible deportation of more than 230,000 Crimean Tatars from their homeland in Crimea. EPA/ARTUR SHVARTS © picture-alliance/dpa/A. Shvarts

Суд в Крыму заочно вынес приговор главе меджлиса крымских татар 01.06.2021

Глава крымско-татарского меджлиса Рефат Чубаров назвал приговор, вынесенный судом в аннексированном Россией Крыму, "юридически ничтожным".
25.12.2019 *** People celebrate the arrival of the train from Russia in Sevastopol, Crimea, after it crossed a bridge linking Russia and the Crimean peninsula on Wednesday, Dec. 25, 2019. Ukrainian officials opened a criminal probe Wednesday after a passenger train from Russia arrived in Crimea via a new Russian-built bridge, arguing that the train illegally carried people across the Ukrainian border. (AP Photo) |

Украина приняла стратегию деоккупации Крыма. В чем она состоит? 26.03.2021

Киев считает утвержденную стратегию деоккупации Крыма историческим документом. Однако не все украинские эксперты разделяют это мнение.
2884481 06/28/2016 Stele with the word Crimea at Jankoi border crossing point on Russia-Ukraine border. Alexandr Polegenko/Sputnik | (c) picture-alliance/Sputnik/A. Polegenko

Комментарий: Стратегия деоккупации Крыма - документ со многими неизвестными 12.03.2021

В Украине разработан пятилетний план возвращения под контроль Киева крымского полуострова. Известно о нем мало. Но не только в этом ошибка команды Зеленского, считает Сергей Руденко.
September 2020 Ukraine Kiew | Proteste: Gerichtsurteil gegen Krym Tataren

В Украине возмущены приговором, вынесенным в РФ крымским татарам 16.09.2020

В России вынесен приговор группе крымских татар по делу о "Хизб ут-Тахрир". Семеро обвиняемых получили сроки от 13 до 19 лет тюрьмы, один оправдан. Украина возмущена решением суда.
ARCHIV - 08.07.2019, Berlin: KOMBO - Wladimir Putin (l), Staatspräsident von Russland, und Wolodymyr Selenskyj, Staatspräsident der Ukraine. (zu dpa «Putin und Selenskyj sprechen über Ukraine-Konflikt») Foto: Lahodynskyj/Lovetsky/The Canadian Press/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit.

Путин и Зеленский обсудили новый этап перемирия на Донбассе 26.07.2020

Разговор президентов России и Украины состоялся за несколько часов до начала режима полного прекращения огня в Донбассе.
07.07.2020, Russland: 6281166 07.07.2020 In this handout video grab released by Russian Federal Security Service (FSB), a service officer makes a search in a house of a detained member of the Hizb ut-Tahrir al-Islami terrorist organization (banned in Russia), in Crimea, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Federal Security Service Foto: Russian Federal Security Service |

ЕС осудил задержания крымских татар ФСБ России 08.07.2020

"Евросоюз не признает действие российского законодательства на территории Крыма и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут безотлагательно отпущены на свободу", - заявил представитель ЕС.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan exchange documents during a signing ceremony following their meeting in Kiev on February 3, 2020. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Визит Эрдогана в Украину: о чем договорились Анкара и Киев 03.02.2020

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину завершился подписанием ряда соглашений и представительным бизнес-форумом. О чем же договорились Анкара и Киев?

Замороженный Северный поток 2 - не единственная проблема Газпрома в Европе. DW Новости (30.01.2020) 30.01.2020

Этот год может стать не самым удачным для "Газпрома". Поставки газа из РФ на важнейший для него европейский рынок, скорее всего, сократятся. При этом из-за санкций США заморожена постройка газопровода "Северный поток-2".
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