Крылатая фраза из немецкого: Празднуй, когда пришел праздник (фото)

Эрфурт • "Man muss die Feste feiern wie sie fallen". Эта немецкая фраза из одной берлинской сатирической пьесы середины XIX века давно стала в Германии крылатым выражением и означает, что праздновать нужно тогда, когда пришел праздник.

Однако все же есть праздники, которые сами по себе не приходят - требуют определенной подготовки. Например, свадьбы. Многие немцы, да и не только немцы, стараются найти для такого важного события не только красивое место, но и в особенную, примечательную дату. Приближающийся сентябрь великодушно предоставил будущим супругам сразу две такие возможности - 9.9.19 и 19.9.19.

Как отмечает агентство dpa, сотрудникам немецких ЗАГСов в эти дни предстоит на славу поработать. Особенно в Тюрингии! Дело в том, что весной этого года местный земельный парламент решил, что 20 сентября здесь будут отмечать Всемирный день ребенка, который станет дополнительным выходным в календаре Тюрингии. А 19-е сентября приходится в этом году на четверг. И если свадьбу отметить 19.09., то за ней последует аж три выходных дня подряд. Прекрасный подарок молодоженам!

Теперь в Тюрингии официальные выходные дни приходятся на одиннадцать дат календаря - от Нового года до Рождества.

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10 необычных мест для бракосочетания в Германии

10 необычных мест для бракосочетания в Германии В шахте Венчанием на пляже сегодня вряд ли кого удивишь. Выездные бракосочетания стали в Германии настолько привычным явлением, что парам приходится изрядно поломать голову, дабы придумать нечто более оригинальное. Вот эти парень и девушка, жители городка Обервольфах в федеральной земле Баден-Вюртемберг, решили обменяться кольцами в бывшей шахте. Поздравить молодоженов в подземелье прибыл сам мэр города.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На свадебной гондоле Более романтическое бракосочетание трудно себе представить. В Баварии жених и невеста могут совершить прогулку на великолепно украшенной, отделанной внутри красным бархатом свадебной гондоле, которая по канатной дороге доставит их на вершину горы высотой 1400 метров. В отеле Eisensteiner Hütte, откуда открывается вид на Баварский лес, и пройдет бракосочетание. Стоимость услуги - 100 евро.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии В старинном замке Неоготический замок Драхенбург, одно из крупнейших и красивейших дворцовых сооружений XIX столетия в земле Северный Рейн - Вестфалия, возвышается в парке на берегу Рейна, на склоне горы Драхенфельс близ городка Кенигсвинтер, что под Бонном.Торжественная свадебная церемония в его сказочной атмосфере обойдется в сумму от 600 до 1700 евро - в зависимости от зала, который для этого выбран.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На дирижабле В городке Фридрихсхафен на Боденском озере можно жениться на дирижабле. Правда, проводить торжественную регистрацию разрешается только до взлета - пока воздушное судно еще находится на земле. Ну, а после того как молодые обменяются кольцами и получат свидетельство о браке, дирижабль взмывает в небо. Стоимость - по договоренности.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии В зоопарке Пары, предпочитающие экзотику, могут устроить свадебное торжество в зоопарке. В Кельнском зоологическом саду, например, церемонии бракосочетания проводятся в слоновнике. В качестве свидетелей на свадьбу можно выбрать обитающих тут слониху по кличке Тонг Кун и ее детеныша - слоненка, которого назвали Китай. Проведение церемонии бракосочетания обойдется в 400 евро.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На горе Цугшпитце Цугшпитце - самая высокая точка на территории Германии. Ее высота - 2962 метра. Один раз в месяц на ее вершину отправляется работник ЗАГСа города Гармиш-Партенкирхен - проводить церемонии бракосочетания. Для этого выделяются лишь 12 дней в году. В общей сложности, 60 пар ежегодно женятся на Цугшпитце. Это обходится в 250 евро.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На маяке Суровая погода, минимум комфорта, жесткие деревянные скамьи. Вступление в брак на маяке в деревне Пильзум в Восточной Фризии на побережье Северного моря - дело вкуса. Хотя этот маяк - один из самых красивых в Германии. Да и великолепный вид, открывающийся с его смотровой площадки, компенсирует все неудобства. Стоимость услуг - по договоренности.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На футбольном стадионе В Германии, стране любителей футбола, местом вступления в брак нередко становятся стадионы команд бундеслиги. При стадионе знаменитого футбольного клуба "Шальке 04" в Гельзенкирхене даже есть экуменическая часовня. Обряды венчания здесь проводят два священника - из протестантской и католической церквей.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На гоночной трассе Отправиться под венец под звук ревущих моторов: такая возможность есть на Нюрбургринге - знаменитой гоночной трассе рядом с одноименным поселком в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Для этого тут выделяется всего два дня в году - 12 июля и 11 октября. С 2020 года их число увеличат до четырех дней.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На подвесной железной дороге Подвесная железная дорога - исторический памятник и один из видов общественного транспорта в Вуппертале. Особой популярностью пользуется "королевский вагон" (Kaiserwagen), часто арендуемый для свадебных торжеств. Церемония бракосочетания здесь, включая часовую прогулку по городу, обойдется в 476 евро. Если она проводится в выходные, придется доплатить еще 81 евро. Автор: Наталия Королева





Праздничные дни в немецком календаре

Праздничные дни в немецком календаре Праздничная география Германия - государство федеральное. Праздничные дни определяются земельными законами, поэтому в разных регионах их количество колеблется от девяти до пятнадцати в год. В целом среди земель лидирует Бавария (14), а меньше всего праздников в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне (9). Особое место занимает баварский город Аугсбург (15), где есть дополнительный выходной.

Праздничные дни в немецком календаре Католики и протестанты Разница объясняется конфессиональными особенностями. В преимущественно католических регионах в календаре насчитывается больше красных дней, чем в протестантских. При этом некоторые официальные праздники остаются рабочими днями, в которые лишь нет занятий в школах и вузах.

Праздничные дни в немецком календаре Великие комбинаторы Искусство комбинировать праздники, уик-энды и отпуск - народный немецкий спорт. Самые урожайные месяцы - май и декабрь. Заветное слово в таких случаях - "Brückentag", то есть день (Tag) отпуска, который как мост (Brücke) соединяет праздник(и) и выходные. Кроме того, можно также добавить отпуск к одному из длинных уик-эндов (langes Wochenende), когда праздник отмечается в пятницу или понедельник.

Праздничные дни в немецком календаре Цена вопроса Если праздники выпадают на выходные, в Германии их не отгуливают позже, как это делается во многих других странах, например, в России. Однако в последнее время этот прогрессивный зарубежный опыт начали активно обсуждать. Экономисты уже подсчитали, что каждый дополнительный выходной обойдется Германии в 0,1% годового роста ВВП и приведет к снижению экономического оборота на 10 миллиардов евро.

Праздничные дни в немецком календаре Новый год Neujahr, Neujahrstag. Отмечается первого января и в особых объяснениях не нуждается. Однако уже на примере этого праздника можно еще раз продемонстрировать особенности немецкого федерализма. Первый вариант его названия (Новый год / Neujahr) - официально используется в соответствующих законах Баварии и Баден-Вюртемберга, второй (Новогодний день / Neujahrstag) - во всех остальных землях.

Праздничные дни в немецком календаре Богоявление Heilige Drei Könige, Epiphanias. Отмечается шестого января. В католицизме этот праздник связан с поклонением волхвов. В Германии их также называют Тремя святыми королями. Является официальным выходным в Баварии, Баден-Вюртемберге и Саксонии-Анхальт. В этот праздник дети в одеждах волхвов ходят по улицам и славят Христа своими песнями - не только в этих трех, но и во всех остальных землях.

Праздничные дни в немецком календаре Великая пятница Karfreitag. Пятница Страстной недели посвящена воспоминанию о крестной смерти Иисуса Христа. Является выходным во всех федеральных землях Германии и относится к числу так называемых тихих праздников (stiller Freitag), в которые запрещены все мероприятия и занятия, нарушающие спокойствие. Запрет начинает действовать в шесть вечера четверга и продолжается до шести утра в субботу.

Праздничные дни в немецком календаре Светлый понедельник Ostermontag. Пасхальный понедельник отмечается повсюду. В первый день после воскресения Иисус явился ученикам и в течение сорока дней рассказывал им о Царстве Небесном, после чего вознесся на небо. Накануне отмечается Светлое Христово Воскресение (Ostersonntag). Отдельной необходимости объявлять это воскресенье выходным днем нет, но в одной из земель все же это сделали - в Бранденбурге.

Праздничные дни в немецком календаре Первое мая Erster Mai, Tag der Arbeit. День труда или Первое мая также отмечается во всей Германии. Профсоюзные и политические организации проводят свои митинги и шествия. Многие немцы встречают начало этого весеннего месяца вечеринками - "Танцами в май" (Tanz in den Mai). Эта традиция является своего рода современным вариантом празднования Вальпургиевой ночи.

Праздничные дни в немецком календаре Вознесение Господне Christi Himmelfahrt. Отмечается на сороковой день после Пасхи во всех землях и приходится на один из четвергов между 30 апреля и 3 июня. Однако на фотографии - не церковное шествие, а немецкие мужчины, которые вне зависимости от религиозной принадлежности празднуют в этот выходной свой День отца. Непременный атрибут их совместных прогулок на Vatertag - тележка, груженная пивом и провиантом.

Праздничные дни в немецком календаре Духов день Pfingstmontag - второй день Пятидесятницы (Pfingsten), приходящийся на понедельник. Является выходным во всех землях Германии. Напоминает о сошествии Святого Духа на апостолов. Отметим, что православные церкви отмечают в это время День Святой Троицы, который западные церкви, в свою очередь, празднуют неделей позже, но выходным в Германии он не является.

Праздничные дни в немецком календаре Праздник Тела и Крови Христовых Fronleichnam. Отмечается католической церковью в один из четвергов мая или июня на одиннадцатый день после Пятидесятницы. Является официальным выходным днем в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре, а также отдельных регионах Саксонии и Тюрингии, в которых среди населения преобладают католики.

Праздничные дни в немецком календаре Аугсбургский день мира Augsburger Hohes Friedensfest. В 1555 году в Аугсбурге был заключен религиозный мир между католиками и протестантами Священной Римской империи. Позже во время Тридцатилетней войны 8 августа 1629 года католический император запретил протестантам города исповедовать их веру. После ее завершения они решили вспоминать этот день, который стал в Аугсбурге официальным выходным - Аугсбургским днем мира.

Праздничные дни в немецком календаре Вознесение Богоматери Mariä Himmelfahrt. Отмечается 15 августа и является официальным праздником в федеральной земле Саар, а также в большинстве регионов Баварии - за исключением около 350 общин, в которых нет католического большинства. В этот день в Германии традиционно проходят церемонии освящения трав и цветов.

Праздничные дни в немецком календаре День германского единства Tag der Deutschen Einheit. Отмечается 3 октября. В этот день в 1990 году вступил в силу Договор об объединении Германии. Является единственным официальным праздничным днем, закрепленным на федеральном уровне. Однако, хотя в этом нет необходимости, почти все немецкие земли также внесли его в список своих земельных праздников.

Праздничные дни в немецком календаре День Реформации Reformationstag. 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге 95 тезисов, положивших начало Реформации в Европе. Этот день отмечают в Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, большинство населения которых составляют протестанты. В 2017 году будет праздноваться 500-летие этого события. Юбилейный день объявят выходным во всей Германии.

Праздничные дни в немецком календаре День всех святых Allerheiligen. День всех святых, отмечаемый первого ноября, является официальным выходным в Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Сааре, где он входит в число так называемых тихих праздников. Отметим также, что второго ноября за ним следует День всех усопших верных, в который католики вспоминают покойных родственников и посещают кладбища.

Праздничные дни в немецком календаре День покаяния и молитвы Buß- und Bettag. Отмечается протестантами в ноябре, но праздником остается только в Саксонии. Дни покаяния и молитвы объявляли в связи с опасностями и бедствиями. Со временем их оказалось нескольких десятков. В 1893 году власти Пруссии ввели единый такой день. В ФРГ до 1995 года он был выходным, однако его отменили.

Праздничные дни в немецком календаре Первый день Рождества Erster Weihnachtstag. 25 декабря. Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Отмечать его в Германии начинают уже накануне в Сочельник (Heiliger Abend), но 24 декабря не является официальным выходным, однако многие берут в этот день отпуск. Кроме того, магазины и предприятия сферы обслуживания накануне Рождества работают по сокращенному графику.

Праздничные дни в немецком календаре Второй день Рождества Zweiter Weihnachtstag. 26 декабря. Второй день Рождества многие немцы проводят, отдыхая от праздничных застолий, посещая родственников и совершая прогулки. До Нового года, если есть возможность, предпочитают не работать - брать отпуск.

Праздничные дни в немецком календаре P.S. Как же знаменитый карнавал? Почему его нет в списке, ведь главные шествия проходят в понедельник? "Бешеный понедельник" (Rosenmontag) нигде в Германии не является праздничным днем. Однако в городах и регионах, где его отмечают, например, в Рейнской области, работодатели добровольно дают выходной своим сотрудникам, даже не пытаясь сопротивляться карнавальной стихии и традициям. Автор: Максим Нелюбин



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