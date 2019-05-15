 Крупные страны ЕС призывают усилить сотрудничество в сфере безопасности | Новости из Германии о Европе | DW | 28.05.2020

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Европа

Крупные страны ЕС призывают усилить сотрудничество в сфере безопасности

В свете нынешних кризисов странам Евросоюза необходимо более тесно сотрудничать в сфере безопасности, уверены главы оборонных ведомств ФРГ, Франции, Италии и Испании.

Военные под маскировкой смотрят в бинокли

Германия, Франция, Италия и Испания выступают за более тесное сотрудничество в рамках европейской политики безопасности в свете перемен, произошедших из-за пандемии коронавируса. Нынешние кризисы, конфликты и неустойчивость систем оказались в результате эпидемии под ударом, указали министры обороны четырех стран в письме главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, обнародованном в четверг, 28 мая.

В этой связи имеет смысл регулярно проводить кризисные тренинги, чтобы выработать единое видение сценариев реализации угроз, полагают глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и ее коллеги. По их мнению, должно быть лучше налажено усиленное военное сотрудничество, начатое в 2017 в рамках программы "постоянного структурного сотрудничества" PESCO, в которой принимают участие все страны Евросоюза, кроме Дании и Мальты. На новый уровень сотрудничество должно выйти с 2021 года, когда полноценно заработает Европейский оборонный фонд. Министры четырех наиболее крупных стран ЕС настаивают на том, что проекты в рамках PESCO должны давать зримые оперативные результаты в короткие сроки.

В политике вооружений Европа должна снизить зависимость от других стран и перепроверить прямые инвестиции из-за рубежа, говорится в документе.

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    Автор: Жанетт Зайферт, Александр Варкентин


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