Крупные планы Мартина Шеллера

Глубокие поры на коже обратили на себя внимание мирового фотосообщества: портреты, которые подчеркивают все морщины, каждый нюанс в рельефе лица. Интимные снимки, свидетельствующие о большом доверии к человеку по ту сторону фотообъектива. Немецкий фотограф Мартин Шеллер (Martin Schoeller) называет свои фотопортреты Close Ups - снимки, сделанные крупным планом.

Крупноформатные фотографии Мартина Шеллера, а также его новые работы, представляют с 20 июня в берлинской арт-галерее Camera Work, специализирующейся на фотоискусстве. Классического вернисажа не было из-за коронавируса. Но все артефакты можно посмотреть на сайте галереи в интернете.

Карьерный взлет в Нью-Йорке

Решение Мартина Шеллера переехать в Нью-Йорк в 1993 году оправдало себя: в течение трех лет он работал помощником знаменитой Энни Лейбовиц. Вместе с ней и ее командой он объехал весь мир и познакомился со многими звездами кино и музыкальной индустрии. Молодой человек с запоминающимися дредами быстро овладел всеми тонкостями профессиональной фотографии, которые отличают фотографа-художника от фотографа-технаря. Азам фотографии он учился в Берлине, в институте общества Lette-Verein, которое вЛейбовицо времена, когда у женщин не было иных прав, кроме как воспитывать детей и вести хозяйство, давало женщинам возможность получить профессию.

Молодой немец вскоре пошел своим путем. Работал как фрилансер в США, искал свой собственный стиль и предлагал свои снимки различным редакциям. "Вначале редакторы вообще не понимали моих крупных планов, - вспоминает Шеллер в интервью DW. - Поначалу я в основном фотографировал моих друзей. А потом один фоторедактор отправил меня на фотосессию, фотосессию с Ванессой Редгрейв ".

Эта фотосессия катапультировала его в высшую лигу. "Заказы посыпались со всех сторон. 127 заказов в 1999 году - я не мог в это поверить. Тогда я спал в среднем четыре часа в сутки, потому что было так много работы ", - вспоминает фотограф. И сегодня еще Шеллер удивляется тому, как круто пошла в гору его карьера.

Суть в деталях

Сегодня фотографу спится уже дольше и спокойнее. К нему пришла всемирная известность, с ним работает надежная команда ассистентов, который обеспечивают все необходимые приготовления к фотосессиям. Но и сам Шеллер тоже не сидит без дела, когда надо поднимать объемистые ящики с фотооборудованием. Ныне 52-летний немец не зазнался и считает юмор неотъемлемой частью своего профессионализма.

Мартин Шеллер родился в Мюнхене в 1968 году и вырос во Франкфурте-на-Майне. Его отец - известный немецкий тележурналист и литературный критик Вильфрид Ф. Шеллер (1941-2020). Его сестра Беттина - режиссер. Творческая интеллигентная семья.

Мартина заинтересовала фотография. То, чему он научился в берлинском институте Летте, до сих пор служит ему опорой в работе. Серийные фотографии Августа Зандера (August Sander) и Бернда и Хиллы Бехер (Bernd and Hilla Becher) оказали огромное влияние на его понимание фотографии как искусства. "Поначалу я думал: почему всегда одни и те же водонапорные башни? Пока не понял, что теперь я помню каждую их деталь", - говорит он с восхищением в голосе.

Репортер "Нью-Йоркер”

Фотосессия с Тони Хоуком, многократным чемпионом мира по скейтбордингу и звездой YouTube - кстати, одногодкой Шеллера - принесла молодому фотографу из Германии постоянный контракт с американским журналом "The New Yorker". "Тогда я работал фотографом уже 13 лет", - вспоминает он в интервью.

Его "крупные планы " знаменитостей появлялись на первых страницах известнейших изданий: "Time", "Vanity Fair", "New York Times", "Stern", "Rolling Stone". В 2000 году он был удостоен награды журнала "Life" в номинации "Лучший талант".

Мартин Шеллер выезжает на фотосессии в самые разные страны мира и регулярно работает фоторепортером для научно-популярного журнала "National Geographic". Социальная активность также является частью его работы: вырученные средства от портретов бездомных и трансгендеров он жертвует на благотворительные цели.

Международная известность

Последние 15 лет его работы регулярно появляются на выставках. Первый раз их показали в 2005 году в галерее Camera Work в Берлине, которая имеет эксклюзивные права на него как художника в Германии. Позже были выставки в музеях и галереях в Нью-Йорке, Бостоне и Беверли-Хиллз. На протяжении 20 лет его представляет Анке Дегенхард (Anke Degenhard), агент, куратор и эксперт по современной фотографии. Она находит для его фотографий идеальное выставочное пространство, например, бывший коксовый завод Zeche Zollverein.

В 2020 году Мартин Шеллер представлен сразу на трех выставках в Германии. Zeche Zollverein в Эссене показывает его проект "Выжившие", фотографии людей, переживших Холокост, осуществленный в тесном сотрудничестве с израильским мемориалом Яд Вашем. Другие его фотоработы, в том числе и самые новые, показывают музей Forum NRW в Дюссельдорфе и галерея Camera Work в Берлине.

История жизни крупным планом

Пожалуй, самый резонансный проект фотографа размещен на выставке в Дюссельдорфе: портреты приговоренных к смертной казни по судебной ошибке, портреты невинных людей, которые находились в тюрьмах США в течение многих лет - некоторые из них были оправданы в самый последний момент перед казнью. Лица, в которых отпечаталась несправедливость и трагическая судьба. Фотографу долго пришлось завоевывать их доверие. Зато эти впечатляющие фотографии резко отличаются от обычных портретов. Они не двухмерные, они показывают всю безмерную глубину человеческой жизни.

Новые фотографии, которые Мартин Шеллер показывает в Берлине в галерее Camera Work, производят похожее впечатление. Известные немецкие художники, кинематографисты и музыканты, такие как Удо Линденберг (Udo Lindenberg), Герберт Гренемайер (Herbert Grönemeyer) или Кампино, фронтмен дюссельдорфской панк-группы "Die Toten Hosen", тоже позволяют считывать со своих лиц историю своей жизни. Шеллер сумел ее увидеть и показать без прикрас, крупным планом.

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