Крупные компании готовятся к массовым сокращениям

Мы следим за рынком труда. Массовые увольнения, страшные сценарии, громкие заявления, - в этой подборке мы будем собирать все истории.
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