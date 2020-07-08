Крупные компании готовятся к массовым сокращениям

Как коронавирус изменил мир

Когда появится вакцина от коронавируса?

На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

Автор: Марина Барановская