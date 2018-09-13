 Крупнейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей | Экономические новости из Германии | DW | 13.11.2019

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Экономика

Крупнейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей

В число крупнейших компаний РФ по объему денежных средств вошли "Роснефть", "Газпром" и "Почта России". С учетом банков накопления первой десятки составили около 7,5 трлн рублей.

Российские рубли

Десять богатейших компаний России, по данным на конец 2018 года, накопили 3,4 трлн рублей. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает агентство РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность, обнародованную Росстатом и самим компаниями. Обладателем крупнейших запасов денег стал концерн "Газпром" (почти 850 млрд руб.), а рекордсменом по приросту средств - "Роснефть", накопившая 832 млрд рублей (прирост в 500 млрд рублей).

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Если учитывать кредитные организации, которым требуется больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов, то первую тройку составят крупнейшие государственные банки - Сбербанк (объем накоплений 2,3 трлн руб.), Газпромбанк (1 трлн) и ВТБ (929 млрд рублей). С учетом банков объем накоплений на конец 2018 года составил 7,5 трлн рублей.

Первая двадцатка

В первую двадцатку, в числе прочих, вошли также Московский фонд реновации жилой застройки, "Почта России", "Московский метрополитен", "Рособоронэкспорт", "Лукойл", "Транснефть", РЖД и другие компании.

Ранее рейтинговое агентство Moody's сообщило, что "Газпром" и "Роснефть" вошли в число крупнейших компаний региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) по объему денежной ликвидности по итогам 2018 года: "Газпром" занял в этом рейтинге седьмое (21,1 млрд евро), а "Роснефть" - девятое место (17,8 млрд евро).

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    Автор: Андрей Гурков


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