 Круизный лайнер с COVID-19 на борту причалил в калифорнийском Окленде | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.03.2020

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Мир

Круизный лайнер с COVID-19 на борту причалил в калифорнийском Окленде

На лайнере Grand Princess выявлен 21 случай заражения вирусом SARS-CoV-2. Он встал на якорь в Окленде. Пассажиры пройдут карантин дома, в больницах и на военных базах, а экипаж - на судне.

Круизный лайнер Grand Princess в порту Окленда

Круизный лайнер Grand Princess в порту Окленда

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого выявлен 21 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, пришвартовался в порту калифорнийского города Окленд в понедельник, 9 марта. Пассажиры сойдут на берег, откуда их доставят автобусами домой, в больницы или на военные базы.

Там они будут находиться в карантине на протяжении минимум 14 дней. Экипаж пройдет карантин на борту лайнера. На судне находится около 3500 человек. Вирус обнаружен у 19 членов экипажа и двух пассажиров.

Круизный лайнер несколько дней простоял у побережья Калифорнии после того, как стало известно о кончине одного из бывших пассажиров Grand Princess от пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом. Речь идет о 71-летнем мужчине, путешествовавшем на лайнере в феврале. Коронавирус был обнаружен еще у четырех человек, находившихся на борту в те дни.

Grand Princess принадлежит той же компании, что и лайнер Diamond Princess, простоявший в феврале 2020 года две недели в порту японской Иокогамы из-за вспышки коронавируса на борту. Тогда заражение было выявлено почти у 700 человек, шесть из них впоследствии скончались от легочной болезни.

В ряде штатов США введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Распространение вируса SARS-CoV-2 началось с китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. С тех пор он проник более чем в 100 стран. В США с начала вспышки выявлено 708 инфицированных, 27 больных скончались, 15 выздоровели. Власти нескольких штатов ввели режим чрезвычайного положения.

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    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

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    Опустевшие улицы

    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

  • Мужчина и женщина в защитных костюмах сопровождают пожилую женщину в респираторной маске к карете скоронй помощи.

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    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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