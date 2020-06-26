 Кругосветка по Германии: от немецких ″Венеций″ - до баварского ″Версаля″ | Фоторепортажи о Германии | DW | 26.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Фоторепортажи

Кругосветка по Германии: от немецких "Венеций" - до баварского "Версаля"

Немцы любят отдыхать в своей стране. В Германии для этих целей достаточно красивых и романтических мест. Смотрите подборку DW.

  • Бамберг

    Германия - красивая страна

    Германия - очень разнообразная страна для туризма. Помимо типично немецких достопримечательностей здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах. Заглянем в некоторые из них, начав в "Маленькой Венеции".

  • Бамберг

    Германия - красивая страна

    "Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпревальд

    Германия - красивая страна

    В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Он богат пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

  • Гельголанд

    Германия - красивая страна

    На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии.

  • Гельголанд

    Германия - красивая страна

    Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Люнебургская пустошь

    Германия - красивая страна

    Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером.

  • Люнебургскую пустошь

    Германия - красивая страна

    Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В это время Люнебургскую пустошь патрулируют конные полицейские - помогают охранять природу в самый горячий туристический сезон. Отметим также, что испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

  • Озеро Айбзе

    Германия - красивая страна

    Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны.

  • Бавария

    Германия - красивая страна

    Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце. Альпийские ландшафты в Баварии вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии.

  • Саксонская Швейцария

    Германия - красивая страна

    Новую Зеландию немцы для себя "открыли" сравнительно недавно, посмотрев фильмы трилогии "Властелин колец", там снимавшейся. Раньше красивые горные ландшафты в своей стране они называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - в Саксонии (Sächsische Schweiz).

  • Херренкимзе

    Германия - красивая страна

    На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дрезден

    Германия - красивая страна

    "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бамберг

    Германия - красивая страна

    Германия - очень разнообразная страна для туризма. Помимо типично немецких достопримечательностей здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах. Заглянем в некоторые из них, начав в "Маленькой Венеции".

  • Бамберг

    Германия - красивая страна

    "Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпревальд

    Германия - красивая страна

    В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Он богат пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

  • Гельголанд

    Германия - красивая страна

    На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии.

  • Гельголанд

    Германия - красивая страна

    Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Люнебургская пустошь

    Германия - красивая страна

    Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером.

  • Люнебургскую пустошь

    Германия - красивая страна

    Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В это время Люнебургскую пустошь патрулируют конные полицейские - помогают охранять природу в самый горячий туристический сезон. Отметим также, что испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

  • Озеро Айбзе

    Германия - красивая страна

    Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны.

  • Бавария

    Германия - красивая страна

    Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце. Альпийские ландшафты в Баварии вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии.

  • Саксонская Швейцария

    Германия - красивая страна

    Новую Зеландию немцы для себя "открыли" сравнительно недавно, посмотрев фильмы трилогии "Властелин колец", там снимавшейся. Раньше красивые горные ландшафты в своей стране они называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - в Саксонии (Sächsische Schweiz).

  • Херренкимзе

    Германия - красивая страна

    На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дрезден

    Германия - красивая страна

    "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

    Автор: Максим Нелюбин


Читайт также: 
• Туристические маршруты по Германии
• Немецкие острова
• Всемирное наследие в Германии

Контекст

Европа снова открывается, но путешествовать смогут не все

Германия и другие страны ЕС открывают границы к сезону отпусков. Всё возвращается в норму? Не совсем. Что это означает для россиян и других гостей из третьих стран - в материале DW.  

Немецкий турбизнес опасается коллапса и массовой безработицы

До миллиона человек могут потерять работу в результате коллапса в индустрии туризма, заявили представители турбизнеса. До 70 процентов работников уже получают пособие по неполной занятости.  

Пляжные альтернативы во время пандемии - отдых на озерах

Чтобы отдохнуть на пляже, совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море, да и поездки на далекие моря во время коронавирусной пандемии остаются пока под вопросом.  

Бамберг - "франконский Рим"

Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Москву называли "третьим Римом", а Бамберг - "франконским".  

Церкви и монастыри Бамберга

В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.  

Императорский собор в Бамберге - уникальный памятник романской эпохи

Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.  

Старая ратуша в Бамберге - одна из самых красивых в Германии

Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.  

Всемирное наследие: Бамберг

Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.  

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий

Проказа - страшное слово. Больные становились изгоями, лепрозории строили подальше от городов. Почти все они исчезли вместе с болезнью - их сравняли с землей.  

Ганзейская соль для Великого Новгорода

В Люнебурге более тысячи лет добывали соль, два года ходил в школу Бах и написал свою "Лорелею" Гейне.  

10 причин любить Баварию

Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности?  

Немецкие острова: Гельголанд - остров беспошлинной торговли

Его любили пираты. Им владели датчане, немцы, британцы. Восхищался Гейне. Здесь произвели самый мощный неядерный взрыв в истории человечества.  

"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.  

10 причин любить Саксонию

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.  

Сколько в Германии "Швейцарий"?

Хороша страна Германия, здесь "Швейцарий" больше, чем в любом другом государстве мира! Ничего случайного в этом нет.  

Удивительное - рядом в Германии

От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля". (20.08.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Каким будет летний отпуск в условиях пандемии коронавируса  

Всемирное наследие: Бамберг  

Достопримечательности Дрездена  

Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене  

Сокровищница на Эльбе  

Шпреевальд - немецкая "Венеция"  

Также по теме

Deutschland BdT Robben

Германия - красивая страна 26.06.2020

От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля".

BdT - Abendrot in Köln

Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019 (фотогалерея) 23.12.2019

Две дюжины фотографий немецких ландшафтов и достопримечательностей из более чем четырех сотен снимков, опубликованных нами в рубрике "Кадр за кадром" в 2019 году.

BdT mit Deutschlanbezug 21.02.2018 - Kölner Dom

Самая посещаемая достопримечательность Германии (фото) 15.08.2018

770 лет назад, 15 августа 1248 года, в Кельне был заложен фундамент нового городского собора, ставшего выдающимся памятником готики в Германии.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Канны: стриминг вместо дефиле

Канны в мае 2020 года

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW