"Кровавая" Луна над Дрезденом (фото)

21.01.2019, Дрезден • Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.
Январские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Январь 2019
Над зимними Альпами
20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.
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Кадр за кадром - Январь 2019
"Зеленая стрелка" для велосипедистов
19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Сколько калорий в немецком пиве?
18.01.2019, Берлин • Немецкие производители пива уже в этом году начнут добровольно размещать информацию о калорийности своих продуктов на этикетках. Для наиболее популярных в Германии сортов пива она составляет 40-50 килокалорий на сто миллилитров. 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Первый в Германии транзистор
17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Бавария после снегопадов
17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.
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Кадр за кадром - Январь 2019
"Лунное письмо"
16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Зимняя калина
16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Последний писк берлинской моды
15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.
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Кадр за кадром - Январь 2019
В Германии ввели секционный контроль
14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Зоопарк расстается с белыми медведями
13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Эльбской филармонии - два года
12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.
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Кадр за кадром - Январь 2019
День немецкого яблока
11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Поезд под снегом
10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Пробки из-за снегопада
09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Новости из берлоги
08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Чемпионат по метанию елок
07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Как колядуют в Германии
06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Елки для зоопарка
05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Пятидневный носорог
03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Затишье перед бурей
02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Самый длинный замок Европы
01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.
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Немецкие ландшафты - 2018
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Немецкие ландшафты - 2018
Январский снег на родине марципана
20.01.2018 • Голштинские ворота - главный символ Любека. Этот город был столицей Ганзейского союза и является родиной марципана. Согласно легенде, рецепт придумали в голодном 1407 году. Когда запасы продуктов в городе почти подошли к концу, кто-то решил истолочь остававшийся еще миндаль, добавить сахар, смешать, а потом из получившейся массы вылепить небольшие хлебцы, чтобы раздать их бедным.
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Родина европейского фарфора
20.02.2018 • Саксонский город Майсен (он же - Мейсен), расположенный на Эльбе недалеко от Дрездена, является родиной европейского твердого фарфора. В 1708 году здесь удалось разгадать его рецепт, до этого известный лишь китайцам. Так этот город выглядел в один из февральских вечеров.
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Рассвет над Кельнским собором
2102.2018 • Раннее февральское утро в Кельне. Кельнский собор был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Это самая посещаемая архитектурная достопримечательность Германии. Высота башен готического храма - 157 метров.
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Немецкие ландшафты - 2018
"Бжегские гуси"
04.03.2018 • Круглые льдины с такими "взъерошенными" краями вновь можно было увидеть в начале марта в нижнем течении Одера. Их называют здесь "бжегскими гусями" (нем. Brieger Gänse). Название возникло в польском городе Бжег (нем. Brieg) и позже получило распространение во всем регионе.
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Немецкие ландшафты - 2018
Ледяное искусство
19.03.2018 • Эта фотография была сделана в середине марта на немецком острове Рюген, куда после оттепели вновь на время вернулась зима. Рюген - крупнейший по площади немецкий остров и один из самых популярных морских курортов Германии.
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Немецкие ландшафты - 2018
Немецкие гондольеры
26.03.2018 • Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". Так здешние лодочники отпраздновали начало нового туристического сезона. Прогулка на одной из таких лодок-плоскодонок по здешним каналам является обязательной частью туристической программы.
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Немецкие ландшафты - 2018
Весенний Морицбург
14.04.2018 • Популярную сказку "Три орешка для Золушки" снимали здесь зимой 1972 года, а так окрестности саксонского замка на воде Морицбург выглядели в один из апрельских дней. Нынешний вид он приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века. Использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов. Сейчас этот дворцово-парковый комплекс ежегодно посещает около миллиона человек.
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Немецкие ландшафты - 2018
Сакура в Бонне
16.04.2018 • Сакура считается одним из символов Страны восходящего солнца. Однако немцам не надо так далеко ездить, чтобы посмотреть на цветение этих деревьев. Немецкой столицей японской вишни считается Бонн. В середине 1980-х годов здесь засадили сакурами целые улицы. Во время цветения посмотреть на эту красоту сюда приезжают туристы со всего мира.
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Немецкие ландшафты - 2018
Один мак в поле не воин
21.05.2018 • Море цветущих красных маков в солнечный майский день около баварского города Ландсхут.
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Немецкие ландшафты - 2018
Бранденбургские молнии
28.05.2018 • В конце мая во многих регионах Германии прогремели сильные грозы. Эта фотография была сделана около бранденбургского Премница.
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Немецкие ландшафты - 2018
Озеро в форме сердца
29.05.2018 • На этой майской фотографии из Германии - озеро Бургзе в бранденбургском Фалькенхагене, имеющее форму сердца, заполненного водой.
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Немецкие ландшафты - 2018
40 лет в списке Всемирного наследия
01.06.2018 • История этого храма, возведенного при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад, в 1978 году, Ахенский собор стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Немецкие ландшафты - 2018
Шверинский замок
15.06.2018 • В столице Мекленбурга-Передней Помераним прошел традиционный праздник - день открытых дверей в Шверинском замке. Замок был возведен в столице тогдашнего великого герцогства Мекленбург-Шверин в середине XIX века в качестве резиденции главы Мекленбургского дома. Сейчас в нем работает земельный парламент - ландтаг.
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Немецкие ландшафты - 2018
Туманный рассвет в Королевском уголке
15.06.2018 • Королевский уголок (Königswinkel) - так называют местность в альпийских предгорьях Баварии около Фюссена, где расположены замки короля Людвига II Нойшванштайн и Хоэншвангау. Эта фотография была сделана здесь одним ранним утром в середине июня.
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Немецкие ландшафты - 2018
Очень красивая новая станция
30.06.2018 • Эта фотография была сделана в городе Галле (Саксония-Анхальт), где завершили строительство новой сортировочной станции. На проект было потрачено 146 миллионов евро. Станция рассчитана на 2400 вагонов в сутки. Общая протяженность путей этой сортировочной станции превышает сорок километров. Для ночного освещения здесь установлено 650 фонарных столбов со светодиодными лампами.
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Немецкие ландшафты - 2018
Летняя жара - 2018
17.07.2018 • Эта фотография была сделана в Кельне на Рейнском бульваре в знойный 30-градусный полдень. Обычно летом здесь многолюдно, но не в такую жару. Этот пешеходный бульвар был открыт в 2015 году. На строительство новой городской достопримечательности было потрачено более 25 миллионов евро.
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Немецкие ландшафты - 2018
Засохшие поля. Вид из космоса
09.08.2018 • Так в начале августа выглядели из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля. Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.
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Немецкие ландшафты - 2018
Замок Гогенцоллерн
20.08.2018 • Восход солнца над родовым замком германских кайзеров. Замок Гогенцоллерн (Баден-Вюртемберг) до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции. Первое письменное упоминание замка датировано 1267 годом. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.
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Немецкие ландшафты - 2018
Маяк в Вестерхефере
21.08.2018 • Вестерхеферский маяк (Leuchtturm Westerheversand) построили в Шлезвиг-Гольштейне на побережье Северного моря в 1906 году. Он считается одним из самых красивых в Германии.
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Немецкие ландшафты - 2018
Время осенних крокусов
14.09.2018 • Они очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета. Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне.
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Немецкие ландшафты - 2018
Розовый туман
20.09.2018 • Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии.
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Немецкие ландшафты - 2018
Раскинулось море широко
16.10.2018 • Озеро Штайнхудер Мер площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.
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Немецкие ландшафты - 2018
Осенний Любек
30.10.2018 • Ганзейский город Любек был основан 875 лет назад - в 1143 году - на впадающей в Балтийское море реке Траве и со всех сторон окружен водой, как хорошо видно на этой фотографии. Именно такие стратегические места предпочитали ганзейские купцы. По воде они не только перевозили свои товары. Она также служила преградой на пути врагов в случае войн и конфликтов.
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Немецкие ландшафты - 2018
Бранденбургские березки
31.10.2018 • Березы в пустоши около бранденбургского Ямлица. На протяжении нескольких десятилетий здесь располагался военный полигон. Сейчас эта пустошь является частью природного парка Шлаубеталь, созданного в 1995 году.
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Немецкие ландшафты - 2018
Франкфурт в тумане
08.11.2018 • Раннее ноябрьское утро на вершине горы Большой Фельдберг (879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.
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Немецкие ландшафты - 2018
Замок Мариенбург
03.12.2018 • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.
Автор: Максим Нелюбин