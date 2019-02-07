 Кристиан Линднер вновь избран лидером немецких либералов | Новости из Германии о Германии | DW | 27.04.2019

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Германия

Кристиан Линднер вновь избран лидером немецких либералов

За переизбрание Линднера проголосовали почти 87 процентов делегатов съезда Свободной демократической партии в Берлине. Новым генеральным секретарем СвДП стала Линда Тойтеберг.

Никола Бер и Кристиан Линднер на съезде СвДП в Берлине

Никола Бер и Кристиан Линднер на съезде СвДП в Берлине

Кристиан Линднер (Christian Lindner) переизбран председателем Свободной демократической партии (СвДП). За его кандидатуру на посту лидера немецких либералов проголосовали в пятницу, 26 апреля, 86,6 процента участников съезда СвДП в Берлине. В своем микроблоге Twitter Линднер поблагодарил однопартийцев за оказанное ему доверие.

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Новым генеральным секретарем СвДП стала Линда Тойтеберг (Linda Teuteberg), получив 92,8 процента голосов. 38-летняя юрист пришла на смену Николе Бер (Nicola Beer), которая является основным кандидатом немецких либералов на майских выборах в Европарламент.

Впервые Кристиан Линднер был избран лидером немецких либералов в 2013 году, набрав 91 процент голосов. Он сменил на этом посту Филиппа Рёслера (Philipp Rösler), который ушел из политики, заняв пост исполнительного директора Всемирного экономического форума, а затем получил должность в фонде Hainan Cihang Charity Foundation, зарегистрированном в США.

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    Автор: Александра Елкина


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