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Криспин Мвакидеу

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Криспин Мвакидеу: избранные публикации

Алмаз в руке у африканца

Санкции против алмазов из РФ: хорошо или плохо для Африки?

Страны Африки наращивают выпуск алмазов, чтобы заполнить брешь на рынке после введения G7 эмбарго на продукцию из РФ.
Политика21 июня 2024 г.
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