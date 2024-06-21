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Криспин Мвакидеу
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Криспин Мвакидеу: избранные публикации
Санкции против алмазов из РФ: хорошо или плохо для Африки?
Страны Африки наращивают выпуск алмазов, чтобы заполнить брешь на рынке после введения G7 эмбарго на продукцию из РФ.
Политика
21.06.2024
21 июня 2024 г.
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