Кризис с беженцами на спасательном судне Alan Kurdi обострился

На немецком спасательном судне Alan Kurdi, заблокированном возле Сицилии, ситуация с отчаявшимися беженцами грозит выйти из-под контроля. Один мигрант пытался покончить с собой, еще один получил травму. После этого береговая охрана Италии перевезла на берег трех из 149 беженцев на судне, сообщила гуманитарная организация Sea-Eye в четверг, 16 апреля.

Alan Kurdi стоит на якоре возле Палермо. Из-за пандемии коронавируса мигрантов планировалось пересадить на более крупное судно, где их можно было бы поместить на карантин. Однако до сих пор неясно, когда это произойдет. Италия и Мальта отказались принимать беженцев, заявив, что они не смогут обеспечить лечение этим людям.

Беженцы в отчаянии

Большинство беженцев, находящихся на Alan Kurdi, отплыли в Европу из Ливии, спасаясь от жестокостей и голода в лагерях этой страны. "Эти люди уже 10 дней заточены на Alan Kurdi и находятся в полном отчаянии", - заявил глава спасательной миссии Ян Риббек (Jan Ribbeck). По его словам, некоторые из людей были готовы прыгнуть в море, чтобы доплыть до итальянских кораблей. Их едва удалось успокоить.

У итальянского острова Лампедуза стоит на якоре также испанское спасательное судно Aita Mari, на его борту находятся несколько десятков беженцев. Италия по медицинским причинам впустила в страну семерых из них - семью из трех человек и четверых мужчин, сообщила испанская гуманитарная организация Salvamento Maritimo Humanitario. Судно Aita Mari 14 апреля приняло на борт 43 беженца с тонувшей надувной лодки.

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