 Кречмер призвал к борьбе с праворадикалами в Хемнице | Новости из Германии о Германии | DW | 05.09.2018

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Германия

Кречмер призвал к борьбе с праворадикалами в Хемнице

Правый экстремизм - самая большая опасность для демократии, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он выступил с правительственным заявлением по поводу беспорядков в Хемнице.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) назвал правый экстремизм самой большой опасностью для демократии. Выступая в среду, 5 сентября, с правительственным заявлением по поводу недавних массовых беспорядков в Хемнице, политик объявил популистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) ответственной за ксенофобские выходки. 

По словам Кречмера, лица, проявившие агрессию во время демонстраций правоэкстремистской направленности в Хемнице, - это еще не все жители города, более того - они не были в большинстве. Но тем, кто так поступал, мы объявляем борьбу, подчеркнул глава правительства Саксонии.

Контекст

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Глава земельного правительства также подверг критике то, как события в Хемнице освещались в СМИ. По его словам, как раз те, кто находится далеко от места событий, вынесли наиболее обобщенные и жесткие суждения о городе. В то же время Кречмер положительно отозвался о работе "ответственных журналистов". "Благодаря им стало ясно: в городе не было травли, в Хемнице не было погромов", - подчеркнул премьер-министр Саксонии.

Что происходит в Хемнице

26 августа в Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске. В связи с преступлением в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе имели место столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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    Автор: Кристина Рейман-Шнайдер, Элла Володина


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