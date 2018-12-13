Крестная власть: будут ли в России наказывать за неуважительные посты?

В Госдуму внесен законопроект об административном наказании за публикации в интернете, которые выражают "неуважение к властям". Сергей Елкин вспомнил в этой связи классику мирового кино.
Смотрите также:
Хотя власти РФ продолжают эксперименты со штрафами, вопрос о блокировке иностранных интернет-сервисов в России рано или поздно встанет, считает Александр Плющев. (12.12.2018)
Принятый в 2017 году в ФРГ так называемый “закон о Facebook” пользуется сомнительным признанием за рубежом. Его, например, почти слово в слово скопировали в России. Но есть нюансы. Детали - у DW. (02.12.2018)
Критики Кремля пока не могут решить, чья поддержка им важнее - "левого" большинства или "правого" меньшинства, пишет Константин Эггерт. (09.12.2018)
Скандалы в школах, презрительные заявления региональных чиновников и провал единороссов на выборах губернаторов - звенья одной цепи, считает Александр Плющев. (23.11.2018)