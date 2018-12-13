Крестная власть: будут ли в России наказывать за неуважительные посты?

Российская киберугроза: от хакеров до "робота Бориса"

Борьба с киберугрозой РФ - приоритет обороны ЕС на 2019 год. Даже если это "робот Борис", оказавшийся переодетым человеком из сюжета на российском ТВ? Сергей Елкин иронизирует.