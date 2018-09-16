Кремлю сулят потери из-за скандала на выборах губернатора Приморья

Факты фальсификаций во время второго тура выборов губернатора Приморского края, состоявшихся в воскресенье, 16 сентября, были видны, кажется, невооруженным взглядом. Чтобы понять, что математика подсчетов голосов в Приморье хорошая, но почему-то хромает, перефразируя Винни-Пуха из советского мультфильма, любому интересующемуся было бы достаточно после окончания голосования сравнить официальные цифры подсчета голосов в разные часы.

После обработки 95 процентов бюллетеней Андрей Ищенко, кандидат от КПРФ, выглядел победителем. Ищенко лидировал, опережая почти на шесть процентных пунктов своего оппонента, исполняющего обязанности губернатора региона Андрея Тарасенко. Тем не менее к моменту, когда местная избирательная комиссия обработала уже 99 процентов поданных бюллетеней, кандидат от КПРФ оказался проигравшим, уступив Тарасенко почти полтора процентных пункта (49,55 против 48,06).

Андрей Ищенко, кандидат на пост губернатора Приморского края

Наблюдатели обратили внимание на существенные расхождения между официальными копиями протоколов голосования по избирательным округам и тем, какие цифры позже появились в системе ГАС "Выборы". В последней в течение подсчета голосов резко увеличилось число сторонников врио губернатора.

Кремль пока молчит, ЦИК результаты еще не признал

В Кремле результаты выборов в Приморье комментировать в понедельник, 17 сентября, не стали, отметив только, что "наблюдают" за развитием событий, и предложили следить за заявлениями Центральной избирательной комиссии РФ. Глава ЦИК Элла Памфилова на фоне скандала назвала второй тур выборов "конкурентным" и "прозрачным", но вместе с тем, по ее словам, пока ЦИК не будет признавать результаты голосования. Памфилова также пообещала рассмотреть многочисленные жалобы на нарушения.

Претендующий на победу Ищенко потребовал признать победителем его, обвинив противника от имени своей партии в фальсификациях. Но и врио губернатора Тарасенко выступил с выпадами в адрес оппонента, в частности, обвинив его в подкупе избирателей. Оба кандидата в понедельник провели во Владивостоке митинги с участием своих сторонников. Ищенко, помимо призывов к забастовке и созданию палаточного лагеря в центре Владивостока, объявил о начале бессрочной голодовки.

"Технократ" Тарасенко, темная лошадка Ищенко

Президент фонда "Петербургская политика", политолог Михаил Виноградов, в разговоре с DW описал кандидата Тарасенко как "губернатора-"технократа": "Он воспользовался эффектом усталости от прошлого губернатора Миклушевского (Владимир Миклушевский возглавлял Приморье до 4 октября 2017 года. - Ред.), но постепенно конфликты с его участием нарастали - он слабо ориентировался на диалог с элитами, а они в Приморье исторически самостоятельны".

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко

В то же время про Ищенко, по выражению Виноградова, "по большому счету ничего не известно - он был техническим кандидатом, не рассчитывавшим на победу". Выборы в Приморье складывались "по модели, когда Кремль и местные власти удалили всех рациональных местных, сильных кандидатов, а те, которые были зарегистрированы, не обладают достаточным опытом, и в отношении них не ясно, как они будут себя вести", указал в интервью DW Николай Петров, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ). Именно поэтому, по его словам, Кремлю важно "не просто не допустить несистемного кандидата", а именно кандидата, "который ничем себя не зарекомендовал, на очень высокий пост в серьезном регионе".

"Проблема в том, что для Кремля это очень важные выборы"

Проблема заключается в том, что для Кремля выборы в Приморском крае "очень важные", продолжает профессор Петров. Это выборы в первом из четырех регионов, где второй тур проводится потому, что действующий глава региона не получил достаточного количества голосов.

Михаил Виноградов

Перед выборами состоялась встреча действующего губернатора с российским президентом Владимиром Путиным, "который недавно был во Владивостоке и де-факто поддержал" Тарасенко, уверен Николай Петров. Путин на встрече с Андреем Тарасенко 11 сентября, в частности, заявил: "Андрей Владимирович, мы про выборы говорить сейчас не будем или, может быть, в конце. Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке".

В итоге скандала федеральный центр, похоже, оказался в ситуации, когда в качестве удовлетворительного результата Москва может принять только один: победу своего ставленника Тарасенко. "Продвижение Тарасенко было для Кремля наиболее принципиальным из выборов во всех четырех регионх, где будут вторые туры. Но никто не ожидал, что все пойдет по такому драматическому сценарию", - добавляет Виноградов.

"Нечто подобное" в СССР

С учетом "прямого участия Путина" высокие показатели кандидата от КПРФ профессор Петров рассматривает как результат протестного голосования: "Это голосование против власти, а не против конкретного ее представителя". В связи с приморским скандалом Николай Петров вспомнил эпизод из последних лет существования СССР.

"В 1989 году, когда прошли первые относительно свободные выборы в Советском Союзе, (на этих выборах. - Ред.) проиграли целый ряд первых секретарей обкомов, это были тогда руководители регионов. Руководство КПСС восприняло эти поражения как результат индивидуальной слабости конкретных руководителей. На самом деле это было протестное голосование, и протест был только направлен против конкретных персон, но связан был с партией власти в целом. Вот мне кажется, что сегодня мы имеем нечто подобное", - полагает Петров.

По его мнению, ставки подняты очень высоко, и в любом случае Кремль понесет потери: "Трудно сегодня ожидать каких-то уступок, но я думаю, что окончательное решение (о том, кто станет губернатором Приморья. - Ред.) будет зависеть от резонанса и от силы протестов, которые будут иметь место в Приморском крае".

Михаил Виноградов ожидает, что в ближайшие дни в Кремле "будут искать выход из ситуации, в том числе анализируя масштаб скандала, ставшего в первые часы шоком и для истеблишмента, и для общества. "Но существует вероятность, что резонанс постепенно рассосется", - не исключил политолог.

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