Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!
Северный поток-2 достроен, но пока не заработал. Кремль надеется на ускоренную сертификацию проекта. Эксперты считают, что "Газпром" усиливает давление на рынок. Поставки газа в Европу снижаются, хотя спрос и цены остаются на очень высоком уровне. На днях фактически был приостановлен транзит по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу. Почему это так взволновало европейских экспертов?
Марат Гельман считает, что вопрос протеста в России власти перевели в этическую плоскость. По мнению галериста, ранее в качестве политтехнолога активно работавшего с Кремлем, проблема Путина похожа на проблему Сталина. "Это попытка предупредить любую ситуацию", - уверен галерист. В то же время Гельман считает, что исторически Путин обречен, и видит определенные параллели с эпохой Франко в Испании.
Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?