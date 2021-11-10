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Кремль

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.

Локдаун добил экономику. Почему грустят генералы. Климатический "Стар Треп" – "Заповедник", выпуск 191, 07.11.21 07.11.2021

Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!
U.S. Deputy Secretary of State William Burns talks to South Korean Foreign Minister Yun Byung-se during their meeting at the Foreign Ministry in Seoul in this April 27, 2013 file photo. The thorny task of convincing Russia to hand over fugitive security contractor Edward Snowden has been put in the hands of U.S. Deputy Secretary of State Bill Burns, a decorated diplomat with deep contacts in Moscow from a stint as envoy there. REUTERS/Kim Hong-Ji/Files (SOUTH KOREA - Tags: POLITICS)

CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины 06.11.2021

Целью поездки главы ЦРУ в Москву было предупредить Кремль, что США следят за передвижениями войск РФ вблизи границы Украины, сообщает CNN. Вашингтон также опасается использования газа как рычага давления.
U.S. President Joe Biden, left, and Russia's President Vladimir Putin, right, meet at the start of the U.S.-Russia summit at Villa La Grange in Geneva, Switzerland, Wednesday, June 16, 2021. (Denis Balibouse/Pool Photo via AP)

Комментарий: За "разрядку" Байдена и Путина заплатят Навальный и Украина? 04.11.2021

Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.

Что задумал "Газпром" на самом деле, или Фокус с транзитом. DW Новости (03.11.2021) 03.11.2021

Северный поток-2 достроен, но пока не заработал. Кремль надеется на ускоренную сертификацию проекта. Эксперты считают, что "Газпром" усиливает давление на рынок. Поставки газа в Европу снижаются, хотя спрос и цены остаются на очень высоком уровне. На днях фактически был приостановлен транзит по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу. Почему это так взволновало европейских экспертов?

Joe Biden zeigt mit dem Finger auf Russland und sagt: Bei Putin brennt die Tundra. Auf der rechten Seite des Bildes stehen Wladimir Putin und sein Pressesprecher Dmitri Peskow in traditionellen Kostümen der nordischen Völker neben einem Zelt und einem Elch und Putin antwortet: Bei Euch selbst brennt die Pampa!. Copyright: Sergey Elkin

За тундру ответишь: как Путин и Песков Байдену пампасы припомнили 03.11.2021

Президент США обвинил Москву в нежелании заниматься защитой климата. В Кремле ответили на критику Джо Байдена. Вот как этот заочный спор увидел карикатурист Сергей Елкин.
24.08.2019, Russland: RUSSIA - AUGUST 24, 2019: The Borei-class nuclear-powered submarine K-535 Yuri Dolgoruky launches an RSM-56 Bulava ballistic missile in the Barents Sea. Along with the Delfin-class submarine K-114 Tula they have conducted ballistic missile tests hitting targets on Kura range in Kamchatka and Chizha range in the Arkhangelsk Region. Vladimir Ivashchenko/Russian Northern Fleet Press Office/TASS Foto: Vladimir Ivashchenko/TASS/dpa |

Военная и экономическая активность России в Арктике: планы и страхи Кремля 03.11.2021

Немецкие эксперты оценили наращивание военной мощи РФ, влияние изменения климата на обороноспособность российского Севера и будущую роль Китая в арктическом регионе.

Karikatur von Sergey Elkin. Thema: ein anomaler Nebel in Moskau am 2. November Qladimir Putin irrlichtert neben dem Kreml und fragt: Wo bist Du, Bär? – eine Anspielung sowohl auf den insbesondere in Russland bekannten Zeichentrickfilm Igel im Nebel und den Spitznamen des russischen ex-Präsidenten Dmitri Medwedew.

Москва, туман, Путин: куда идем, Россия? 02.11.2021

Российскую столицу утром 2 ноября окутал густой туман. Выглянув в окно, не почувствовал ли себя хозяин Кремля героем легендарного "Ежика в тумане", подумал карикатурист Сергей Елкин.
MOSCOW REGION, RUSSIA - OCTOBER 27, 2021: Russias President Vladimir Putin is seen in his office at the Novo-Ogaryovo residence during a video conference meeting on the resource potential of the Yamal Peninsula in northwestern Siberia. Yevgeny Paulin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Комментарий: Газовый спектакль дуэта "Путин и Миллер" 28.10.2021

Почему Кремль дал задний ход и велел "Газпрому" заполнять пустые газохранилища в Германии? Немалую роль могли сыграть однопартийцы Герхарда Шредера, считает Андрей Гурков.

Локдаун или нет: в Москве начались длительные выходные (28.10.2021) 28.10.2021

В Москве не работают продуктовые магазины, рестораны, салоны красоты и фитнес-центры. В Кремле утверждают, называть локдауном эти ограничения преждевременно.

Марат Гельман: бояться должны все, чем ближе к Путину, тем больше должны бояться #вТРЕНДde 27.10.2021

Марат Гельман считает, что вопрос протеста в России власти перевели в этическую плоскость. По мнению галериста, ранее в качестве политтехнолога активно работавшего с Кремлем, проблема Путина похожа на проблему Сталина. "Это попытка предупредить любую ситуацию", - уверен галерист. В то же время Гельман считает, что исторически Путин обречен, и видит определенные параллели с эпохой Франко в Испании.
Germany's Chancellor Angela Merkel arrives for a news conference at the end of the second day of a European Union leaders meeting in Brussels, Belgium October 22, 2021. Aris Oikonomou/Pool via REUTERS

На саммите ЕС осудили инструментализацию мигрантов режимом Лукашенко 23.10.2021

Ангела Меркель обвинила Лукашенко в государственной торговле людьми. По ценам на энергоносители единого подхода не выработали. В правовом споре с Польшей решено продолжить диалог.

Локдаун или имитация? Есть ли у Кремля план, как победить ковид в РФ? DW Новости (22.10.2021) 22.10.2021

Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?

MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Комментарий: Европарламент подтвердил - Навальный сидит за борьбу за свободу 21.10.2021

Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.
Camp Protest gegen Kremlchef Putin in Berlin. Foto: Vladimir Esipov/DW 10.4.2021

Мас расценил награждение Навального как призыв к Кремлю освободить его 20.10.2021

"Алексей Навальный как никто другой символизирует, какую горькую цену порой приходится платить за политическую и социальную активность", - заявил глава МИД ФРГ.
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