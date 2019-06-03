 Кремль признал многомиллионные хищения при строительстве ″Восточного″ | Новости из Германии о России | DW | 11.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Кремль признал многомиллионные хищения при строительстве "Восточного"

Каждый десятый рубль, выделенный из бюджета на строительство космодрома "Восточный", был украден, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Строительство космодрома Восточный

Более десяти процентов средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный", были украдены. Об этом заявил в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. "Всего было похищено 11 миллиардов рублей (примерно 156 миллионов евро. - Ред.). Возвращено 3,5 миллиарда рублей", - сообщил Песков, оценив общий объем средств, выделенных на строительство космодрома, в 91 млрд рублей.

Контекст

Виктора Гребнева обвиняли в растрате 407 млн рублей и преднамеренном банкротстве компании-субподрядчика строительства космодрома "Восточный". Он приговорен к пяти годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей. (26.06.2019)

Среди версий гибели экс-главы компании, строившей космодром "Восточный", рассматривается самоубийство. (28.01.2019)

По его словам, только на первом этапе расследования было возбуждено 128 уголовных дел, которые позже объединили в 32 дела. Расследование хищений проводили как Следственный комитет РФ, так и МВД России. 32 человека были осуждены. "Пять уголовных дел (все еще. - Ред.) в работе у Следственного комитета", - подчеркнул Песков.

Ранее Генпрокуратура РФ заявляла, что с 2014 года выявила в общей сложности 17 тысяч нарушений при строительстве космодрома "Восточный". По фактам нарушений возбуждено более 140 уголовных дел. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, среди выявленных нарушений - затягивание сроков строительства, многомиллиардные хищения бюджетных средств. "И вопиющая история, когда не соблюдались даже строительные нормы и правила - были проблемы с пусковым стволом, когда бетон не соответствовал качеству, что могло провоцировать аварии", - указал он.

Бывший глава компании "Дальспецстрой", строившей космодром "Восточный", Дмитрий Савин в январе был найден застреленным в Москве. По предварительным данным, он покончил с собой. Космодром начали строить в 2012 году, его строительство до сих пор в полной мере не завершено.

Смотрите также: 

Смотреть видео 26:30

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"

  • Мониторинг Земли в NASA

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Наблюдения из космоса помогают на земле

    До того, как в середине 20-го столетия первые спутники оказались на околоземной орбите, мы почти ничего не знали о динамике изменения климата. Сейчас благодаря снимкам и другим данным, получаемым со спутников, человечество пишет историю постоянно изменяющейся планеты Земля. В 1985 году с помощью спутников была обнаружена озоновая дыра. Эти данные помогают бороться с изменениями климата.

  • Спутник Jason 3

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Спутники, сообщающие о тающих ледниках

    Некоторые спутники фиксируют признаки изменения климата: тающие ледники, повышающийся уровень мирового океана и даже растущее содержание в атмосфере CO2. Этот спутник Jason-3 - один из самых современных, он способен с максимальной точностью провести замеры водной поверхности Земли. Эти данные помогут понять, как глобальное потепление влияет на мировой океан.

  • Тайфун над Филиппинами (съемка со спутника)

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Данные со спутников помогают предотвратить катаклизмы

    Искусственные спутники играют важную роль в предотвращении природных катаклизмов: ураганов, землетрясений, цунами, лесных пожаров. Они собирают информацию, которая помогает заблаговременно оповещать о возможном  природном бедствии, прогнозировать его масштабы и интенсивность. Особенно полезны данные со спутников для наблюдения за ураганным ветром и предотвращения его последствий.

  • Растения на орбитальной станции

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Цветы в космосе

    Могут ли расти цветы на околоземной орбите? Астронавты на МКС обнаружили, что в космосе для того, чтобы вырастить овощи, понадобится меньше воды. А КНР уже давно предпринимает попытки вырастить на Луне хлопок. Все эти знания могут в будущем играть решающую роль в развитии сельского хозяйства.

  • Запуск ракеты

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Негативное влияние освоения космоса

    Освоение космического пространства имеет и негативные последствия для окружающей среды. После каждого запуска ракеты происходит выброс оксида алюминия, который накапливается в стратосфере и влияет на уменьшение озонового слоя земли.

  • Космический мусор

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Космический мусор

    На околоземной орбите сейчас находятся 20 000 элементов космического мусора: от деталей ракет до шурупов и отработанных матриц. Если этот мусор не утилизировать, то он может негативно воздействовать на спутники, подлетая к ним слишком близко и препятствуя сбору информации, которая необходима для борьбы с глобальным потеплением.

    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


Контекст

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

О том, можно ли из космоса повлиять на изменение климата и как искусственные спутники Земли помогают спасать планету от катаклизмов, - фотогалерея DW. (15.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

На орбите появится первое внеземное государство  

Полет на орбиту: впервые немецкий астронавт возглавит МКС  

Также по теме

Russland Moskau Michael Calvey vor Gericht

Дело Майкла Калви находится под личным контролем Путина 03.06.2019

Президента РФ информируют о судебном процессе по делу основателя фонда Baring Vostok, заявил Дмитрий Песков в интервью RT, добавив, что Кремлю "конечно же, хотелось бы увидеть" Калви среди участников ПМЭФ.

Russland St. Petersburg Michael Calvey

Американского инвестора Калви выпустили в Москве из-под стражи 11.04.2019

Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви перевели под домашний арест. Его обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Moskau Durchsuchung Büro Vertretung Republik Komi

Комментарий: Коррупция в РФ есть только в Республике Коми? 11.06.2019

Суду не удалось обнаружить в "деле Гайзера" "преступное сообщество". Возможно, оно просто осталось за пределами дела экс-главы Коми, предполагает Иван Преображенский.

Реклама

Самые читаемые

Писатели опубликовали письмо в поддержку филолога Гусейнова  

Форум в Вильнюсе обсудил имперские амбиции России  

"Отряды самообороны" в Германии: от правых экстремистов до рокеров  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно