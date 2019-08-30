 Кремль подтвердил встречу помощников лидеров ″нормандской четверки″ | Новости политики из Германии | DW | 30.08.2019

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Политика

Кремль подтвердил встречу помощников лидеров "нормандской четверки"

Владислав Сурков будет представлять Россию на встрече советников глав стран в "нормандском формате", которая состоится 2 сентября в Берлине. Дата саммита "нормандском четверки" пока не определена.

Встреча глав МИД стран нормандской четверки (фото из архива)

Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (фото из архива)

Встреча дипломатических советников лидеров Германии, Франции, России и Украины пройдет в Берлине 2 сентября, Россию будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, участники встречи "займутся вопросами урегулирования украинского кризиса, в том числе рассмотрят и возможность подготовки к саммиту в "нормандском формате".

Контекст

Главы Украины и ФРГ по телефону обсудили ситуацию в Донбассе и проведение в ближайшее время саммита "нормандской четверки". Зеленский поблагодарил Меркель за позицию по недопуску РФ в G7.

Канцлер Германии обратила внимание президента России на необходимость ускорить переговоры с Киевом о контрактах на транзит газа.

Как заявили в Кремле, встреча помощников глав стран пройдет независимо от результатов переговоров между Москвой и Киевом об обмене удерживаемыми лицами. "Я вам стопроцентно говорю, что второго числа, в понедельник, намечена встреча. Она подтверждена", - заключил Ушаков.

Саммит "нормандской четверки"

Дата саммита в "нормандском формате" пока не определена. Как сообщил Ушаков, "с Россией, которая является участником этого формата, никто конкретные даты не согласовывал". В Кремле отметили, что перед этой встречей Киев должен начать выполнять свои обязательства по минским договорённостям и встречам лидеров нормандского формата 2015 и 2016 года.

Ушаков также отметил, что Россия не против предложения президента Эмманюэля Макрона провести следующий саммит "четверки" во Франции. Однако для его проведения "требуется тщательная подготовка".

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    Автор: Ирина Шпаковская


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