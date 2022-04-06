Кремль косвенно признал личности дочерей Путина

На 43-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 7 апреля (время московское).
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Страны "Большой семерки" на фоне российской агрессии против Украины призвали Россию соблюдать международные договоры в области оружия массового поражения. "Мы предостерегаем против любой угрозы или против использования химического, биологического или ядерного оружия. Мы напоминаем о российских обязательствах по международным договорам, стороной которых она является, и которые защищают нас всех", - отмечается в в заявлении глав МИД стран G7, размещенном в четверг на сайте министерства иностранных дел Германии. Страны "Группы семи" отвергли обвинения России в адрес Украины, заявив, что Киев соблюдает Конвенцию о запрещении химического оружия и Конвенцию о биологическом оружии. Ранее Минобороны РФ утверждало, что в Украине в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.
В Кремле признали дочерей Путина после введения против них санкций США
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Россия ответит на санкции, введенные США в отношении дочерей Владимира Путина, "так, как посчитает необходимым", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "применение санкций к членам семей" "трудно поддается пониманию и объяснению". Таким образом в Кремле фактически признали, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова имеют родственные связи с Путиным. В санкционном списке США, расширенном 6 апреля, их называют "взрослыми дочерьми Путина".
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Служба безопасности Украины заявила, что смогла составить поименные списки российских военнослужащих, подозреваемых в совершении предполагаемых военных преступлений в Киевской области, в том числе - в Буче.
"СБУ установит каждого, кто причастен к зверствам в Буче и в других городах Киевской области", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В нем также отмечается, что служба безопасности Украины опросила почти две тысячи свидетелей и выявила 33 человека, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.
Власти Днепра советуют женщинам и детям уехать из города
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Власти Днепра рекомендуют ранее уехавшим жителям города пока не возвращаться, а некоторым из оставшихся эвакуироваться. Мэр Днепра Борис Филатов на брифинге в четверг посоветовал покинуть город женщинам, детям, пожилым людям, а также тем, кто не работает на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре. Кроме того, Филатов попросил беженцев из регионов на востоке страны ехать транзитом в западные области, поскольку там будет безопаснее.
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Украина критикует новые санкции ЕС в отношении России, которые в настоящее время обсуждаются в Брюсселе. "Мы по-прежнему добиваемся введения эмбарго на поставки российских нефти и газа в Европу", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО. Страны ЕС планируют ввести запрет на импорт угля, древесины и алкогольных напитков из России. Также рассматривается возможность запретить въезд в ЕС дочерям Путина. Ранее за отказ от российской нефти и газа высказался Европарламент. Однако решение о введении санкций принимают исключительно страны ЕС.
Хроника событий 7 апреля 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 6 апреля 14.00 - 23.59 >>>
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Автор: Николай Пермяков