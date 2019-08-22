Кремль исказил слова Макрона о свободных выборах и "желтых жилетах"

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о "желтых жилетах" и обязательствах России обеспечивать свободные выборы в стенограмме беседы Макрона с президентом России Владимиром Путиным, опубликованной на сайте Кремля в четверг, 22 августа, были приведены в искаженном виде. В отдельных случаях смысл слов был изменен на прямо противоположный.

Так, говоря о протестах "желтых жилетов", французский президент подчеркнул, что члены этого протестного движения могли свободно баллотироваться в Европейский парламент. "Те, кто выходил на акции протеста (во Франции. - Ред.), свободно участвовали в выборах. Те, кого называют "желтыми жилетами", свободно участвовали в выборах в Европарламент, и они будут участвовать в муниципальных выборах", - цитирует слова Макрона французская радиостанция RFI.

На сайте Кремля это же высказывание выглядело следующим образом: "Но вы знаете, что все эти люди, которые захотели выставить свои кандидатуры в ходе европейской избирательной кампании, не смогли представить свою кандидатуру, не смогли сделать это свободно, без каких бы то ни было преград".

Песков назвал искаженный смыл слов Макрона "ошибкой переводчика"

Позднее эта ошибка была исправлена и в русской, и в английской версии сайта Кремля, но в интернете сохранился скриншот изначальной версии перевода. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил позже, что в неточностях виноват переводчик. "Речь идет о скрипте слов синхрониста. Такое случается", - сказал он.

Между тем даже в исправленной версии перевода слов Макрона о "желтых жилетах" отсутствовала его ремарка о том, что власти Франции выступают за то, чтобы участники движения "свободно выражали свою позицию на выборах, потому что это снижает конфликтность".

Макрон - о выборах в Мосгордуму

После этого Эмманюэль Макрон добавил, что проводить параллели между акциями протеста в Москве из-за недопуска отдельных кандидатов к выборам Мосгордумы и выступлениями "желтых жилетов" во Франции неправильно. Он напомнил, что и Россия, и Франция подписали международный договор, согласно которому "свободы самовыражения, мнений, собраний и свободного представительства на выборах должны уважаться нашими демократиями".

Именно поэтому, по словам Макрона, Франция выражает озабоченность в связи с протестными акциями в Москве. "Есть ряд людей, которые не были допущены к выборам (в Мосгордуму. - Ред.)", - указал французский президент. "Многие обеспокоились и продолжают беспокоиться из-за арестов людей в Москве и из-за их способности участвовать в честных выборах", - добавил он.

Однако в переводе, опубликованном на сайте Кремля, эта фраза отсутствовала. Говорилось лишь, что беспокойство вызывают "аресты и так далее, все те блокировки, которые были сделаны со стороны правовых органов".

Другие случаи неправильного перевода Кремлем слов международных политиков

Кремль уже не впервые приводит неполные или неточные переводы высказываний мировых политиков. Так, в 2018 году на саммите в Хельсинки после переговоров с президентом США Дональдом Трампом Путин сказал о ситуации в Крыму следующее: "Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций". Однако в расшифровке слов Путина второе местоимение "мы" пропало.

Кроме того, по сообщениям СМИ, из стенограммы брифинга канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) на сайте Кремля было удалено определение "преступная", касающееся словосочетания "аннексия Крыма".

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