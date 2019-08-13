 Кремль впервые прокомментировал действия силовиков на московских протестах | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2019

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Россия

Кремль впервые прокомментировал действия силовиков на московских протестах

В Кремле призвали воздержаться от спешных оценок действий силовиков на акциях в Москве. Несоразмерное применение силы недопустимо, но жесткие действия для пресечения общественных беспорядков оправданны, уверен Песков.

Задержание участника демонстрации 3 августа

Задержание участника демонстрации 3 августа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздержаться от поспешных оценок действий правоохранительных органов во время московских протестов. "Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями. Поэтому использовать фразы "неправомерное применение силы", "неправомерное отстранение от выборов", "неправомерные аресты" и так далее (нам не следует - Ред.). Это может делать только или ведомство, которое это делает по итогам служебной проверки, или (это) устанавливает суд", - заявил он во вторник, 13 августа, на пресс-конференции в Москве.

Песков призвал дождаться решения судов, которые "охарактеризуют то, что происходило".

Что "абсолютно недопустимо" и что "абсолютно оправданно"

Одновременно пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что необходимо четко различать "обычные мирные протесты, которые согласованы соответствующим образом", и "попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки". "Это два совершенно разных явления", - указал он, отметив, что оба явления имели место в последнее время в Москве.

По словам Пескова, в Кремле считают "абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти". В то же время "абсолютно оправданны жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков", добавил он.

Песков оправдывает полицейских

Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов выполняют свои служебные обязанности и принимают меры для пресечения нелегитимных действий, в том числе обеспечивают безопасность в ходе согласованных акций.

При этом в Кремле известно как о случаях неповиновения полиции, так и о проявлении агрессии со стороны полицейских. "Мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые попадают под то же слово "насилие". По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место", - отметил он.

Протестное движение в Москве и полицейское насилие

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России.

Контекст

Масс-медиа Германии пишут о том, как прошел разрешенный митинг на Сахарова и чем закончилась "прогулка" по Москве участников этой несогласованной акции протеста. Что еще их интересовало - у DW. (12.08.2019)

Российские звезды интернета и шоу-бизнеса стали все чаще высказываться по политическим вопросам. У Александра Плющева амбивалентное отношение к таким фактам. (12.08.2019)

Дарье Сосновской вменяют нарушение правил проведения массового мероприятия. Правозащитники называют это дело "откровенным произволом", глава СПЧ призывает открыть дело против ударившего ее полицейского. (12.08.2019)

Следственный комитет сообщил дизайнеру Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу в день акции за свободные выборы в Мосгордуму, что не нашел в его обращении сведений о преступлении сотрудников органов. (12.08.2019)

Заявители акции протеста нарушили срок подачи уведомления, считают в мэрии Москвы. Так власти пытаются "сбить волну протеста", говорит депутат Андрей Морев. (12.08.2019)

3 августа в Москве прошла несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержаний во время митинга "За честные выборы!" 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции.

 Правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" сообщил DW, что 27 июля был установлен антирекорд по задержаниям - 1373 человек. 3 августа в автозаках оказались 1001 человек. 10 августа в связи с акциями за честные выборы в нескольких городах России задержаны 275 человек. Среди задержанных на протестных акциях в Москве оказались, в том числе журналисты и иностранные туристы.

Десятки людей были избиты стражами порядка. В частности, широкую известность приобрели случаи с Дарьей Сосновской, которую полицейские избили во время задержания, и с дизайнером Константином Коноваловым. Последнего полицейские остановили в центре Москвы задолго до начала протестной акции оппозиции и при задержании сломали ему ногу.

Следующие акции опппозиции - 17 авугста

Следующую акцию организаторы движения за честные выборы в Мосгордуму запланировали на 17 августа в формате шествия от Страстного бульвара и до проспекта Академика Сахарова. Кстати,московская мэрияотказалсь выдать разрешение на нее. В тот же день на этом проспекте пройдет согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы", объединяться с независимыми кандидатами на этой акции партия отказалась. 

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    Автор: Евгений Жуков


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Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

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