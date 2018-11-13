Красулина: Мама еще не знает о моей высылке из Беларуси

В среду, 14 ноября, Анна Красулина провела в Минске пресс-конференцию, на которой рассказала о требовании властей до 30 ноября покинуть территорию Беларуси и о запрете посещать страну в течение 1 года. Гражданка РФ не является членом белорусской оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП), но на волонтерских началах работает пресс-секретарем ОГП. Поводом для депортации стали погашенные два административных взыскания за участие в несанкционированных акциях и уплаченный на месте штраф за безбилетный проезд. "Поскольку штрафы за акции были более года назад, то меня фактически высылают за неоплаченный проезд", - подвела итог Анна Красулина.

Сейчас в России у Красулиной никого нет. "Мне некуда ехать, здесь мой дом, моя семья", - сказала она. Свою 78-летнюю мать Анна давно перевезла в Минск, чтобы иметь возможность за ней ухаживать. Отвечая на вопрос DW, Красулина рассказала, что ее мама пока не знает о происходящем. Есть еще возможность обжаловать данное решение - и пока она решила не беспокоить пожилого человека. "Дочка смеялась: моя мама теперь декабристка, а папа будет к ней ездить, как жены декабристов", - рассказала Красулина.

Полученное Красулиной требование покинуть РБ

Как Анна Красулина оказалась в Беларуси

Анна Красулина с 2002 года живет в Беларуси. Она родилась в Челябинской области, училась в Москве на факультете государственного управления Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Здесь она познакомилась с белорусом Евгением, вышла за него замуж. Семья перебралась в Минск, здесь они воспитали двоих детей.

Анна хотела получить белорусское гражданство, но не отважилась на этот шаг. Из-за аварии в 1992 году ей в кремлевской больнице сделали сложную операцию - протезирование сустава, в 2014 году - замену протеза. За свой счет приобрести такой протез она не может, в случае отказа от российского гражданства последующие операции в Москве ей станут недоступными, а в Беларуси такие не делают.

Сообщение о высылке Красулиной наложилось по времени на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о подготовке к двум избирательным кампаниям: "Будущий год - это год серьезный. У нас начинается политическая "вакханалия", которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента". На это обратили внимание и.о. председателя ОГП Николай Козлов и бывший лидер партии Анатолий Лебедько. "Символично, что это произошло в тот же день, когда Лукашенко заявил о предстоящей "вакханалии", - сказал Лебедько.

ОГП намерена обратиться за поддержкой к партнерам по Европейской народной партии.

Российские граждане в РБ

В списках для голосования на выборах в местные Советы в феврале 2018 года значились более 100 тысяч российских граждан, постоянно проживающие в Беларуси. 21 российский гражданин был избран депутатом.

История Красулиной - не первый случай депортации российских граждан из РБ. В 2015 году на три года из Беларуси была выслана гражданка РФ, председатель правления Центра правовой трансформации Lawtrend Елена Тонкачёва. Основанием для высылки стала фиксация ГАИ четырех случаев превышения скорости на автомобиле и факт перехода дороги в неустановленном месте.

Еще ранее за критику правящего режима из Беларуси были высланы постоянно проживавшие в Минске российские граждане политолог Андрей Суздальцев и корреспондент НТВ Александр Ступников.

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