Красота, которая затягивает (фотогалерея)

Давно вы в последний раз бывали на болоте? В Германии болот осталось немного. А жаль. Что там можно увидеть?
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Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.
В Германии насчитывается около сотни природных парков, один другого великолепнее. DW представляет самые красивые из них.
Какие правила следует соблюдать в немецких лесах - причем не только в пожароопасные периоды?
Немецкие лесники озабочены новым хобби любителей природы - поисками рогов, сброшенных благородными оленями. Почему это плохо?
В мире насчитывается 900 видов клещей. В Германии до сих пор встречалось 15, но этим летом были обнаружены новые - занесенные птицами из тропических регионов. Ученые бьют тревогу.
Старые буковые леса расположены в Германии на территории четырех федеральных земель.
На фотографиях из осенней Германии - золотой октябрь, туманные рассветы, аисты на пути в теплые края, мокрые каштаны, аппетитные боровики и другие красочные мотивы.
28 мая 2016 года в герцогском заповеднике около вестфальского города Дюльмен вновь будут отлавливать жеребцов-однолеток из табуна диких лошадей. Что ожидает зрителей в этот день?
Немецкий глагол waten означает переходить вброд, шлепать по воде или грязи, чем и занимаются здесь туристы по время отливов.
В начале весны в Германию после зимовки вернулись первые аисты. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в районе Грос-Герау.