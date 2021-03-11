Красота из базальта. В Германии отремонтировали Чертов мост (фото)

Гёрлиц • В восточногерманской земле Саксония завершен ремонт знаменитого 35-метрового моста Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), в народе также прозванного Чертовым или Дьявольским мостом. Он был возведен из базальта примерно полтора столетия назад в Парке азалий и рододендронов Кромлау (Azaleen- und Rhododendronpark Kromlau) в регионе Верхняя Лужица на границе с Польшей.
Как сообщает информационное агентство dpa, искусственное озеро Ракотцзее (Rakotzsee) вновь заполнят водой уже в мае. Как видно на фотографиях, каменный мост эффектно отражается в нем, создавая вместе со своим отражением круг почти идеальной формы.
В немецком названии озера Ракотцзее используется слово из верхнелужицкого языка - "Rakotz" (рак). Длина "Ракового озера" составляет примерно триста метров, ширина - от тридцати до пятидесяти метров. Мост находится посредине. Недалеко от него также расположен каменный "Орган" из базальтовых столбов.
Ремонтные работы в парке Кромлау. Фотографии
Ремонт моста уже завершен. Сейчас в парке укрепляют дно и берега искусственного озера Ракотцзее, воду из которого для этого спустили
Обычно на этом месте стоят фотографы и позируют туристы, но для них нашлась достойная замена
Уже скоро здесь начнут цвести азалии и рододендроны
На ремонтные работы потребовалось, в общей сложности, около 4,2 млн евро, включая обновление более чем восьми километров прогулочных дорожек. Парк находится в собственности местного муниципалитета, для которого такие расходы были бы не под силу, поэтому средства поступили из федерального, земельного и европейского бюджетов.
Будет ли открытие этой популярной достопримечательности после завершения ремонта сопровождаться торжественной церемонией, зависит от ситуации с пандемией коронавируса в регионе. В мае в период цветения азалий и рододендронов в этом парке обычно бывает около 35 тысяч туристов.
Ракотцбрюкке в разные времена года. Фотографии
Весна. В парке цветут рододендроны
Лето. Солнечно и спокойно
Осень. Загадочная и туманная
Мост и базальтовый "Орган" в пасмурную погоду
Начало зимы. Озеро уже замерзло
Достопримечательности Саксонии
Рододендрарий в Кромлау является самым большим в Германии. Здешний парк (kromlau-online.de) в середине XIX века заложил крупный землевладелец Фридрих Генрих Рёчке (Friedrich Hermann Rötschke), воодушевленный примером паркового ансамбля, созданного недалеко отсюда, в Бад-Мускау, князем Германом фон Пюклер-Мускау (Hermann von Pückler-Muskau). Возраст некоторых кустов превышает 100 лет.
Парк Бад-Мускау является выдающимся памятником ландшафтной архитектуры и самым большим в Центральной Европе английским пейзажным парком. В 2004 году он получил статус объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Посещая регион, нужно обязательно увидеть обе эти достопримечательности, прекрасно дополняющие друг друга.
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Автор: Максим Нелюбин