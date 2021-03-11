 Красота из базальта. В Германии отремонтировали Чертов мост (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.03.2021

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По Германии

Красота из базальта. В Германии отремонтировали Чертов мост (фото)

В Саксонии завершили ремонт знаменитого Чертова моста - Ракотцбрюкке. Через пару месяцев в парке Кромлау снова можно будет фотографировать, как он отражается в воде.

Ракотцбрюкке посреди лета

Гёрлиц • В восточногерманской земле Саксония завершен ремонт знаменитого 35-метрового моста Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), в народе также прозванного Чертовым или Дьявольским мостом. Он был возведен из базальта примерно полтора столетия назад в Парке азалий и рододендронов Кромлау (Azaleen- und Rhododendronpark Kromlau) в регионе Верхняя Лужица на границе с Польшей.

Как сообщает информационное агентство dpa, искусственное озеро Ракотцзее (Rakotzsee) вновь заполнят водой уже в мае. Как видно на фотографиях, каменный мост эффектно отражается в нем, создавая вместе со своим отражением круг почти идеальной формы.

В немецком названии озера Ракотцзее используется слово из верхнелужицкого языка - "Rakotz" (рак). Длина "Ракового озера" составляет примерно триста метров, ширина - от тридцати до пятидесяти метров. Мост находится посредине. Недалеко от него также расположен каменный "Орган" из базальтовых столбов.

Ремонтные работы в парке Кромлау. Фотографии

Парк Кромлау

Ремонт моста уже завершен. Сейчас в парке укрепляют дно и берега искусственного озера Ракотцзее, воду из которого для этого спустили

Парк Кромлау

Обычно на этом месте стоят фотографы и позируют туристы, но для них нашлась достойная замена

Парк Кромлау

Уже скоро здесь начнут цвести азалии и рододендроны

На ремонтные работы потребовалось, в общей сложности, около 4,2 млн евро, включая обновление более чем восьми километров прогулочных дорожек. Парк находится в собственности местного муниципалитета, для которого такие расходы были бы не под силу, поэтому средства поступили из федерального, земельного и европейского бюджетов.

Будет ли открытие этой популярной достопримечательности после завершения ремонта сопровождаться торжественной церемонией, зависит от ситуации с пандемией коронавируса в регионе. В мае в период цветения азалий и рододендронов в этом парке обычно бывает около 35 тысяч туристов.

Ракотцбрюкке в разные времена года. Фотографии

Ракотцбрюкке

Весна. В парке цветут рододендроны

Rakotzbrücke

Лето. Солнечно и спокойно

Ракотцбрюкке

Осень. Загадочная и туманная

Парк Кромлау

Мост и базальтовый "Орган" в пасмурную погоду

Ракотцбрюкке

Начало зимы. Озеро уже замерзло

Достопримечательности Саксонии

Рододендрарий в Кромлау является самым большим в Германии. Здешний парк (kromlau-online.de) в середине XIX века заложил крупный землевладелец Фридрих Генрих Рёчке (Friedrich Hermann Rötschke), воодушевленный примером паркового ансамбля, созданного недалеко отсюда, в Бад-Мускау, князем Германом фон Пюклер-Мускау (Hermann von Pückler-Muskau).  Возраст некоторых кустов превышает 100 лет.

Парк Бад-Мускау является выдающимся памятником ландшафтной архитектуры и самым большим в Центральной Европе английским пейзажным парком. В 2004 году он получил статус объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Посещая регион, нужно обязательно увидеть обе эти достопримечательности, прекрасно дополняющие друг друга.

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    Автор: Максим Нелюбин


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