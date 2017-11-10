 Красный Крест сообщил о более 100 жертвах авиаудара в Йемене | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.09.2019

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Мир

Красный Крест сообщил о более 100 жертвах авиаудара в Йемене

По данным Международного комитета Красного Креста, в результате авиаудара аравийской коалиции в йеменской провинции погибли более ста заключенных местной тюрьмы.

Спасательные работы в провинции Дамар

Спасательные работы в провинции Дамар

Более 100 человек погибли и десятки были ранены в Йемене в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией по военному объекту в йеменской провинции Дамар. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК). По данным организации, один из ударов пришелся по центру содержания военнопленных, расположенном в здании бывшего университета. В Красном Кресте сообщили, что в следственном изоляторе содержалось около 170 человек. Глава делегации МККК в Йемене Франц Раухенштейн предположил, что число погибших может возрасти.

1 сентября телеканал Al Arabiya сообщил об ударе с воздуха по военному объекту в провинции Дамар. По данным коалиции, там хранились беспилотники и снаряды для воздушной обороны хуситов-повстанцев. 

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже пять лет.  Гражданская война идет между повстанцамихуситами из шиитского движения "Ансар Алла", захватившими столицу столицу Сану и большую часть северных районов страны, и правительственными войсками Йемена, получающими поддержку от Саудовской Аравии и ОАЭ. 

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