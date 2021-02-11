 Красные бестии! На рельсы вышли снегометы-монстры (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.02.2021

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По Германии

Красные бестии! На рельсы вышли снегометы-монстры (фото)

Где бы они ни появлялись в Германии, внимание этим достопримечательностям на колесах гарантировано. Правда, увидеть их в действии можно только зимой.

Трасса между Брауншвейгом и Вольфенбюттелем

Снегоочиститель на железнодорожной трассе между Брауншвейгом и Вольфенбюттелем

Брауншвейг / Вольфенбюттель • Две специальные путевые машины немецкой компании Deutsche Bahn модели DB-Baureihe 716 этой зимой вновь смогли продемонстрировать, на что они способны. Снегометы, выпущенные в 1994 году, чистили железнодорожные пути круглыми сутками. Изначально они предназначались для скоростной трассы между Ганновером и Вюрцбургом, где очень часто возникали заносы зимой, но позже их стали задействовать в случае необходимости по всей стране.

Эти машины могут разметать с путей до 16 тысяч тонн снега в час! Делают они это на скорости до 30 км/ч - в зависимости от высоты снежного покрова. А технические характеристики позволяют разгоняться во время выполнения этой работы даже до 80 км/ч. Просто переезжать в новое место - до 120 км/ч.

Снегоочиститель за работой. Фотографии

Путевая машина DB-Baureihe 716
Путевая машина DB-Baureihe 716

Сейчас с помощью этой и другой специальной техники железнодорожные пути в Германии после нынешней февральской зимней непогоды уже почти везде убрали от снега. Движение пассажирских и грузовых составов постепенно восстанавливается.

Новых обильных снегопадов здесь в ближайшие дни не предвидится, но погода останется по-настоящему зимней. Особенно ночи будут очень холодными.

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