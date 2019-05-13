 Красное великолепие: немецкие маки от Балтики до Баварии | Фоторепортажи о Германии | DW | 04.06.2019

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Фоторепортажи

Красное великолепие: немецкие маки от Балтики до Баварии

Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон.

  • Гамбург

    Немецкие маки

    В Германии сейчас повсюду цветут маки: на обочинах дорог, на полях, перед домами, на балконах, в парках, а также в других местах, порой самых неожиданных. В большинстве случаев речь идет об очень популярном и распространенном декоративном виде - маке самосейке (нем. Klatschmohn).

  • Якобсдорф

    Немецкие маки

    Эта фотография сделана в бранденбургском регионе Якобсдорф, где кроме красных маков на этом зерновом поле также дружно цветут синие васильки.

  • Якобсдорф

    Немецкие маки

    Так они выглядят при ближайшем рассмотрении, а для следующего кадра поднимемся над таким же полем повыше, но в другом месте...

  • Биген

    Немецкие маки

    Здесь около бранденбургского Бигена красно-сине-зеленую палитру дополняют белые ромашки.

  • Гермероде

    Немецкие маки

    Однако прежде, чем продолжить любоваться маками самосейками в разных уголках Германии, заглянем в гессенский Гермероде, где под тщательным надзором возделывают снотворный мак (нем. Schlafmohn).

  • Гермероде

    Немецкие маки

    Выращивать снотворный мак здесь начали в 2010 году, получив разрешение Федерального агентства по контролю за оборотом опиатов. Семена используются для получения макового масла и производства кондитерских изделий. Поля стали местной достопримечательностью. Посмотреть на цветение этих полей за сезон приезжают около 25 тысяч туристов.

  • Фалькенхагена

    Немецкие маки

    Теперь же вернемся к макам, которые имеют полное право расти и цвести без особых разрешений. Эта фотография была сделана около бранденбургского Фалькенхагена.

  • Ландсхут

    Немецкие маки

    Маковое поле в окрестностях баварского Ландсхута.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Немецкие маки

    Один мак среди ромашек пророс на поле в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Бавария

    Немецкие маки

    Покрытое утренней росой ячменное поле в Баварии.

  • Хиддензе

    Немецкие маки

    Около маяка на балтийском острове Хиддензе в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Нижняя Саксония

    Немецкие маки

    Цветущие маки в Нижней Саксонии.

  • Висмар

    Немецкие маки

    Красный мак посреди фацелий около Висмара в Мекленбурге - Передней Померании. Немецкие фермеры используют фацелии в качестве промежуточной культуры - в частности, для повышения плодородия и структуры почвы, а сами эти цветы также являются прекрасными медоносами.

  • Барним

    Немецкие маки

    Серые журавли над зерновым полем экологического хозяйства в бранденбургском районе Барним.

  • Ганновер

    Немецкие маки

    Красный мак после дождя в частном саду в Ганновере - столице Нижней Саксонии.

  • Кранцберг

    Немецкие маки

    Маковое поле в баварском Кранцберге.

  • Нойфарн

    Немецкие маки

    Темные тучи над зерновым полем в баварском районе Нойфарн. Но чтобы не заканчивать на тревожной ноте…

  • Маки в тумане

    Немецкие маки

    … полюбуемся вполне импрессионистскими маками в тумане на одном из бескрайних рапсовых полей в Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Гамбург

    Немецкие маки

    В Германии сейчас повсюду цветут маки: на обочинах дорог, на полях, перед домами, на балконах, в парках, а также в других местах, порой самых неожиданных. В большинстве случаев речь идет об очень популярном и распространенном декоративном виде - маке самосейке (нем. Klatschmohn).

  • Якобсдорф

    Немецкие маки

    Эта фотография сделана в бранденбургском регионе Якобсдорф, где кроме красных маков на этом зерновом поле также дружно цветут синие васильки.

  • Якобсдорф

    Немецкие маки

    Так они выглядят при ближайшем рассмотрении, а для следующего кадра поднимемся над таким же полем повыше, но в другом месте...

  • Биген

    Немецкие маки

    Здесь около бранденбургского Бигена красно-сине-зеленую палитру дополняют белые ромашки.

  • Гермероде

    Немецкие маки

    Однако прежде, чем продолжить любоваться маками самосейками в разных уголках Германии, заглянем в гессенский Гермероде, где под тщательным надзором возделывают снотворный мак (нем. Schlafmohn).

  • Гермероде

    Немецкие маки

    Выращивать снотворный мак здесь начали в 2010 году, получив разрешение Федерального агентства по контролю за оборотом опиатов. Семена используются для получения макового масла и производства кондитерских изделий. Поля стали местной достопримечательностью. Посмотреть на цветение этих полей за сезон приезжают около 25 тысяч туристов.

  • Фалькенхагена

    Немецкие маки

    Теперь же вернемся к макам, которые имеют полное право расти и цвести без особых разрешений. Эта фотография была сделана около бранденбургского Фалькенхагена.

  • Ландсхут

    Немецкие маки

    Маковое поле в окрестностях баварского Ландсхута.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Немецкие маки

    Один мак среди ромашек пророс на поле в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Бавария

    Немецкие маки

    Покрытое утренней росой ячменное поле в Баварии.

  • Хиддензе

    Немецкие маки

    Около маяка на балтийском острове Хиддензе в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Нижняя Саксония

    Немецкие маки

    Цветущие маки в Нижней Саксонии.

  • Висмар

    Немецкие маки

    Красный мак посреди фацелий около Висмара в Мекленбурге - Передней Померании. Немецкие фермеры используют фацелии в качестве промежуточной культуры - в частности, для повышения плодородия и структуры почвы, а сами эти цветы также являются прекрасными медоносами.

  • Барним

    Немецкие маки

    Серые журавли над зерновым полем экологического хозяйства в бранденбургском районе Барним.

  • Ганновер

    Немецкие маки

    Красный мак после дождя в частном саду в Ганновере - столице Нижней Саксонии.

  • Кранцберг

    Немецкие маки

    Маковое поле в баварском Кранцберге.

  • Нойфарн

    Немецкие маки

    Темные тучи над зерновым полем в баварском районе Нойфарн. Но чтобы не заканчивать на тревожной ноте…

  • Маки в тумане

    Немецкие маки

    … полюбуемся вполне импрессионистскими маками в тумане на одном из бескрайних рапсовых полей в Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Желтая рапсодия немецких ландшафтов

  • Вильфинген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапс - это не только ценная масличная культура и превосходный медонос, но также источник вдохновения для фотографов. Посмотрим на некоторые снимки рапсовых ландшафтов Германии, начав на этом поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге.

  • Нордштеммен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Нордштеммен в Нижней Саксонии.

  • Хайлигенхафен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Рапсовые ландшафты Германии

    Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Варбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Нижняя Бавария

    Рапсовые ландшафты Германии

    Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.

  • Менгкофен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Сельский ландшафт около баварского Менгкофена.

  • Фесте Ваксенбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.

  • Утехт

    Рапсовые ландшафты Германии

    Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.

  • Остров Узедом

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Остров Рюген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Остаемся на балтийском побережье, но заглянем на остров Рюген, по которому туристы могут прокатиться по старой узкоколейном дороге на таком "Неистовом Роланде" ("Rasender Roland").

  • Невель

    Рапсовые ландшафты Германии

    Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Остров Пельворм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.

  • Крепость Кенигштайн

    Рапсовые ландшафты Германии

    Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.

  • Басторф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Бранденбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Заксендорфа в Бранденбурге.

  • Аббатство Нересхайм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.

  • Райтцендорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.

  • Мертлох

    Рапсовые ландшафты Германии

    Часовня Святого Креста (Heilig-Kreuz-Kapelle) XVIII века около Мертлоха в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


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