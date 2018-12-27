"Красное & белое", или Особенности национального алкобизнеса

Один из крупнейших продавцов алкоголя в РФ "Красное и белое" столкнулся с серьезными проблемами в работе, вызванными проверками спецслужб. Карикатурист Сергей Елкин о последствиях в канун Нового года.
Смотрите также:
Что ждет МИД ФРГ в 2019 году? Назревающий кризис еврозоны, а также ситуация в Украине и Сирии станут основными внешнеполитическими вопросами, которыми должен будет заняться Берлин. (27.12.2018)
Новый, 2019 год обещает России новые вехи во внешней политике, прежде всего в отношениях с США и Украиной. Кроме того, участие РФ в старейшей европейской организации может оказаться под вопросом. (26.12.2018)