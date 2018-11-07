 Крамп-Карренбауэр вступила в борьбу за пост председателя ХДС | Новости из Германии о Германии | DW | 07.11.2018

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Германия

Крамп-Карренбауэр вступила в борьбу за пост председателя ХДС

Генеральный секретарь ХДС желает расширить влияние своей партии на правящую ныне в ФРГ "большую коалицию". В вопросе миграционной политики кандидат на пост главы ХДС надеется на европейское решение.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, что в случае избрания на пост председателя ХДС она заметно расширит влияние партии на работу правящей ныне в ФРГ "большой коалиции". "В прошлом слишком часто случалось, когда правительство принимало решения, а ХДС соглашался с ними лишь задним числом, скрипя зубами. Мы должны повернуть эти процессы в обратную сторону", - подчеркнула она, представляя свою кандидатуру в среду, 7 ноября, в Берлине.

Контекст

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Крамп-Карренбауэр фактически отмежевалась от действующего председателя ХДС Ангелы Меркель (Angela Merkel), раскритиковав нынешний имидж правящей коалиции. В ближайшие месяцы нужно создать климат, который позволит ХДС вновь выигрывать выборы, причем не только в Европарламент в мае, но и в ландтаги Бремена и, особенно, Бранденбурга, Тюрингии и Саксонии в будущем году.

Генсек ХДС отметила, что в случае победы на партийном съезде 7 декабря она намерена продолжать сотрудничество с другими претендентами на пост председателя ХДС - Фридрихом Мерцом (Friedrich Merz) и Йенсом Шпаном (Jens Spahn) и учитывать их мнение и опыт.

Затронув вопрос о миграционной политике, который она назвала темой номер один, Крамп-Карренбауэр высказалась за поиск европейского решения, распространяющегося на всю Шенгенскую зону. События 2015 года (год максимального наплыва мигрантов в ФРГ - Ред.) уже не обернуть вспять, с ними нужно работать, указала она, подчеркнув, однако, что 2015 год не должен повториться.

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    Автор: Ирина Филатова


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