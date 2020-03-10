КПРФ не поддержала инициативу обнулить президентских сроков Путина

Фракция коммунистов в Госдуме отказалась поддержать инициативу депутата от "Единой России" Валентины Терешковой обнулить президентские сроки в РФ. "Мы всегда высказывались против снятия ограничений по числу президентских сроков, которые может занимать один и тот же человек", - заявил во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко "Интерфаксу".

Поэтому, по его словам, его фракция не будет поддерживать поправку, которая, как предполагается, в ближайшее время будет внесена в нижнюю палату. В свою очередь фракция "Единой России" поддержала инициативу Терешковой. В Думу в 15.00 мск прибыл президент РФ Владимир Путин, который выступает перед депутатами.

Ранее в тот же день Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в конституции поправку о снятии ограничения президентских сроков с тем, чтобы Путин после окончания действия нынешних полномочий в 2024 году смог вновь избраться на этот пост. Спикер Думы Вячеслав Володин после этого объявил полуторачасовой перерыв. Он указал на необходимость обсудить поправку с Путиным и главами фракций, а также подготовить ее текст.

Проведение досрочных выборов

Кроме того, в тот же день единорос Александр Карелин выступил с инициативой внести поправку о проведении досрочных парламентских выборов. Спикер Думы Вячеслав Володин предложил ему оформить предложение в виде поправки ко второму чтению законопроекта об изменении конституции, тогда ее рассмотрят уже в тот же день.

В ответ лидер КПРФ Геннадий Зюганов не поддержал идею о проведении досрочных выборов. По его мнению, главным приоритетом сейчас является экономическая ситуация на фоне падения курса рубля и цен на нефть, а также борьба с распространением коронавируса. Позже коммунист Ющенко сообщил, что лидер КПРФ согласился с досрочными выборами. "Зюганов сказал, что в партии к выборам готовы", - отметил депутат.

Путин предложил изменить конституцию

О необходимости внесения поправок в Конституцию России президент Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Уже 20 января президентский проект поправок был внесен в Госдуму.

Предложенные поправки могут радикально поменять систему госуправления в России. В частности, в них предлагается закрепить в Конституции России статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, означающий пересмотр одного из основных положений Конституции РФ.

Смотрите также: