КПРФ начала кампанию против поправок в Конституцию

КПРФ разворачивает с пятницы, 5 июня, агитацию против поправок в Конституцию РФ, всенародное голосование по которым намечено на 1 июля. Представители партии намерены использовать свои печатные СМИ, партийное телевидение, социальные сети, в том числе персональные страницы партийцев, обещают проводить массовые акции, пикеты, рассказал изданию The Insider зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Компартия призывает свой актив 1 июля проголосовать против, но не бойкотировать

Накануне президиум ЦК компартии принял решение голосовать против поправок и призвал к этому свой актив. Коммунисты считают предлагаемые изменения косметическими, а не полноценной реформой Конституции. По их мнению, приниматься поправки должны Конституционным собранием после широкого обсуждения. Фракция компартии в Госдуме в марте проголосовала против поправки об "обнулении" президентского срока Владимира Путина и воздержалась во время голосования по поправкам в третьем чтении.

Процедуру общероссийского голосования партия называет сомнительной, так как голосовать надо сразу за все поправки, а "власть усиленно проталкивает электронное и почтовое голосование, за которым нет форм общественного контроля". При этом в заявлении отмечается, что бойкот общероссийского голосования ничего не даст, хотя коммунисты признают, что поправки фактически уже приняты.

КПРФ: поправки "усиливают президентский диктат и закрепляют олигархическое государство"

Депутат Госдумы Вера Ганзя в пятницу опубликовала в своем аккаунте в сети Facebook видео, в котором призывает россиян прийти 1 июля и проголосовать против: "не допустить, чтобы голос не пришедших на этого голосование, был засчитан в пользу обнуления". Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев сообщил ярославскому порталу "Ярновости", что будет подавать заявку на проведения митинга в рамках всероссийской акции протеста 20 июня.

Ранее с открытым письмом к гражданам РФ против поправок к Конституции, которые, по сути, обеспечат пожизненную власть президента Путина, выступили около 300 муниципальных и региональных депутатов, представляющих разные политические силы.

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