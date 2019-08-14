 КПРФ заявила в СК о фальсификации подписей для выборов в Мосгордуму | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2019

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Россия

КПРФ заявила в СК о фальсификации подписей для выборов в Мосгордуму

По подсчетам коммунистов, при регистрации провластных кандидатов в депутаты Мосгордумы и "спойлеров" могли быть подделаны подписи примерно 600 тысяч москвичей.

Протест в Москве 10 августа против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Протест в Москве 10 августа против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Ряд кандидатов в Мосгордуму от КПРФ пожаловались в Следственный комитет России на массовые фальсификации при сборе подписей для регистрации провластных кандидатов перед выборами 8 сентября. В заявлении, поданном 13 августа, говорится, что данные примерно 600 тысяч граждан могли быть использованы без их ведома.

Контекст

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Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы. (29.07.2019)

В сборе и использовании таких данных коммунисты обвиняют "провластных кандидатов" и "спойлеров", рассказала журналистам депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, выдвигающая свою кандидатуру на выборах по 44-му округу. В беседе с "Коммерсантом" она отметила, что получила множество заявок от москвичей, подписи которых были подделаны в подписных листах кандидатов "от власти". "Эти действия покрываются окружными избирательными комиссиями при молчаливом одобрении Мосгоризбиркома", - уверена Шувалова.

На выборы в Мосгордуму, которые намечены на 8 сентября, зарегистрированы 44 из 45 выдвинутых КПРФ кандидатов. В общей сложности отказ получили 57 из 290 первоначально выдвинувшихся кандидатов, из которых почти 20 человек - из оппозиции. Недопуск независимых оппозиционных кандидатов вызвал массовые протесты в Москве, в том числе несогласованные, которые были жестко подавлены полицией. Следующие митинги запланированы на 24 и 25 августа.

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    Автор: Евгений Жуков


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