 КПРФ готова объединиться с другими силами для создания двухпартийной системы | Новости из Германии о России | DW | 11.09.2018

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Россия

КПРФ готова объединиться с другими силами для создания двухпартийной системы

Основой объединения с иными политическими силами может стать партийная программа, заявил Геннадий Зюганов. По итогам 9 сентября "Единая Россия" проиграла коммунистам в выборах в парламент в трех регионах.

Геннадий Зюганов

КПРФ готова объединиться с другими политическими силами для создания двухпартийной системы в России. Об этом председатель ЦК партии Геннадий Зюганов заявил во вторник, 11 сентября.

Контекст

В Москве прошел митинг левых сил против повышения пенсионного возраста. Почти все выступления свелись к призыву голосовать за кандидатов от КПРФ на выборах мэра российской столицы и главы Подмосковья. (02.09.2018)

Об альтернативах повышению пенсионного возраста в России и о том, чем оно чревато, в интервью DW рассказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. (29.07.2018)

Политик отметил, что "давно предлагал" подобный шаг. Основой для объединения может выступить партийная программа "10 шагов к достойной жизни" с "уникальным опытом", считает он.

По мнению Зюганова, "Единая Россия" не показала высоких результатов на выборах, и "боится эту двухпартийную систему организовывать". По итогам единого дня голосования 9 сентября "Единая Россия" проиграла коммунистам в выборах в парламент в Иркутской области, Хакасии и Ульяновской области. 

Кроме того, кандидат от КПРФ Андрей Клычков победил на выборах губернатора Орловской области. Его результат обусловлен не только партийной поддержкой, но также поддержкой иных политических и общественных сил, заявил Зюганов.

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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