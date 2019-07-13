КПП в Станице Луганской: граница, созданная войной (фотогалерея)

Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

Руслан и его коляска

"Бабковоз" Руслан работает на переходе уже более четырех лет. Поездка от разрушенного моста до контрольного пункта украинских пограничников - а это около километра - стоит 50 гривен или 100 российских рублей, которые в ходу в "ЛНР". Как уверяет Руслан, он может подвезти и бесплатно, если у "пассажира" нет денег. Рассказывает, что услугами "рикш" иногда пользуется и молодежь - ради развлечения.