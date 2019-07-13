 КПП в Станице Луганской: граница, созданная войной (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

КПП в Станице Луганской: граница, созданная войной (фотогалерея)

Пункт пропуска через линию разграничения в Станице Луганской - единственный в Луганской области и один из пяти функционирующих в Донбассе. Ежедневно его пересекают в среднем 5-6 тысяч человек.

  • Мост в Станице Луганской

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Мост через линию разграничения

    Мост через Северский Донец в Станице Луганской был разрушен в 2015 году. Президент Украины Владимир Зеленский, который 7 июля совместно с главой Европейского совета Дональдом Туском посетил КПП, обещал как можно быстрее его восстановить. Для этого сепаратисты должны демонтировать свои укрепления. В "ЛНР" уже заявили, что односторонние действия по ремонту моста сорвут разведение сил.

  • На КПВВ Станица Луганская

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Граница, созданная войной

    Пункт пропуска через линию разграничения в Станице Луганской - единственный в Луганской области и один из пяти функционирующих в Донбассе. Ежедневно его пересекают в среднем 5-6 тысяч человек. Они идут на подконтрольную Киеву территорию пешком, чтобы получить пенсию, сделать покупки или проведать родных. Большинство в тот же день возвращается обратно.

  • Пожилые люди пересекают КПВВ Станица Луганская

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Вынужденные переселенцы

    Многие люди на переходе официально считаются переселенцами, хотя большинство из них по-прежнему живет в "ЛНР". Фиктивный статус беженцев необходим им, чтобы получать пенсии и социальные выплаты на подконтрольной Киеву территории. Чтобы не потерять этот статус, люди раз в два месяца обязаны пересекать линию разграничения. Президент Владимир Зеленский предложил увеличить этот срок до года.

  • Пожилые люди и инвалиды пересекают КПВВ Станция Луганская

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Наиболее уязвимые

    На переходе много людей в инвалидных колясках. Обычно на улицах украинских городов, не приспособленных для инвалидов, их не увидишь. Но жителям подконтрольных сепаратистам территорий, имеющим инвалидность, тоже приходится периодически пересекать линию разграничения, чтобы подтвердить фиктивный статус переселенца и получить пенсию.

  • Женщине стало плохо во время перехода КПВВ

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Убийственная жара

    Люди в очередях страдают от сильной жары. Медики говорят, что в летние дни в пункте пропуска "Станица Луганская" десятки мирных жителей получают тепловые удары. Бывают и смертельные случаи. 22 июня от инсульта здесь умер пожилой мужчина, который хотел попасть из "ЛНР" на подконтрольную правительству Украины территорию.

  • Бывшие передовые укрепления украинской армии

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Между двумя "нулями"

    Это - бывшие передовые укрепления украинской армии, так называемый "ноль". Позиции остались после недавнего разведения сил. Люди говорят, что теперь переходить на другую сторону стало психологически легче - они чувствуют себя в большей безопасности. Раньше часть пути пролегала между передовыми позициями ВСУ и сепаратистов, находившихся на расстоянии всего 400 метров друг от друга.

  • Разрушенный дом в Станице Луганской

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Напоминание о военных действиях

    По обе стороны дороги - дома, разрушенные во время активных военных действий. Станица Луганская относится к населенным пунктам, наиболее сильно пострадавшим от обстрелов. Всего в Станично-Луганском районе было повреждено или разрушено почти 4000 зданий - примерно пятая часть всего жилого фонда.

  • Остаток снаряда

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Опасные сюрпризы

    Остаток снаряда, который виден на фотографии, не опасен - в отличие от мин и неразорвавшихся боеприпасов, лежащих в земле или на обочине дороги. Сколько их - точно не знает никто.

  • Памятник погибшим бойцам Национальной гвардии Украины, оказавшийся в серой зоне

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Опасения вандализма

    До разведения сторон памятник погибшим бойцам Национальной гвардии Украины находился на контролируемой украинской армией части перехода. Теперь он оказался в "серой зоне". Военные опасались, что сторонники сепаратистов могут повредить памятник. Но этого не произошло. Нетронутыми остались и флаги Украины на прежних передовых позициях ВСУ.

  • Станичные рикши за деньги подвозят людей к КПВВ на инвалидных колясках

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Станичные "рикши"

    Людей, которым тяжело добраться до КПП пешком, за деньги подвозят так называемые "рикши" или "бабковозы". Внимание журналистов им явно не по душе - их бизнес нелегален. Впрочем, помешать им некому - власти в "серой зоне" нет. На саммите Украина - ЕС президент Владимир Зеленский пообещал пустить по переходу автобусы и электрокары. Но пока "рикши" остаются здесь единственным транспортом.

  • Мужчина, за деньги довозящий людей от моста к украинскому КПВВ в инвалидной коляске

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Руслан и его коляска

    "Бабковоз" Руслан работает на переходе уже более четырех лет. Поездка от разрушенного моста до контрольного пункта украинских пограничников - а это около километра - стоит 50 гривен или 100 российских рублей, которые в ходу в "ЛНР". Как уверяет Руслан, он может подвезти и бесплатно, если у "пассажира" нет денег. Рассказывает, что услугами "рикш" иногда пользуется и молодежь - ради развлечения.

  • Тележки с товарами, которые перевозят через КПВВ в ЛНР

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Торговля несмотря на блокаду

    Еще один распространенный на КПП бизнес - доставка товаров с подконтрольной Киеву территории в "ЛНР". Людей, которые этим занимаются, называют "тачечниками". В "ЛНР" везут в основном продукты питания и средства личной гигиены: на подконтрольной Киеву территории они дешевле и качественнее. Один человек может провезти не более 75 килограммов в сутки.

  • Мужчина, перевозящий товар через линию разграничения

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    "Тачечник" -поэт

    "Тачечник" Евгений Вальдман когда-то работал бухгалтером. Теперь он возит продукты из Станицы Луганской в "ЛНР". На фотографии в его тележке - 22 килограмма сыра. Он рассчитывает заработать 250 гривен (около 600 рублей - Ред.). Евгений пишет стихи о войне в Донбассе. Говорит, что после разведения сил атмосфера на переходе стала менее напряженной. И, как и все здесь, мечтает о мире.

    Автор: Николай Бердник


_____________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:13

Что думают жители Донбасса о возможных переговорах Киева с Кремлем

Контекст

Украина и сепаратисты уведомили СММ ОБСЕ о разведении сил у Станицы Луганской

СММ ОБСЕ заявили, что ситуация в зоне разведения правительственных сил Украины и вооруженных сепаратистов в районе Станицы Луганской "спокойная и стабильная". (30.06.2019)  

Президент Украины назвал условия снятия блокады Донбасса

Украина может снять временный запрет на перемещение грузов через линию разграничения после возвращения сепаратистам незаконно "национализированных" предприятий на территории Донбасса. (08.07.2019)  

Зеленский объявил о первом шаге к прекращению огня в Донбассе

Разведении сил вблизи станицы Луганской создало "хрупкую надежду на начало завершения горячей фазы войны" в Донбассе, считает президент Украины. (01.07.2019)  

Для Донбасса разработают новый механизм прекращения огня

Договоренность о пошаговом прекращении огня на востоке Украины достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Уже 10 июня в станице Луганской должен начаться "режим тишины". (05.06.2019)  

Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

Чтобы попасть из "ЛНР" в Станицу Луганскую, тысячи людей ежедневно переходят разрушенный мост. Наиболее драматичные моменты из жизни самого проблемного КПП через линию фронта в Донбассе - в фотогалерее DW. (12.07.2019)  

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают жители Донбасса о возможных переговорах Киева с Кремлем  

Русский или украинский - какой язык выбирают жители подконтрольных сепаратистам районов Донбасса  

Как ответил Путин на грузинский мат и что ждет Донбасс от выборов с Зеленским. DW Новости  

Также по теме

Ukraine Donbass Stanyzia Luhanska Innenflüchtlinge

Между надеждой и скепсисом: в Станице Луганской в Донбассе ждут ремонта моста 13.07.2019

Что происходит в Станице Луганской после того, как Киев и сепаратисты "ЛНР" договорились развести войска ради восстановления единственного в области моста с пешеходным переходом? Корреспондент DW - с места событий.

Kiew Selenskij Briefing Trilaterale Kontaktgruppe

Комментарий: Конфликт в Донбассе - "удавка" для президента Зеленского 05.07.2019

Отсутствие четкой стратегии возвращения оккупированного Донбасса под контроль Украины может лишить Владимира Зеленского президентского будущего, считает Сергей Руденко.

Still des DW Interview mit Präsidenten der Ukraine Volodymyr Selenskyi in Kramatorsk

Владимир Зеленский: Мы постоянно говорим с жителями Донбасса 05.07.2019

В интервью DW президент Украины рассказал про следующие шаги Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, контакт с жителями неподконтрольных территорий и свои ожидания от Запада.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Трамп предложил конгрессменам-демократкам "вернуться в свои страны"  

Навигационная система Galileo частично вышла из строя  

Инфографика: С "зеленой энергетикой" и без угля - что ждет энергорынок  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно