КПП в Станице Луганской: граница, созданная войной (фотогалерея)

Пункт пропуска через линию разграничения в Станице Луганской - единственный в Луганской области и один из пяти функционирующих в Донбассе. Ежедневно его пересекают в среднем 5-6 тысяч человек.
СММ ОБСЕ заявили, что ситуация в зоне разведения правительственных сил Украины и вооруженных сепаратистов в районе Станицы Луганской "спокойная и стабильная". (30.06.2019)
Украина может снять временный запрет на перемещение грузов через линию разграничения после возвращения сепаратистам незаконно "национализированных" предприятий на территории Донбасса. (08.07.2019)
Разведении сил вблизи станицы Луганской создало "хрупкую надежду на начало завершения горячей фазы войны" в Донбассе, считает президент Украины. (01.07.2019)