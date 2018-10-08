Ко Всемирному дню почты - филателистический путеводитель!

9 октября отмечается Всемирный день почты. По этому случаю предлагаем вашему вниманию филателистический путеводитель по немецким достопримечательностям.
Смотрите также:
Октябрьские фотографии из Германии
Комитет Всемирного культурного наследия на заседании в Дохе 21 июня удовлетворил заявку Германии присвоить этот престижный статус бывшему Корвейскому монастырю под Хёкстером.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет, а его архитектура могла оказать влияние на русское храмовое зодчество времен Юрия Долгорукого.
Самая большая романская церковь Европы находится в небольшом немецком городе на Рейне. В начале XIX века этот собор хотели использовать в качестве каменоломни.
Это был первый маршрут, связавший восточную и западную части города после падения Берлинской стены. "Сотка" - альтернатива коммерческим автобусным турам по немецкой столице.
Хотя в Священной Римской империи фактически не было столицы, Нюрнберг порою называют "первым среди равных" ее городов. Построенный здесь еще при Фридрихе Барбароссе замок был одной из важнейших императорских резиденций.
"Захвати с собой штатив - ты просто обязан снять город ночью", - почти в категорической форме посоветовали мне дрезденские друзья. Это был хороший совет.
Какие достопримечательности украшали немецкие марки и почему они попали на деньги?