 Ко Всемирному дню почты - филателистический путеводитель! | Фоторепортажи о Германии | DW | 09.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Фоторепортажи

Ко Всемирному дню почты - филателистический путеводитель!

9 октября отмечается Всемирный день почты. По этому случаю предлагаем вашему вниманию филателистический путеводитель по немецким достопримечательностям.

  • Корвейское аббатство
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Корвейское аббатство

    Германия богата интересными достопримечательностями, о которых мы регулярно рассказываем в нашей туристической рубрике, но лишь немногим из них посвящают почтовые марки. Среди них - аббатство Корвей. Эта бывшая бенедиктинская обитель расположена на берегу реки Везер в Вестфалии и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Корвейское аббатство

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Корвейское аббатство

    Монастырь был основан по воле Карла Великого (747-814). Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных этим императором саксонских земель. На территории Германии осталось лишь немного значительных архитектурных свидетельств далекой каролингской эпохи. Корвейское аббатство - один из таких уникальных памятников.

  • Дворец Сан-Суси
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Дворец Сан-Суси

    На этих марках изображена летняя резиденция Фридриха Великого - дворец Сан-Суси в Потсдаме. Отметим также, что в 1983 году марку, посвященную Сан-Суси, выпустила восточногерманская почта, а в 1990 году он был включен в последнюю памятную серию, выпущенную в ГДР, - за несколько месяцев до воссоединения Германии.

  • Дворец Сан-Суси
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Дворец Сан-Суси

    Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Здесь он отдыхал от повседневной суеты и придворных. Вместе с другими королевскими дворцами и парками Потсдама и Берлина дворец Сан-Суси также включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпайерский собор
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Шпайерский собор

    Какие еще немецкие памятники попадали на почтовые марки раньше? Среди архитектурных достопримечательностей романского периода в Германии особое место занимает Имперский собор в Шпайере. В 1990 году этот город, основанный на Рейне древними римлянами, отмечал свой 2000-летний юбилей. Собор был изображен на почтовой марке, выпущенной по этому поводу.

  • Шпайерский собор
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Шпайерский собор

    История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет. В Шпайерском соборе проводились службы по случаю более полусотни гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля. В 1981 году этот храм стал вторым немецким объектом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Бранденбургские ворота
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Бранденбургские ворота

    Они являются одним из главных архитектурных символов не только немецкой столицы, но и всей Германии. Изображения Бранденбургских ворот уже неоднократно украшали немецкие почтовые марки - не только памятных и юбилейных серий. Эту марку выпустили в 2008 году для продажи через почтовые автоматы.

  • Бранденбургские ворота
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Бранденбургские ворота

    Их построили в тогдашней прусской столице в 1789-1791 годах. Проект был разработан в стиле классицизма. Ворота украшает квадрига - античная двухколесная колесница с четырьмя запряженными конями, которой управляет богиня Победы Виктория. Завоевав Берлин, император Наполеон приказал перевезти ее в Париж, однако после поражения французов колесницу вернули на место.

  • Кайзербург в Нюрнберге
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Кайзербург в Нюрнберге

    Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. В 2012 году немецкая почта выпустила марку, посвященную средневековому замку Кайзербург, расположенному в этом городе. Среди других достопримечательностей Нюрнберга особо следует упомянуть Дом-музей Альбрехта Дюрера и здешний рождественский базар - самый известный в Германии.

  • Кайзербург в Нюрнберге
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Кайзербург в Нюрнберге

    Этот замок был заложен еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в Германии. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.

  • Дрезденская Фрауэнкирхе
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Дрезденская Фрауэнкирхе

    Эту марку выпустили по случаю освящения восстановленной церкви Фрауэнкирхе в Дрездене. Храм, построенный в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах, был разрушен во время Второй мировой войны в результате налетов британской и американской авиации. Средства на восстановление поступали не только из Германии. Тираж марки составил 15 миллионов экземпляров.

  • Дрезденская Фрауэнкирхе
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Дрезденская Фрауэнкирхе

    Барочная церковь в центре саксонской столицы стала символом примирения народов. Сейчас здесь бывает около двух миллионов человек ежегодно. За десять лет после восстановления в храме прошло более 1600 богослужений, 800 крещений, 315 бракосочетаний, 1150 концертов и 26 тысяч экскурсий.

  • Айслебен и Виттенберг
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Памятные места Лютера

    Следующая почтовая марка была выпущена в специальной серии ООН. Она посвящена памятным местам Мартина Лютера (1483-1546) в Айслебене и Виттенберге, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Виттенберге немецкий церковный реформатор провел большую часть своей жизни. Родился и умер Лютер в Айслебене, находящемся примерно в ста километрах от этого города на Эльбе.

  • Виттенберг
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Памятные места Лютера

    В 2017 году в Германии будут отмечать 500-летие начала Реформации. Помимо Айслебена и Виттенберга главными центрами празднования станут также замок Вартбург и Дом-музей Мартина Лютера в Айзенахе. На фотографии - Замковая церковь в Виттенберге, на дверях которой 31 октября 1517 года он вывесил для обсуждения свои 95 тезисов, положивших начало Реформации в Германии.

  • Регенсбургский собор
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Регенсбургский собор

    Почтовая марка из специальной серии, посвященной немецким памятникам Всемирного наследия. На ней изображен кафедральный собор Святого Петра в баварском Регенсбурге. История города насчитывает более 1800 лет. Основали его римляне. В городе сохранилось около тысячи домов и других памятников времен Средневековья, что сыграло решающую роль в решении присвоить ему престижный статус ЮНЕСКО.

  • Регенсбургский собор
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Регенсбургский собор

    Храм был возведен в стиле французской готики в 1275-1634 годах. Он считается главным памятником готического периода в южной Германии. Высота башен превышает сто метров. Первая церковь на этом месте была заложена в начале VIII века. Одна из боковых башен собора относится еще к романскому периоду. Она использовалась при строительстве готического здания для поднятия грузов.

  • Келлервальд-Эдерзе
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Келлервальд-Эдерзе

    В 2011 году концерн Deutsche Post в своей серии "Немецкие национальные и природные парки" выпустил марку, посвященную заповеднику Келлервальд-Эдерзе в Гессене - одному из старых буковых лесов Германии. В этом же году эти природные достопримечательности, расположенные в четырех землях, были включены в список Всемирного наследия вместе с буковыми лесами в Карпатах на территории Словакии и Украины.

  • Келлервальд-Эдерзе
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Келлервальд-Эдерзе

    В Германии помимо парка Келлервальд-Эдерзе этот престижный международный статус получили национальные парки Ясмунд на острове Рюген в Мекленбурге-Передней Померании, Хайних в Тюрингии, бранденбургский заповедник Грумзин, а также мекленбургский буковый лес Серран - часть национального парка Мюриц.

  • Бад-Мускау
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Бад-Мускау

    Парк Бад-Мускау - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Он находится на территории двух государств - Германии и Польши. В 2004 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по их совместной заявке. Несколько лет назад в обеих странах были выпущены памятные марки, посвященные этой достопримечательности. В Германии номинал составил 90 центов, в Польше - три злотых.

  • Бад-Мускау
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Бад-Мускау

    Самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году в Бад-Мускау по распоряжению прусского аристократа, генерал-лейтенанта, князя Германа фон Пюклер-Мускау. Новый дворец возведен в стиле неоренессанса в середине XIX века. P.S. Если вы хотите, чтобы мы продолжили рассказ о немецких достопримечательностях на марках, напишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com

    Автор: Максим Нелюбин


  • Корвейское аббатство
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Корвейское аббатство

    Германия богата интересными достопримечательностями, о которых мы регулярно рассказываем в нашей туристической рубрике, но лишь немногим из них посвящают почтовые марки. Среди них - аббатство Корвей. Эта бывшая бенедиктинская обитель расположена на берегу реки Везер в Вестфалии и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Корвейское аббатство

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Корвейское аббатство

    Монастырь был основан по воле Карла Великого (747-814). Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных этим императором саксонских земель. На территории Германии осталось лишь немного значительных архитектурных свидетельств далекой каролингской эпохи. Корвейское аббатство - один из таких уникальных памятников.

  • Дворец Сан-Суси
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Дворец Сан-Суси

    На этих марках изображена летняя резиденция Фридриха Великого - дворец Сан-Суси в Потсдаме. Отметим также, что в 1983 году марку, посвященную Сан-Суси, выпустила восточногерманская почта, а в 1990 году он был включен в последнюю памятную серию, выпущенную в ГДР, - за несколько месяцев до воссоединения Германии.

  • Дворец Сан-Суси
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Дворец Сан-Суси

    Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Здесь он отдыхал от повседневной суеты и придворных. Вместе с другими королевскими дворцами и парками Потсдама и Берлина дворец Сан-Суси также включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпайерский собор
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Шпайерский собор

    Какие еще немецкие памятники попадали на почтовые марки раньше? Среди архитектурных достопримечательностей романского периода в Германии особое место занимает Имперский собор в Шпайере. В 1990 году этот город, основанный на Рейне древними римлянами, отмечал свой 2000-летний юбилей. Собор был изображен на почтовой марке, выпущенной по этому поводу.

  • Шпайерский собор
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Шпайерский собор

    История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет. В Шпайерском соборе проводились службы по случаю более полусотни гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля. В 1981 году этот храм стал вторым немецким объектом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Бранденбургские ворота
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Бранденбургские ворота

    Они являются одним из главных архитектурных символов не только немецкой столицы, но и всей Германии. Изображения Бранденбургских ворот уже неоднократно украшали немецкие почтовые марки - не только памятных и юбилейных серий. Эту марку выпустили в 2008 году для продажи через почтовые автоматы.

  • Бранденбургские ворота
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Бранденбургские ворота

    Их построили в тогдашней прусской столице в 1789-1791 годах. Проект был разработан в стиле классицизма. Ворота украшает квадрига - античная двухколесная колесница с четырьмя запряженными конями, которой управляет богиня Победы Виктория. Завоевав Берлин, император Наполеон приказал перевезти ее в Париж, однако после поражения французов колесницу вернули на место.

  • Кайзербург в Нюрнберге
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Кайзербург в Нюрнберге

    Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. В 2012 году немецкая почта выпустила марку, посвященную средневековому замку Кайзербург, расположенному в этом городе. Среди других достопримечательностей Нюрнберга особо следует упомянуть Дом-музей Альбрехта Дюрера и здешний рождественский базар - самый известный в Германии.

  • Кайзербург в Нюрнберге
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Кайзербург в Нюрнберге

    Этот замок был заложен еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в Германии. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.

  • Дрезденская Фрауэнкирхе
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Дрезденская Фрауэнкирхе

    Эту марку выпустили по случаю освящения восстановленной церкви Фрауэнкирхе в Дрездене. Храм, построенный в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах, был разрушен во время Второй мировой войны в результате налетов британской и американской авиации. Средства на восстановление поступали не только из Германии. Тираж марки составил 15 миллионов экземпляров.

  • Дрезденская Фрауэнкирхе
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Дрезденская Фрауэнкирхе

    Барочная церковь в центре саксонской столицы стала символом примирения народов. Сейчас здесь бывает около двух миллионов человек ежегодно. За десять лет после восстановления в храме прошло более 1600 богослужений, 800 крещений, 315 бракосочетаний, 1150 концертов и 26 тысяч экскурсий.

  • Айслебен и Виттенберг
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Памятные места Лютера

    Следующая почтовая марка была выпущена в специальной серии ООН. Она посвящена памятным местам Мартина Лютера (1483-1546) в Айслебене и Виттенберге, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Виттенберге немецкий церковный реформатор провел большую часть своей жизни. Родился и умер Лютер в Айслебене, находящемся примерно в ста километрах от этого города на Эльбе.

  • Виттенберг
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Памятные места Лютера

    В 2017 году в Германии будут отмечать 500-летие начала Реформации. Помимо Айслебена и Виттенберга главными центрами празднования станут также замок Вартбург и Дом-музей Мартина Лютера в Айзенахе. На фотографии - Замковая церковь в Виттенберге, на дверях которой 31 октября 1517 года он вывесил для обсуждения свои 95 тезисов, положивших начало Реформации в Германии.

  • Регенсбургский собор
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Регенсбургский собор

    Почтовая марка из специальной серии, посвященной немецким памятникам Всемирного наследия. На ней изображен кафедральный собор Святого Петра в баварском Регенсбурге. История города насчитывает более 1800 лет. Основали его римляне. В городе сохранилось около тысячи домов и других памятников времен Средневековья, что сыграло решающую роль в решении присвоить ему престижный статус ЮНЕСКО.

  • Регенсбургский собор
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Регенсбургский собор

    Храм был возведен в стиле французской готики в 1275-1634 годах. Он считается главным памятником готического периода в южной Германии. Высота башен превышает сто метров. Первая церковь на этом месте была заложена в начале VIII века. Одна из боковых башен собора относится еще к романскому периоду. Она использовалась при строительстве готического здания для поднятия грузов.

  • Келлервальд-Эдерзе
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Келлервальд-Эдерзе

    В 2011 году концерн Deutsche Post в своей серии "Немецкие национальные и природные парки" выпустил марку, посвященную заповеднику Келлервальд-Эдерзе в Гессене - одному из старых буковых лесов Германии. В этом же году эти природные достопримечательности, расположенные в четырех землях, были включены в список Всемирного наследия вместе с буковыми лесами в Карпатах на территории Словакии и Украины.

  • Келлервальд-Эдерзе
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Келлервальд-Эдерзе

    В Германии помимо парка Келлервальд-Эдерзе этот престижный международный статус получили национальные парки Ясмунд на острове Рюген в Мекленбурге-Передней Померании, Хайних в Тюрингии, бранденбургский заповедник Грумзин, а также мекленбургский буковый лес Серран - часть национального парка Мюриц.

  • Бад-Мускау
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Бад-Мускау

    Парк Бад-Мускау - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Он находится на территории двух государств - Германии и Польши. В 2004 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по их совместной заявке. Несколько лет назад в обеих странах были выпущены памятные марки, посвященные этой достопримечательности. В Германии номинал составил 90 центов, в Польше - три злотых.

  • Бад-Мускау
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности на почтовых марках

    Бад-Мускау

    Самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году в Бад-Мускау по распоряжению прусского аристократа, генерал-лейтенанта, князя Германа фон Пюклер-Мускау. Новый дворец возведен в стиле неоренессанса в середине XIX века. P.S. Если вы хотите, чтобы мы продолжили рассказ о немецких достопримечательностях на марках, напишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
Октябрьские фотографии из Германии

  • Коровье пастбище в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.

  • Победительницу чемпионата Германии 2018 года вырастили в Аугсбурге Роберт Язер (Robert Jaser, слева) и Норберт Мичке Norbert Mitschke, справа)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Самая тяжелая тыква сезона

    08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.

  • Сотрудники Октоберфеста отмечают окончание пивного праздника

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Октоберфест завершился

    08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.

  • Изображение тигра на одном из домов на Потсдамской площади в Берлине

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фестиваль света в Берлине

    05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).

  • Одна из бирманских черепашек в Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пополнение в зоопарке

    05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.

  • Колесо обозрения на Октоберфесте

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пиво и развлечения

    05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.

  • Гора Небельхорн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Первый снег

    04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.

  • Остров Нидерверт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Остров на Рейне

    04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бегемотам - везде дорога

    02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.

  • Модель локомотива Рейн 1852 года

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Где-то на Рейне

    02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.

  • Мусбах

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пугало для лихачей

    01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


Корвейское аббатство

Аббатство Корвей: история нового памятника ЮНЕСКО

Комитет Всемирного культурного наследия на заседании в Дохе 21 июня удовлетворил заявку Германии присвоить этот престижный статус бывшему Корвейскому монастырю под Хёкстером.  

Аббатство Корвей: там, где уцелели "Анналы" Тацита

Аббатство Корвей под Хёкстером являлось одним из важнейших средневековых центров сохранения и распространения знаний, а теперь само стало объектом Всемирного наследия.  

Дворец Сан-Суси

Дворец Сан-Суси в Потсдаме - Прусский Версаль для Старого Фрица

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.  

"Беззаботный" Сан-Суси и другие прусские памятники ЮНЕСКО

Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Берлине и Бранденбурге. Основные сведения и советы туристам.  

Шпайерский собор

Предшественник белокаменного зодчества Древней Руси

История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет, а его архитектура могла оказать влияние на русское храмовое зодчество времен Юрия Долгорукого.  

Храм германских императоров, спасенный Жозефиной

Самая большая романская церковь Европы находится в небольшом немецком городе на Рейне. В начале XIX века этот собор хотели использовать в качестве каменоломни.  

Самая крупная романская церковь Европы

Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Рейнланд-Пфальце. Основные сведения и советы туристам.  

Бранденбургские ворота

Весь Берлин - на одном автобусе

Это был первый маршрут, связавший восточную и западную части города после падения Берлинской стены. "Сотка" - альтернатива коммерческим автобусным турам по немецкой столице.  

Берлинские ночи, или Огни большого города

От Рейхстага до Глиникского моста: достопримечательности немецкой столицы после захода солнца.  

Кайзербург в Нюрнберге

Императорский замок Кайзербург в Нюрнберге

Хотя в Священной Римской империи фактически не было столицы, Нюрнберг порою называют "первым среди равных" ее городов. Построенный здесь еще при Фридрихе Барбароссе замок был одной из важнейших императорских резиденций.  

Самые красивые средневековые замки Германии

Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.  

Дрезденская Фрауэнкирхе

Прогулка по ночному Дрездену

"Захвати с собой штатив - ты просто обязан снять город ночью", - почти в категорической форме посоветовали мне дрезденские друзья. Это был хороший совет.  

Разрушенный и восстановленный Дрезден

Семь десятилетий минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных союзниками по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины.  

Реформация

Памятные места Лютера в Германии

В 2017 году в Германии отмечают 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма.  

Регенсбургский собор

Баварский Регенсбург - самый северный город Италии

Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баварии. Основные сведения и советы туристам.  

Келлервальд-Эдерзе

Всемирное наследие: Старые буковые леса Германии

Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Тюрингии и Гессене. Основные сведения и советы туристам.  

Бад-Мускау

Выдающийся памятник ландшафтной архитектуры

Знатоки этого парка, заложенного в 1815 году, утверждают, что на его осмотр нужно пять-шесть дней. Он находится на территории двух стран - Германии и Польши.  

Контекст

Фотогалерея: Путеводитель по "денежным местам" Германии

Какие достопримечательности украшали немецкие марки и почему они попали на деньги?  

Фотогалерея: Старейшие города Германии

Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. Многие из них уже отметили свои 2000-летние юбилеи.  

Контекст

Немецкие достопримечательности на почтовых марках  

Кадр за кадром - Октябрь 2018  

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия переживает туристический бум  

Почта Германии и ее новый бизнес  

Культура на колесах  

Также по теме

Kölner Dom Stadtansicht, Skyline

Всемирное наследие в Германии 28.09.2018

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера