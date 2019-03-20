Кошмар Страдивари: что угрожает знаменитой скрипке?

Два дня требовалось Антонио Страдивари, чтобы добраться из своей родной Кремоны до леса Паневеджо. Здесь он искал идеальное дерево для своих инструментов. Благодарю совершенству звучания скрипки Страдивари получили высочайшую оценку и всемирное признание. Цена отдельных экземпляров сегодня доходит до нескольких миллионов долларов. И сегодня, спустя почти 300 лет после смерти итальянского виртуоза, сырье для изготовления дорогостоящих музыкальных инструментов добывается в окрестностях Паневеджо. "Известное на весь мир звучащее дерево ощущает на себе последствия изменения климата", - говорит местный лесничий Паоло. Экстремальные погодные условия наносят вред ценным древесным породам.

Что беспокоит мастеров струнных инструментов

В октябре 2018 года сильный ураган на севере Италии уничтожил целые леса: 14 миллионов деревьев были вырваны с корнями в Доломитовых Альпах. Стихия не прошла мимо и района Паневеджо. "В основном, пострадали хвойные деревья, - рассказывает лесничий. - У ели, растущей на склонах гор, корни уходят неглубоко под землю, поэтому они легче вырываются ветром". Он показывает ель, которой примерно 150 лет. "Это настоящее чудо, что дерево устояло", - рассуждает Паоло.

Леса пострадали от сильного урагана в октябре 2018 года

В 250 километрах отсюда, в городке Кремона, где родился и работал Страдивари, мастер струнных дел Стефано Кониа внимательно осматривает кусок дерева.

"Прислушайтесь, - говорит он, проводя пальцем по кольцам дерева. - Из него получится превосходная скрипка". 73-летний мастер изготавливает музыкальные инструменты уже почти полвека. Далеко не каждое дерево может быть использовано. Чтобы найти подходящее сырье, приходится рубить от 20 до 30 деревьев.

В Кремоне - более 150 мастеров струнных инструментов

Стефано - один из 156 мастеров струнных дел, которые проживают в этом небольшом городе. Как и многие другие товарищи по цеху, он приехал сюда, чтобы освоить лучшие традиции производства. Стефано - родом из Венгрии. В то время как звучат опасения о судьбе лесного хозяйства и последствиях природных катастроф, Сандро Асинари, вице-президент Гильдии скрипичных мастеров в Кремоне, сохраняет спокойствие. "Территория леса - огромная, - говорит он. - Мне известно, что в результате урагана прошлой осенью пострадало много деревьев, но местные лесничие делают все, чтобы спасти поврежденные".

Гильдия поручила местному предприятию собрать все выкорчеванные деревья и распилить их. "Это заготовленное сырье потом можно будет использовать для изготовления музыкальных инструментов, - говорит вице-президент гильдии. - Кроме того, мы высаживаем новые. Я полон оптимизма".

Последствия глобального потепления

Лесничий Паоло, напротив, считает, что новые посадки не решат проблему мастеров. Дерево должно достичь, как минимум, возраста 150 лет, чтобы его можно было использовать для изготовления скрипки. Для виолончели и контрабаса нужно еще больше времени. Поэтому он не разделяет оптимизма Сандро Асинари.

"Этот ураган был очень необычным. Ветра, как правило, дуют с северо-востока. Этот ураган пришел с Адриатики. Он был теплее, чем обычно, мощнее и с сильным дождем", - вспоминает мужчина. Прошлое лето в Италии побило все температурные рекорды с 1800 года, когда впервые стали замерять температуру.

Непонятно еще и то, почему потепление в Италии происходит быстрее, чем в среднем в других странах Европы. Когда на севере Италии бушевал ураган, юг страны пострадал от наводнения. Паоло уверен, что в будущем таких природных катастроф будет больше. И хотя Сандро Асинари не разделяет такого пессимизма, Гильдии скрипичных мастеров в Кремоне предпринимает превентивные меры для сохранения давних традиций производства. "Мы продолжаем покупать лесничие хозяйства, чтобы лучше вести контроль, и уверены, что наша традиция сохранится еще на долгие века".

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