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От наводнений на западе Германии сильно пострадали не только люди. О том, как спасали животных, DW рассказали профессиональные спасатели и их добровольные помощники.
Люди в черном - берлинские трубочисты - выпустили календарь, для которого снялись с черными собаками, кошками и другими черными животными из городского приюта.
В Германии приюты для бездомных животных были закрыты из-за карантина. Сейчас они снова открылись для посетителей. Изменилось ли отношение людей к животным из-за коронавируса? Репортаж DW из приюта.
По словам вирусолога Эмманюэля Андре, "нет оснований считать", что домашние животные могут быть переносчиками, способствующими развитию эпидемии SARS-CoV-2.
Жители Германии довольно суеверны. Многие избегают встреч с черными кошками и ни в коем случае не согласятся начать какое-либо важное дело в пятницу, 13-го числа...
Первую компьютерную симуляцию живого существа создали молодые советские ученые в 1968 году. Работать над ней им пришлось чуть ли не тайно.
Ранней весне в Германии рады не только жители страны, но и домашние питомцы.
Если перебежавшая дорогу черная кошка и в Германии предвещает неудачу, то встреча с трубочистом в черной рабочей одежде считается у немцев хорошей приметой.
Этот симпатичный домик, наверняка, построил большой любитель кошек.
Домашние животные - это члены семьи. И в последний путь своих любимцев в Германии отправляют со всеми почестями.
Кусочек колбасы со стола, сухой корм до краев миски, лакомства без меры - и ваши кошка или собака уже страдают от ожирения. Как и половина всех домашних животных в Германии.
В мире животных есть столько интересных представителей. Немецкие экологи назвали своих фаворитов на 2018 год. Знакомьтесь!
В немецком городе Гамбурге открылось первое кафе, в котором посетители могут пообщаться с кошками - поиграть, погладить, понаблюдать, поговорить...
В Тюменском зоопарке обезьяна породы саймири отказалась от детеныша по имени Федор. Чтобы маленькая обезьянка не погибла, директор зоопарка отнесла ее домой. Там малыша неожиданно усыновила кошка.
8 августа отмечается Международный день кошек. Этот четвероногий питомец - один из самых знаменитых персонажей всемирной паутины. С кошками связано множество интернет-мемов.
Некоторые животные - медведи, собаки, сурки и осьминоги - приобрели культовый статус. DW представляет 10 звезд.
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