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Кошки

Herrenlose Hunde werden von den Rettern auf der Straße eingesammelt und ins Tierheim gebracht. Tierrettung Essen e.V. © Tierrettung Essen e.V.

Наводнение в Германии: как спасали лошадей и пони, кошек и собак? 27.07.2021

От наводнений на западе Германии сильно пострадали не только люди. О том, как спасали животных, DW рассказали профессиональные спасатели и их добровольные помощники.
Dirk Behrendt (M, Bündnis 90/Die Grünen), Berliner Justizsenator und zuständig für den Tierschutz, und Vertreter der Schornsteinfeger-Innung Berlin präsentieren vor der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung einen Kalender mit Fotos von Schornsteinfegern zusammen mit schwarzen Tieren aus dem Berliner Tierheim. Schwarze Tiere sind in vielen Tierheimen schwerer vermittelbar als andersfarbige Artgenossen. Mit dem Kalender soll nun mit Hilfe der angeblich Glück bringenden Schornsteinfeger das Image von schwarzen Tierheimtieren aufgebessert werden.

Трубочисты решили помочь черным кошкам, собакам и курицам (фото) 07.01.2021

Люди в черном - берлинские трубочисты - выпустили календарь, для которого снялись с черными собаками, кошками и другими черными животными из городского приюта.
Tierheim in Köln-Zollstock in den Zeiten der Coronapandemie Copyright: Victor Weitz, 25.4.2020

Бездомные животные: как им живется во времена пандемии? 04.05.2020

В Германии приюты для бездомных животных были закрыты из-за карантина. Сейчас они снова открылись для посетителей. Изменилось ли отношение людей к животным из-за коронавируса? Репортаж DW из приюта.
Getigerte Katze liegt im Garten vor Gartenzwerg und Blumenbeet, dahinter ein West Highland Terrier | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина 29.03.2020

По словам вирусолога Эмманюэля Андре, "нет оснований считать", что домашние животные могут быть переносчиками, способствующими развитию эпидемии SARS-CoV-2.

Schwarze Katze sitzt am Fenster, Freitag, der 13.

Пятница, 13-е: чего боятся немцы 13.12.2019

Жители Германии довольно суеверны. Многие избегают встреч с черными кошками и ни в коем случае не согласятся начать какое-либо важное дело в пятницу, 13-го числа...
Screenshot Youtube Animation Kätzchen, So­wjet­uni­on 1968 Quelle: https://www.leuphana.de/dfg-programme/mecs/personen/alumni/dr-wladimir-velminski.html

Первая кошка компьютерной анимации родилась в СССР 18.07.2019

Первую компьютерную симуляцию живого существа создали молодые советские ученые в 1968 году. Работать над ней им пришлось чуть ли не тайно.
24.02.2019, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Die Katze Mirabelle schleicht im Garten durch Schneeglöckchen. Foto: Ina Fassbender/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Киса и подснежники (фото) 25.02.2019

Ранней весне в Германии рады не только жители страны, но и домашние питомцы.
ARCHIV - Die klassische Arbeitsmontur eines Schornsteinfeger, am 14.12.2010 in Dülmen (Kreis Coesfeld). Schornsteinfeger haben ihr Image als Glücksbringer für das neue Jahr auch einer gefühlten Nähe zum Teufel zu verdanken. Auf diese mittelalterlichen Wurzeln wies der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks in Sankt Augustin hin. Foto: Friso Gentsch dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Профессия, которая принесет вам счастье 28.12.2018

Если перебежавшая дорогу черная кошка и в Германии предвещает неудачу, то встреча с трубочистом в черной рабочей одежде считается у немцев хорошей приметой.
24.11.2015 *** Zwei Augen gleich sind Fenster in den Giebel eines Hauses in der Altstadt in Bad Homburg eingelassen, aufgenommen am 24.11.2015 Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

Кошкин дом под Франкфуртом (фото) 27.12.2018

Этот симпатичный домик, наверняка, построил большой любитель кошек.

Die Bildkombo aus sechs Fotos zeigt am 20.10.2017 in Ditfurt (Sachsen-Anhalt) Urnen für Haustiere. Tierbestattungen werden in Sachsen-Anhalt immer beliebter. In kunstvollen Urnen kann die Asche des verstorbenen Haustiers sogar Schreibtisch oder Schrankwand schmücken. (zu dpa «Der letzte Weg für Haustiere führt oft in die Schrankwand» vom 28.10.2017) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Как в Германии хоронят домашних животных 22.08.2018

Домашние животные - это члены семьи. И в последний путь своих любимцев в Германии отправляют со всеми почестями.
Dog owner Becky Jones pets four year-old labrador Chubby Charlie in Northfield Birmingham, United Kingdom, October 24, 2001. Chubby Charlie is forced to go on a crash diet after ballooning to an astonishing 168 pounds. (Photo by Mike Thomas/Express Newspapers/Getty Images)

Как немцы перекармливают домашних животных 26.03.2018

Кусочек колбасы со стола, сухой корм до краев миски, лакомства без меры - и ваши кошка или собака уже страдают от ожирения. Как и половина всех домашних животных в Германии.
dpatopbilder - Zwei der drei Wildkätzchen, die schon länger im Opel-Zoo leben, fauchen am 16.10.2017 in Kronberg (Hessen) den Fotografen an. Der Landesbetrieb Hessen-Forst hat dem Opel-Zoo eine verwaiste kleine Wildkatze zum aufpäppeln übergeben. Im Frühjahr soll das Tier zusammen mit drei anderen Wildkatzen ausgewildert werden. (zu dpa «Winter-Asyl für bedrohte Wildkatzen - Jungtiere im Opel-Zoo» vom 19.10.2017) Foto: Andreas Arnold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Животные года: кошка, колюшка, кивсяк (фотогалерея) 09.01.2018

В мире животных есть столько интересных представителей. Немецкие экологи назвали своих фаворитов на 2018 год. Знакомьтесь!
Eine Katze sitzt am 27.07.2017 in Hamburgs erstem Katzen-Café auf einem Stuhl, während sich Besucher an Tischen unterhalten. Nach Nürnberg und München eröffnet nun auch in Hamburg ein Café, in dem die Besucher mit Katzen schmusen und spielen können. Foto: Christina Sabrowsky/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Гамбурге появился "Кошачий храм" 28.07.2017

В немецком городе Гамбурге открылось первое кафе, в котором посетители могут пообщаться с кошками - поиграть, погладить, понаблюдать, поговорить...

Как кошка в России обезьянку усыновила (24.08.2016) 24.08.2016

В Тюменском зоопарке обезьяна породы саймири отказалась от детеныша по имени Федор. Чтобы маленькая обезьянка не погибла, директор зоопарка отнесла ее домой. Там малыша неожиданно усыновила кошка.

Международный день кошек (08.08.2016) 08.08.2016

8 августа отмечается Международный день кошек. Этот четвероногий питомец - один из самых знаменитых персонажей всемирной паутины. С кошками связано множество интернет-мемов.
Grumpy Cat attends the 2014 MTV Movie Awards at the Nokia Theater in Los Angeles, California, on April 13, 2014. Photo by Lionel Hahn/AbacaUsa.com

Культовые звезды животного мира (фото) 30.03.2016

Некоторые животные - медведи, собаки, сурки и осьминоги - приобрели культовый статус. DW представляет 10 звезд.
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