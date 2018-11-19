Кот Оли - любимец монашек (фото)

19.11.2018, Остриц • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.
Ноябрьские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Замок Кайзербург в Нюрнберге
18.11.2018, Нюрнберг • Замок Кайзербург был заложен в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в немецких землях. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Костница в квартале красных фонарей
17.11.2018, Гамбург • Так выглядит крипта храма Святого Иосифа в районе Санкт-Паули, восстановленная несколько лет назад. Здесь находится единственная в Гамбурге костница. Она была разрушена во время Второй мировой войны, позже засыпана и обнаружена в 2011 году. В крипте хранятся останки 350 человек, скончавшихся в 1719-1886 годах. Костницу можно посетить по средам после службы с 12:15 до 13:00.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Чертовски красивый мост
16.11.2018, Гёрлиц • Парк Кромлау находится в немецкой земле Саксония на границе с Польшей. Он был заложен в 1844 году и знаменит своей коллекцией азалий и рододендронов. Любимый здешний мотив для фотографов - "Чертов мост", он же - Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), возведенный из базальта примерно полтора века назад.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Саксонское вино
15.11.2018, Радебойль • Первое письменное упоминание виноградников в Саксонии датировано 1161 годом. Сейчас этот винодельческий регион является самым восточным и самым небольшим в Германии. Здесь специализируются на игристых винах. Центром саксонского виноделия считается замок Ваккербарт, расположенный между Дрезденом и Мейсеном. Эта беседка в парке замка была построена в эпоху барокко.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Полицейское пугало
14.11.2018, Гросэберсдорф • Через этот городок проходит оживленная автомобильная трасса федерального значения. Поток - интенсивный, и на ограничение скорости далеко не все обращают внимание. Жители требуют построить объездной путь, а пока для острастки установили манекен. Многие водители считают его незаконным, но "пугало" стоит на частой территории, так что имеет полное право здесь находиться.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Рождественский почтамт
13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. С этого года на них впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название Энгельскирхена в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Город советского Мюнхгаузена
13.11.2018, Вернигероде • Он входит в число самых красивых фахверковых городов Германии, но на этой фотографии фахверковые достопримечательности окутаны живописным осенним туманом. В здешнем замке снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен", главную роль в котором сыграл Олег Янковский. Расположен Вернигероде на окраине региона Гарц в земле Саксония-Анхальт.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Норвежский омар в Ваттовом море
12.11.2018, Санкт-Петер-Ординг • В Ваттовом мелководье Северного моря встречается 3200 видов животных, но для норвежских омаров здесь слишком тепло, то есть это не их среда обитания. Поэтому находка, сделанная в земле Шлезвиг-Гольштейн, не могла не привлечь к себе внимание. Живого норвежского омара здесь увидели впервые, о чем сообщили в национальном парке Ваттовое море, подкрепив новость снимком.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Штутгартская телевышка
11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Монастырский джин
10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Овцы в Сан-Суси
09.11.2018, Потсдам • Про этих овец, как раз тогда коротко подстриженных, мы рассказывали в начале лета. Так они выглядят сейчас после нескольких месяцев, проведенных в потсдамском парке Сан-Суси, где это стадо, так сказать, заменяло газонокосилки. В ноябре с чувством выполненного долга они отправились зимовать в родную овчарню, напоследок попозировав приглашенным по этому поводу корреспондентам.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Немецкая капуста
09.11.2018, Люббенау • Типичная немецкая кухня - это не только колбаски, рульки и шварцвальдский торт, но и квашеная капуста (Sauerkraut). Очень вкусную делают в "Немецкой Венеции" - Шпревальде. По традиции в начале сезона сюда приглашают корреспондентов, чтобы все узнали: процесс пошел! Нашинкованную капусту утрамбовывают в чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина (Kümmel).
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Франкфурт в тумане
08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Ушастые совы в дельте Одера
08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Ноябрьская клубника
07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Самая старая жительница Гамбурга
07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
"Золотой ноябрь" в Нюрнберге
06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Реликт холодной войны
06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Субботник в среду
05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Хунсрюкская веррукария
05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Кельнские овцы
04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Где эта ратуша, где этот дом?
03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
"Земляные человечки"
02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
"Толстый Петр"
01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.
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Каких кошек любят в Германии
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Любимые кошки немцев
Европейская короткошерстная
Это самая популярная в Германии кошачья порода и самая популярная ее разновидность. Как известно, именно трехцветная кошка приносит счастье. Вывели эту породу в середине ХХ века. Такая кошка не любит сидеть в четырех стенах, ей важно бывать на улице. Она живая, умная и очень ласковая. Кроме того, вынослива и редко болеет.
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Любимые кошки немцев
Мейн-кун
На втором месте по популярности у немцев - кошка породы Мейн-кун (Maine Coon). У этих кошек американское происхождение и название, дословно - "мэнский енот". Кошки довольно крупные: самцы могут весить до 12 килограммов, самки - до 6-7 килограммов. У них огромный пушистый хвост и высокий интеллект. Это одна из немногих пород кошек, которые поддаются дрессировке.
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Любимые кошки немцев
Британская короткошерстная
Это сильные, добрые, умные, ласковые кошки. У "британцев" - спокойный и терпеливый характер. Британские короткошерстные бывают разных окрасов, но самые популярные у немцев - серо-голубой, лиловый и черный.
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Любимые кошки немцев
Персидская кошка
У персидских кошек - длинная шерсть, пушистый хвост, маленький, широкий нос и слегка приплюснутая мордочка. Персидские кошки не могут жить вне дома. Охотнее всего они лежат на диване или в мягком кресле. Вместе с тем очень любопытны.
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Любимые кошки немцев
Сиамская кошка
Зато сиамские кошки очень активны. У них тонкое, длинное и гибкое тело, большие миндалевидные глаза ярко-голубого цвета, большие уши и длинный хвост с заостренным кончиком. Шерсть короткая, светлая, но хвост, уши, кончики лап и мордочка - почти черные.
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Любимые кошки немцев
Бенгальская кошка
Говорят, что бенгальская кошка - это результат скрещивания обыкновеной домашней кошки с леопардом, хотя вывели ее в Америке. Бенгалы - довольно крупные, у них хорошо развит охотничий инстинкт. Они очень грациозны и пластичны. И что самое необыкновенное: в отличие от подавляющего большинства кошек любят воду.
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Любимые кошки немцев
Норвежская лесная кошка
Полюбилась немцам и норвежская лесная кошка. "Норвежки" - пушистые, крупные, элегантные и свободолюбивые. Они тянутся к людям, любознательны и игривы. Как правило, у них нет агрессии и шкодливости.
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Любимые кошки немцев
Шотландская прямоухая кошка
Как уже говорит их название, исторической родиной скоттиш-страйтов является Шотландия. Расцветка их настолько разнообразна, что каждый может выбрать себе котенка по вкусу.
Автор: Виктор Вайц