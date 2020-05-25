 Коста-Рика легализовала однополые браки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Коста-Рика легализовала однополые браки

Разрешив гей-браки, власти Коста-Рики выполнили рекомендацию Межамериканского суда по правам человека. Президент страны Альваро по случаю легализации однополых браков пообещал бороться с любыми формами дискриминации.

Геи в Коста-Рике

Геи в Коста-Рике

В Коста-Рике однополые пары отныне могут сочетаться законным браком. По случаю вступления соответствующего закона в силу во вторник, 26 мая, президент страны Карлос Альваро заявил, что целью его страны является борьба с любыми формами дискриминации.

Первыми гражданами Коста-Рики, заключившими однополый брак, стали две женщины. Церемония их бракосочетания, проходившая из-за пандемии коронавируса в отсутствие гостей, транслировалась по государственному телевидению. В интернете за происходящим следили около 15 тысяч человек, в том числе международные деятели искусства и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Рекомендация Межамериканского суда

По инициативе Коста-Рики Межамериканский суд по правам человека в 2018 году рекомендовал легализовать однополые браки, призвав 11 латиноамериканских государств, в которых такие браки еще не узаконены, "признать и гарантировать все права, касающиеся семейных отношений между людьми одного и того же пола".

Коста-Рика стала первой из этих стран, выполнивших данную рекомендацию. Боливия, Куба, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу и Доминиканская республика по-прежнему не признают однополые браки, в то время как в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Уругвае и некоторых штатах Мексики однополые семьи легализованы.

В Чили и Эквадоре признана модель гражданского однополого партнерства, однако однополые партнеры в этих странах не уравнены в правах с членами традиционных семей.

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:33

Однополая любовь: как узаконить гей-брак в России? (26.02.2018)

Аудио- и видеофайлы по теме

Однополые браки в России: невозможное возможно - DW Новости  

Новая конституция Кубы: революция на острове свободы  

Также по теме

Ungarn | 21. Budapest Pride LGBTQ Festival 2016

Орбан против ЛГБТ: почему в Венгрии запретили менять пол 25.05.2020

В середине мая венгерские трансгендеры лишились права на юридическое признание смены пола. DW выяснила, чем продиктовано такое решение властей и к каким последствиям может привести.

Ecuador Gay Pride Parade in Quito

Легализация гей-браков в консервативном обществе: опыт Эквадора 17.08.2019

Легализацию Конституционным судом Эквадора однополых браков многие в стране назвали историческим шагом. Однако в стране не стихают и демонстрации противников этого решения.

Schweiz Regenbogenfamilie auf dem Spielplatz des GZ in Zürich

Как живется однополым семьям с детьми в Германии 07.08.2019

Два года назад однополые семьи в Германии получили право совместно усыновлять детей. Желающих стать родителями все больше. С какими проблемами сталкиваются радужные семьи?

Реклама

Самые читаемые

ВОЗ предупредила об угрозе второго пика первой волны пандемии COVID-19  

Cуд в Германии признал право автовладельцев потребовать у VW деньги назад  

ВОЗ приостановила клинические испытания гидроксихлорохина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно