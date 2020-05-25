Коста-Рика легализовала однополые браки

В Коста-Рике однополые пары отныне могут сочетаться законным браком. По случаю вступления соответствующего закона в силу во вторник, 26 мая, президент страны Карлос Альваро заявил, что целью его страны является борьба с любыми формами дискриминации.

Первыми гражданами Коста-Рики, заключившими однополый брак, стали две женщины. Церемония их бракосочетания, проходившая из-за пандемии коронавируса в отсутствие гостей, транслировалась по государственному телевидению. В интернете за происходящим следили около 15 тысяч человек, в том числе международные деятели искусства и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Рекомендация Межамериканского суда

По инициативе Коста-Рики Межамериканский суд по правам человека в 2018 году рекомендовал легализовать однополые браки, призвав 11 латиноамериканских государств, в которых такие браки еще не узаконены, "признать и гарантировать все права, касающиеся семейных отношений между людьми одного и того же пола".

Коста-Рика стала первой из этих стран, выполнивших данную рекомендацию. Боливия, Куба, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу и Доминиканская республика по-прежнему не признают однополые браки, в то время как в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Уругвае и некоторых штатах Мексики однополые семьи легализованы.

В Чили и Эквадоре признана модель гражданского однополого партнерства, однако однополые партнеры в этих странах не уравнены в правах с членами традиционных семей.

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