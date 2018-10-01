 Космос наш - или Илона Маска? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.10.2018

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Россия

Космос наш - или Илона Маска?

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.

Ракета склонилась к земле, оттуда доносится голос: Богородица, Маска прогони!

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    Автор: Сергей Елкин


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