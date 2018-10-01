Космос наш - или Илона Маска?

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.
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