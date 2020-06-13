 Космический супергерой Перри Родан: придуман в Германии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.06.2020

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Культура и стиль жизни

Космический супергерой Перри Родан: придуман в Германии (фотогалерея)

Научная фантастика популярна во всем мире. А один из самых крутых героев - галактический пилот Перри Родан. Каждую неделю романы о нем покупают и читают 80 тысяч человек.

  • Перри Родан

    Вселенная Перри Родана

    Кто придумал супермена?

    Космический пилот Перри Родан спасает галактику и ее обитателей от бесчисленных врагов. Он - главный герой серии фантастических романов. Этой серии почти 60 лет. Вышло более 3000 книжек. Уникальный случай! Серия стала классикой жанра, ее читают во всем мире. В России есть посвященный Родану сайт - rhodan.ru. А придумал супермена немец Вальтер Эрнстлинг, которому 13 июня исполнилось бы 100 лет.

  • Космический корабль

    Вселенная Перри Родана

    "Звезда Смерти"

    Знаменитую боевую космическую станцию "Звезда Смерти" создатель "Звездных войн" Джордж Лукас, по его собственным словам, придумал, прочитав романы о Перри Родане. Там многие космические корабли имеют форму шара. Это, кстати говоря, не иллюстрация к роману, а коробка конструктора - сборной модели космического корабля из романов о Перри Родане. С годами такие "сопутствующие" товары стали популярны.

  • Обложка книги

    Вселенная Перри Родана

    "Третья сила", "Власть мутантов" и другие

    Так выглядела обложка одного из первых романов о Перри Родане - "Третья сила". С годами названия книжек стали более грозными: "Дуэль мутантов", "Робот-шпион", "Враг из другой галактики", "Мародеры звезд". Сюжет многих заключается в том, что галактический супергерой Перри Родан спасает Вселенную и человечество от их могущественных врагов.

  • Обложка книги

    Вселенная Перри Родана

    Самая длинная фантастическая серия

    С 1961 года, когда немцы Вальтер Эрнстлинг, писавший под псевдонимом Кларк Далтон, и его соавтор Карл-Херберт Шеер придумали Перри Родана, вышло более трех тысяч романов о майоре Перри Родане. До сих пор каждую неделю выходит новый. Три поколения авторов - несколько десятков человек - работали и работают над созданием этих книг. И каждую неделю продается около 80 тысяч экземпляров.

  • Герои романов

    Вселенная Перри Родана

    Выше МКС

    Если можно было бы сложить из более чем миллиарда проданных экземпляров башню, ее высота достигла бы 500 километров. Так "высоко", пожалуй, не летает сейчас даже реальная МКС.

  • Перри Родан

    Вселенная Перри Родана

    Первый человек на Луне

    Говорят, что истинные, серьезные любители фантастики презирают серию "грошовых боевиков" о Перри Родане, называя ее "космической мыльной оперой". Ругают диалоги, характеры. Заметим, кстати, что Перри Родан - не немец, а американец. Он блестяще образован и стал (по версии литераторов!) первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

  • Обложка книги

    Вселенная Перри Родана

    Герои, злодеи и друг

    С врагами Перри Родан бьется неустанно. Об этом - тысячный выпуск романа о нем. Однако в фантастической саге есть не только герои и злодеи. Вальтер Эрнстлинг (он же - Кларк Далтон) вместе со своим соавтором придумали ему смешного и хулиганистого спутника - бобромышонка Гуки.

  • Автор серии на обложке романа

    Вселенная Перри Родана

    Гуки с морковкой

    Когда Вальтер Эрнстлинг (Кларк Далтон) прощался с серией, написав для нее свой последний роман, ему преподнесли сюрприз, изобразив на обложке его самого и придуманного им Гуки с любимой едой бобромышонка - морковкой.

  • Плакат к фильму

    Вселенная Перри Родана

    Мужественное лицо киногероя

    Самый первый Перри Родан был похож на американского летчика Чарльза Линдберга, который первым в одиночку перелетел через Атлантический океан. Потом у Родана появилось другое лицо - более молодое, более волевое и более современное. Такое лицо было и у героя экранизации одного из романов. Но фильм "Операция "Звездная пыль" большого успеха не имел.

  • Одна из видеоигр - Перри Родан: цена бессмертия

    Вселенная Перри Родана

    Три ипостаси романов о Перри Родане

    Сегодня практически каждый роман о Перри Родане выходит в трех ипостасях: тонкая бумажная книжка, ее электронная версия и аудиокнига. Кроме того, издаются своеобразные сборники в твердой обложке (в том числе - на русском языке), комисы, видеоигры. Одна из видеоигр - "Перри Родан: цена бессмертия" - стала популярна и в России.

  • Вальтер Эрнстлинг

    Вселенная Перри Родана

    Отцу Перри Родана - 100 лет

    А это - Вальтер Эрнстлинг, он же Кларк Далтон, один из литературных отцов Перри Родана, начинавший эту самую успешную в истории фантастической литературы серию. Сам он написал 192 романа этой серии. Вальтер Эрнстлинг сказал как-то: "Когда мы начинали, то мечтали о полсотне книжек, а сейчас... И конца не видно".

    Автор: Ефим Шуман


  • Перри Родан

    Вселенная Перри Родана

    Кто придумал супермена?

    Космический пилот Перри Родан спасает галактику и ее обитателей от бесчисленных врагов. Он - главный герой серии фантастических романов. Этой серии почти 60 лет. Вышло более 3000 книжек. Уникальный случай! Серия стала классикой жанра, ее читают во всем мире. В России есть посвященный Родану сайт - rhodan.ru. А придумал супермена немец Вальтер Эрнстлинг, которому 13 июня исполнилось бы 100 лет.

  • Космический корабль

    Вселенная Перри Родана

    "Звезда Смерти"

    Знаменитую боевую космическую станцию "Звезда Смерти" создатель "Звездных войн" Джордж Лукас, по его собственным словам, придумал, прочитав романы о Перри Родане. Там многие космические корабли имеют форму шара. Это, кстати говоря, не иллюстрация к роману, а коробка конструктора - сборной модели космического корабля из романов о Перри Родане. С годами такие "сопутствующие" товары стали популярны.

  • Обложка книги

    Вселенная Перри Родана

    "Третья сила", "Власть мутантов" и другие

    Так выглядела обложка одного из первых романов о Перри Родане - "Третья сила". С годами названия книжек стали более грозными: "Дуэль мутантов", "Робот-шпион", "Враг из другой галактики", "Мародеры звезд". Сюжет многих заключается в том, что галактический супергерой Перри Родан спасает Вселенную и человечество от их могущественных врагов.

  • Обложка книги

    Вселенная Перри Родана

    Самая длинная фантастическая серия

    С 1961 года, когда немцы Вальтер Эрнстлинг, писавший под псевдонимом Кларк Далтон, и его соавтор Карл-Херберт Шеер придумали Перри Родана, вышло более трех тысяч романов о майоре Перри Родане. До сих пор каждую неделю выходит новый. Три поколения авторов - несколько десятков человек - работали и работают над созданием этих книг. И каждую неделю продается около 80 тысяч экземпляров.

  • Герои романов

    Вселенная Перри Родана

    Выше МКС

    Если можно было бы сложить из более чем миллиарда проданных экземпляров башню, ее высота достигла бы 500 километров. Так "высоко", пожалуй, не летает сейчас даже реальная МКС.

  • Перри Родан

    Вселенная Перри Родана

    Первый человек на Луне

    Говорят, что истинные, серьезные любители фантастики презирают серию "грошовых боевиков" о Перри Родане, называя ее "космической мыльной оперой". Ругают диалоги, характеры. Заметим, кстати, что Перри Родан - не немец, а американец. Он блестяще образован и стал (по версии литераторов!) первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

  • Обложка книги

    Вселенная Перри Родана

    Герои, злодеи и друг

    С врагами Перри Родан бьется неустанно. Об этом - тысячный выпуск романа о нем. Однако в фантастической саге есть не только герои и злодеи. Вальтер Эрнстлинг (он же - Кларк Далтон) вместе со своим соавтором придумали ему смешного и хулиганистого спутника - бобромышонка Гуки.

  • Автор серии на обложке романа

    Вселенная Перри Родана

    Гуки с морковкой

    Когда Вальтер Эрнстлинг (Кларк Далтон) прощался с серией, написав для нее свой последний роман, ему преподнесли сюрприз, изобразив на обложке его самого и придуманного им Гуки с любимой едой бобромышонка - морковкой.

  • Плакат к фильму

    Вселенная Перри Родана

    Мужественное лицо киногероя

    Самый первый Перри Родан был похож на американского летчика Чарльза Линдберга, который первым в одиночку перелетел через Атлантический океан. Потом у Родана появилось другое лицо - более молодое, более волевое и более современное. Такое лицо было и у героя экранизации одного из романов. Но фильм "Операция "Звездная пыль" большого успеха не имел.

  • Одна из видеоигр - Перри Родан: цена бессмертия

    Вселенная Перри Родана

    Три ипостаси романов о Перри Родане

    Сегодня практически каждый роман о Перри Родане выходит в трех ипостасях: тонкая бумажная книжка, ее электронная версия и аудиокнига. Кроме того, издаются своеобразные сборники в твердой обложке (в том числе - на русском языке), комисы, видеоигры. Одна из видеоигр - "Перри Родан: цена бессмертия" - стала популярна и в России.

  • Вальтер Эрнстлинг

    Вселенная Перри Родана

    Отцу Перри Родана - 100 лет

    А это - Вальтер Эрнстлинг, он же Кларк Далтон, один из литературных отцов Перри Родана, начинавший эту самую успешную в истории фантастической литературы серию. Сам он написал 192 романа этой серии. Вальтер Эрнстлинг сказал как-то: "Когда мы начинали, то мечтали о полсотне книжек, а сейчас... И конца не видно".

    Автор: Ефим Шуман


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