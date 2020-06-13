Космический супергерой Перри Родан: придуман в Германии (фотогалерея)

Вселенная Перри Родана

Самая длинная фантастическая серия

С 1961 года, когда немцы Вальтер Эрнстлинг, писавший под псевдонимом Кларк Далтон, и его соавтор Карл-Херберт Шеер придумали Перри Родана, вышло более трех тысяч романов о майоре Перри Родане. До сих пор каждую неделю выходит новый. Три поколения авторов - несколько десятков человек - работали и работают над созданием этих книг. И каждую неделю продается около 80 тысяч экземпляров.