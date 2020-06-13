Космический супергерой Перри Родан: придуман в Германии (фотогалерея)

Научная фантастика популярна во всем мире. А один из самых крутых героев - галактический пилот Перри Родан. Каждую неделю романы о нем покупают и читают 80 тысяч человек.
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