 Космический корабль Cygnus прибыл на МКС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Космический корабль Cygnus прибыл на МКС

Корабль Cygnus привез на МКС продовольствие и оборудование для научных экспериментов. NASA ведет трансляцию стыковки.

МКС

МКС

Космический корабль Cygnus в понедельник, 4 ноября, прибыл на Международную космическую станцию. Экипаж МКС начал стыковку с грузовиком. На его борту находится около 3,7 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет трансляцию стыковки.

Контекст

Есть ли жизнь на Луне? Возможно, да. Это земные тихоходки - микроорганизмы, завезенные людьми. Но насколько это может быть опасно? (14.08.2019)

Они совмещают работу и семью, а в свободное время готовятся к полету на орбиту. DW поговорила с двумя женщинами из России и Германии, которые связали свою жизнь с космосом. (12.04.2019)

"Грузовик" Cygnus в 12.10 мск захватила 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2, процессом управляют американские астронавтки Кристина Кук и Джессика Меир.

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus 2 ноября. И ракета, и корабль принадлежат компании Northrop Grumman, она доставляет груз на МКС в рамках коммерческого контракта.

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:23

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника  

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС  

Также по теме

ISS Raumstation | Jessica Meir und Christina Koch

Впервые в истории в открытый космос вышли две женщины 18.10.2019

Астронавтки NASA Кристина Кук и Джессика Меир пробудут за бортом Международной космической станции более 5 часов. Им нужно заменить неисправный энергоблок.

Austronautin Jessica Meir (links) und Christina Koch

Трамп поздравил двух астронавток с выходом в открытый космос 18.10.2019

Американки Кристина Кук и Джессика Меир успешно завершили первый выход двух женщин в открытый космос, в течение 7 часов они меняли неисправный энергоблок.

Raumfahrtzentrum in Baikonur Russland

Пилотируемый корабль "Союз МС-12" пристыковался к МКС 15.03.2019

Прибывшие на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг будут участвовать в исследовании биополимеров.

Реклама

Самые читаемые

Страх и ненависть в Берлине: за что немцы ополчились на электросамокаты  

Мэром Кишинева стал кандидат от пророссийской партии Ион Чебан  

В Германии установили мировой рекорд по приготовлению солянки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно