Космический корабль Cygnus прибыл на МКС

Космический корабль Cygnus в понедельник, 4 ноября, прибыл на Международную космическую станцию. Экипаж МКС начал стыковку с грузовиком. На его борту находится около 3,7 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет трансляцию стыковки.

"Грузовик" Cygnus в 12.10 мск захватила 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2, процессом управляют американские астронавтки Кристина Кук и Джессика Меир.

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus 2 ноября. И ракета, и корабль принадлежат компании Northrop Grumman, она доставляет груз на МКС в рамках коммерческого контракта.

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