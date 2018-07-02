 Космические помидоры для полета на Марс | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.07.2018

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Культура и стиль жизни

Космические помидоры для полета на Марс

В Германии готовится к полету космическая оранжерея. Через год-полтора в ней должен вырасти урожай помидоров, предназначенных для полета на Марс.

Помидоры

Пройдет всего несколько лет, и миссия, казавшаяся еще недавно фантастикой, - полет на Марс - станет реальностью. Практическая подготовка к этой миссии уже идет, и в ней, среди прочих, принимает участие бременское подразделение Немецкого центра аэрокосмических исследований (DLR). Одна из серьезных проблем: чем будут питаться астронавты? Полет на Марс продлится 7-8 месяцев, еще столько же обратно, плюс пребывание на "красной планете". Одной космической едой из тюбиков тут не обойтись, да и не запасешься продовольствием на все время миссии: на это потребовалось бы слишком много места. Кроме того, надо думать и о снабжении продовольствием долговременных обитателей научно-исследовательской станции на Марсе. Посылать им продукты с Земли нереально.

Ротация для гравитации

Выход есть: самим выращивать овощи, салат, зелень прямо на борту космического корабля и позже - на Марсе. Такой космический огород много места не займет. Это уже показал на практике проект DLR в Антарктиде. Рядом с немецкой полярной станцией Neumayer III находится оранжерея, где без почвы, по технологии, которая называется аэропоникой, растут зеленый салат, редиска, огурцы, кольраби... Недавно собрали первый урожай. Овощи оказались почти такими же вкусными, как и выращенные в обычных условиях. По крайней мере, так утверждают полярники, на несколько месяцев оторванные от остального мира - и от свежих овощей в том числе.

Инженеры Немецкого центра аэрокосмических исследований в Бремене проверяют готовность спутника Eu:CROPIS

Инженеры Немецкого центра аэрокосмических исследований в Бремене проверяют готовность спутника Eu:CROPIS

Другая, уже не опытная антарктическая, а настоящая космическая оранжерея будет выведена на орбиту ракетой Falcon 9 еще в 2018 году. Сейчас приготовления к этому идут в Бремене полным ходом. Готовится к полету Eu:CROPIS - небольшой европейский спутник, на борту которого будет расти помидорная рассада. В течение года спутник будет на высоте 600 километров вращаться вокруг Земли. И вокруг своей оси: первые полгода - 20 оборотов в минуту, чтобы симулировать гравитацию на Луне, а последующие шесть месяцев - 32 оборота в минуту, симулируя гравитацию уже на Марсе.

Контекст

Собран первый урожай с опытного огорода, который должен кормить космонавтов во время полета на Марс. Посадили его... в Антарктиде.

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"Это первый космический аппарат, который использует ротацию, чтобы создать нужные гравитационные условия", - подчеркивает Хартмут Мюллер из DLR. Еще одна новинка: защиту спутника, а следовательно, и выращенных на нем помидоров, от космической пыли будет обеспечивать тончайшее покрытие из углеродного (карбонизированного) волокна. Оно существенней легче, чем титан и алюминий, хотя и не так прочно.

Замкнутая экосистема

Десять лет назад ботаники из Ганновера впервые исследовали, как пускают корни растения в условиях невесомости: специальная компостерная "стена" была установлена тогда на Международной космической станции. В 2016 году американское космическое агентство NASA успешно испытало уже настоящую космическую "клумбу". Правда, распустившиеся тогда цветки циннии экипаж МКС есть не мог, зато было на практике проверено, что выращенные в невесомости растения действительно могут цвести. А томаты, как известно, тоже должны цвести, прежде чем появятся плоды.

Биолог Михаэль Леберт (Michael Lebert) рассказал информационному агентству dpa, что для выращивания помидоров и других "растительных витаминов" в космосе, на Луне и на Марсе нужно создать замкнутую экосистему. Со светом (томатам нужно много света) проблем не будет, а вот как быть с кислородом и питательными веществами? За выработку кислорода должны "отвечать" особые бактерии, а удобрения на космическом корабле будут получать при помощи специальных фильтров из... мочи астронавтов. Звучит, возможно, не слишком аппетитно, но других вариантов нет. Зато экипаж сможет обогатить свое меню свежими помидорами.

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