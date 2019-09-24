 Косачев и еще 9 членов делегации РФ не получили визу США для участия в ГА ООН | Новости из Германии о России | DW | 24.09.2019

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Россия

Косачев и еще 9 членов делегации РФ не получили визу США для участия в ГА ООН

Десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН, в том числе находящемуся под санкциями Константину Косачеву отказали в визах США.

Член Совета Федерации Константин Косачев

Константин Косачев

Посольство США в России отказало в предоставлении визы десяти членам российской делегации, намеревавшимся принять участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник, 24 сентября, член Совета Федерации Константин Косачев заявил о нарушении Соединенными Штатами международных обязательств, в результате чего он не смог вылететь в Нью-Йорк.

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"Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - считает российский сенатор, с апреля 2018 года находящийся под санкциями США.

В МИД РФ заявили о несостоятельности объяснений американской стороны

В свою очередь МИД РФ назвал несостоятельными объяснения диппредставительства. "Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она сообщила, что документы были поданы в требуемые сроки.

Между тем американские визы для участия в Генассамблее ООН также не получили советники президента Ирана Хасана Роухани. Накануне стало известно, что в визах отказано и журналистам, обычно сопровождающим иранского президента в заграничных поездках. Сам Роухани, а также министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф получили визы на прошлой неделе, сообщает агентство ИРНА.

В конце августа американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи сообщили об отказе в выдаче им российских виз для поездки в РФ в составе двухпартийной парламентской делегации. В Москве сообщили, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, но находятся в ответном санкционном списке. 

Общие прения Генеральной Ассамблеи ООН начинаются 24 сентября.

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    Автор: Ирина Филатова


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