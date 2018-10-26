Коротко о геополитике: новый расклад не в пользу России

России Владимира Путина приходится не только примерять на себя новую геополитическую роль, но и выбирать, с кем из старших партнеров ей по пути, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
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