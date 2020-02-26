 Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже в 36 стран | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2020

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Мир

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже в 36 стран

В КНР за сутки зарегистрированы 508 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. ВОЗ уверяет, что пик эпидемии в Китае пройден. Коронавирус обнаружен более чем в 30 государствах.

Человек в защитном костюме в лаборатории в городе Ухань

Количество пациентов в Китае, у которых выявлен коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание легких COVID-19, продолжает расти. За последние сутки на территории страны от воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, скончался 71 человек, количество инфицированных увеличилось на 508 человек. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР приводит во вторник, 25 февраля.

Только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, выявлено 499 новых случаев заражения и 68 человек скончались. В целом в стране SARS-CoV-2 был обнаружен у 77 658 человек, погибли 2663 больных, в то же время 27 323 пациента выздоровели.

Власти Китая днем ранее запретили торговлю дикими животными и употребление их в пищу. По их мнению, этот шаг способен защитить жизнь и здоровье людей.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 24 февраля заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. По данным экспертов ВОЗ, побывавших в регионах, откуда пошло распространение вируса, пик пришелся на конец января.

Коронавирус

В то же время вирус продолжает распространяться за пределами КНР. Случаи заражения выявлены в 36 странах, число заразившихся достигло 2438 человек. Таким образом, общее количество инфицированных по всему миру превысило отметку 80 тысяч человек. 

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Вторым крупнейшим очагом остается Южная Корея, где на момент публикации материала число больных за сутки выросло на 144 человека. В стране подтверждено уже 977 заболевания, а 10 человек скончались.

В Иране зафиксирован 61 случай заражения, 12 больных скончались. Власти ряда соседних государств решили временно закрыть границу с Исламской Республикой в связи с COVID-19.

В Европе больше всего зараженных в Италии

В Европе на первое место по распространению коронавируса вышла Италия. Там подтверждено почти 230 случаев заражения, а семь инфицированных скончались.

В России было выявлено 2 случая заражения. Оба больных - граждане КНР, которые после курса лечения были выписаны из больниц. В Германии подтверждено 16 заболеваний.

Во Вьетнаме выздоровели все 16 больных COVID-19

Между тем во Вьетнаме выздоровели все 16 человек, у которых был выявлен вирус. Медики продолжают наблюдать за одним из пациентов, остальные выписаны из больниц. Новых заражений не было обнаружено с 13 февраля, подчеркнуло министерство здравоохранения.

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  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

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  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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