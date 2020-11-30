Коронавирус: 479 человек скончались за сутки в Германии

Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 64,7 млн жителей планеты. Около 1,5 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 44,8 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 3 декабря (время московское).

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Параллельной регистрации вакцины от коронавируса, созданной на основе матричной РНК, и так называемой векторной вакцины в ЕС, скорее всего проводиться не будет. Это мнение высказал Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава постоянной комиссии по вакцинации (STIKO), разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения в Германии, в интервью газете Rheinische Post, По словам эксперта, заявки на регистрацию векторной вакцины для применения в ЕС пока нет. Примером векторной вакцины является, в частности, препарат компании AstraZeneca.

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Вирус SARS-CoV-2 в Германии выявлен еще у 22 046 человек, всего в Федеративной Республике подтверждено 1,106 млн заражений. С начала пандемии 17 602 человек с COVID-19 скончались (прирост в 479 летальных исходов), около 800 000 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI).

Байден прогнозирует резкий скачок смертности в декабре

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Пандемия и вызванный ею локдаун не отразились в Германии на классической схеме распределения обязанностей в быту, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом Бертельсмана. 69 процентов опрошенных женщин заявили, что ведение домашнего хозяйства и воспитание детей продолжают оставаться преимущественно их задачами.

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По прогнозам Джо Байдена, число жертв пандемии коронавируса в США к январю 2021 года может увеличиться на 250 тысяч человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса ее жертвами в США стали около 270 тысяч человек. В свою очередь, эксперты Университета имени Вашингтона подсчитали, что в случае ослабления карантинных мер число жертв COVID-19 в США до конца января 2021 года может вырасти до 502 тысячи пациентов, а в случае ужесточения этих мер - до 367 тысяч. Со своей стороны, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд заявил 2 декабря, что до февраля 2021 года число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 в США может вырасти до 450 000 человек.

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Правительство Соединенных Штатов до конца февраля 2021 года планирует привить против коронавируса 100 млн человек, или 40 процентов взрослого населения страны. Такое заявление сделал советник правительства США Монсеф Слауи.

В Турции планируют начать вакцинацию

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Власти Турции планируют начать вакцинацию населения от коронавируса 11 декабря, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. К этому впемени страна получит первую партию китайской вакцины. В первую очередь будут вакцинировать врачей и пожилых граждан. В Турции коронавирусом заразились 700 880, выздоровел 414 141, скончались 14 129 человек.

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Число заражений коронавирусом в Бразилии за сутки выросло на 49 863 случая, за 24 часа в стране от SARS-CoV-2 скончалось 698 человек. Общее число зараженных, по официальным данным, составило 6,4 млн человек, число случаев с летальным исходом - 174 515.

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Машина скорой помощи

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 9053 до 9126, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом вечером в четверг. "В Москве скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении оперативного штаба. Всего в российской столице с начала эпидемии выявлено 617 439 случая заражения, общее число выздоровевших составило 464 984 человека.

Хроника пандемии 2 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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