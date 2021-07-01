Коронавирус: число умерших от COVID-19 в Индии превысило 400 тыс человек

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 183 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, около 168 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 2 июля (время московское).

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В Индии, по официальным данным, от легочного заболевания COVID-19 или его последствий скончались более 400 тыс человек. Только в США и Бразилии до сих пор зафиксировано больше погибших в связи с пандемией. Половина пациентов, скончавшихся в Индии, умерли во время жестокой второй волны в апреле и мае – на ее пике медицинские власти ежедневно сообщали о 4000 новых смертях. В последние дни показатели смертности в стране значительно снизились.

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За последние сутки в России выявлено 23 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Зафиксировано 679 летальных исходов - максимальное количество погибших от COVID-19 за 24 часа с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 18 197 человек.

Актер Петр Мамонов подключен к ИВЛ

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Петр Мамонов

Поэта, основателя группы "Звуки Му", 70-летнего актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова. "На сегодняшний день, утром, в 09.00 часов (мск), его состояние оценивается как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ", - сотметила она.

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В Германии за минувшие сутки выявлено 649 новых заражений, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 7 дней из расчета на 100 тысяч жителей зарегистрировано пять случаев заражения (днем ранее - 5,1). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 69 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 91 007. Всего с начала эпидемии в республике с 84 млн жителей выявлен 3 729 682 случая заражения, более 3,62 млн больных COVID-19 выздоровели.

Мужские теннисные турниры в Пекине и Токио отменены

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Мужские теннисные турниры в Пекине и Токио, которые должны были пройти в октябре, отменены. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Оба турнира должны были пройти с 4 по 10 октября, но теперь они значатся в календаре сезона как отменные. Соревнования также не состоялись в прошлом году из-за пандемии.

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Хельге Браун

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун (Helge Braun) не верит, что осенью нужно будет вводить еще один локдаун. "До тех пор, пока прививки хорошо работают, о локдауне в ущерб тем, кто полностью вакцинирован, не может быть и речи. Многие сферы, которые ранее были полностью закрыты, должны оставаться открытыми для большой части населения", - сказал Браун в интервью информационной радиостанции MDR Aktuell. Министр добавил, что в дальнейшем федеральное правительство не будет ориентироваться исключительно на показатели заболеваемости. Учитываться будет также возможности для госпитализации инфицированных.

Johnson&Johnson: вакцина продемонстрировала надежную защиту от "дельта"-варианта коронавируса

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Компания Johnson&Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина продемонстрировала надежную защиту от "дельта"-варианта коронавируса. Согласно сообщению компании, продолжительность иммунного ответа ее вакцины составляет не менее восьми месяцев.

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С начала распространения коронавируса случаи COVID-19 реже наблюдались среди аллергиков, сообщил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. По его словам, научное сообщество пока не может это объяснить.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заблокировал все билеты, проданные английским болельщикам на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Риме между командами Англии и Украины вечером 3 июля. Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков "Трех львов" в Италию в нарушение карантинных правил, сообщило итальянское МВД.

Пандемия в России может закончиться через полгода

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Финские болельщики в Санкт-Петербурге

Департамент здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) призвал сограждан не ездить в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Сроки действия рекомендации департамента, подчиненного министерству социального обеспечения и здравоохранения, не указаны. У вернувшихся домой финских футбольных болельщиков, которые присутствовали на игре Финляндии с Бельгией 21 июня в Санкт-Петербурге в ходе "Евро-2020", были обнаружены почти 400 случаев COVID-19.

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Пандемия коронавируса в России закончится, когда у жителей страны сформируется коллективный иммунитет - его можно достичь в течение полугода, заявил в интервью "Газете.Ru" академик РАН эпидемиолог Вадим Покровский. По его словам, нынешняя волна заболеваемости коронавирусом спадет к осени - благодаря ужесточению ограничительных мер и введению обязательной вакцинации.

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Вакцина Moderna

Украина в ближайшее время может получить 2 млн дозы вакцины от COVID-19 производства Moderna из США, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он уточнил, что поставка будет проведена в рамках механизма COVAX и может состояться уже в июле.Также министр отметил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз BioNTech/Pfizer - 1 млн в июле и 1 млн в августе.



Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 июля >>>

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