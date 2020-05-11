Коронавирус: Число смертей от СПИД к югу от Сахары может удвоиться

Число смертей от последствий Синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД) в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться и возрасти на 500 тыс. в 2020-2021 годах в результате возможного прерывания поставок антиретровирусных препаратов на фоне пандемии коронавируса. Такой прогноз содержится в обнародованном в понедельник, 11 мая, совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД (UNAIDS).

Эксперты исходят из того, что сбои в поставках могут продлиться около полугода.

В 2018 году от последствий СПИД в регионе скончались порядка 470 тыс. человек - на данные территории приходится около 61 процента мировых смертей, наступивших в результате иммунодефицита. Эксперты опасаются, что из-за перебоев регион может быть отброшен к показателям 2008 года (950 тыс. умерших).

"Страшная перспектива того, что дополнительно полмиллиона человек в Африке умрет от болезней, связанных со СПИД, - это все равно что быть отброшенным назад в историческое прошлое", - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Камеруне проблемы с поставками, в Ботсване закончились запасы терапии

Камерун уже испытал проблемы с цепочкой поставок, в Ботсване закончились запасы терапии, и UNAIDS пришлось оперативно вмешиваться в ситуацию. В Демократической Республике Конго сотрудники здравоохранения не смогли в полном объеме выполнять свою работу из-за локдауна.

В Африке к югу от Сахары в 2018 году, по оценкам медиков, 25,7 млн человек жили с ВИЧ, из них 16,4 млн проходили антиретровирусную терапию.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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