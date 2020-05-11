 Коронавирус: Число смертей от СПИД к югу от Сахары может удвоиться | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Коронавирус: Число смертей от СПИД к югу от Сахары может удвоиться

Эксперты ВОЗ и UNAIDS опасаются прерывания поставок антиретровирусных препаратов из-за пандемии.

Врачи без границ помогают пациентам с ВИЧ в Африке

"Врачи без границ" помогают пациентам с ВИЧ в Африке

Число смертей от последствий Синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД) в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться и возрасти на 500 тыс. в 2020-2021 годах в результате возможного прерывания поставок антиретровирусных препаратов на фоне пандемии коронавируса. Такой прогноз содержится в обнародованном в понедельник, 11 мая, совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД (UNAIDS).

Эксперты исходят из того, что сбои в поставках могут продлиться около полугода.

В 2018 году от последствий СПИД в регионе скончались порядка 470 тыс. человек - на данные территории приходится около 61 процента мировых смертей, наступивших в результате иммунодефицита. Эксперты опасаются, что из-за перебоев регион может быть отброшен к показателям 2008 года (950 тыс. умерших).

"Страшная перспектива того, что дополнительно полмиллиона человек в Африке умрет от болезней, связанных со СПИД, - это все равно что быть отброшенным назад в историческое прошлое", - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Камеруне проблемы с поставками, в Ботсване закончились запасы терапии

Камерун уже испытал проблемы с цепочкой поставок, в Ботсване закончились запасы терапии, и UNAIDS пришлось оперативно вмешиваться в ситуацию. В Демократической Республике Конго сотрудники здравоохранения не смогли в полном объеме выполнять свою работу из-за локдауна.

В Африке к югу от Сахары в 2018 году, по оценкам медиков, 25,7 млн человек жили с ВИЧ, из них 16,4 млн проходили антиретровирусную терапию.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

  • default

    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    2,5 миллиона новых случаев заражения за год

    В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

  • default

    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    Расхождение в цифрах

    В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

  • default

    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    Тысячекратный рост

    То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 12:44

Кто в Германии считает коронавирус ложью и что пообещал Путин россиянам. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Обними меня, если не боишься: как люди с ВИЧ в России борются с дискриминацией - "Европа в фокусе"  

Есть ли эпидемия ВИЧ, или Почему Россия догоняет Нигерию и Зимбабве  

Также по теме

Türkei Diyarbakir | Coronakrise | Ausgangssperre

Пандемия: Турция вводит четырехдневный комендантский час 11.05.2020

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован почти у 4,2 млн человек, скончались свыше 284 тысяч. Выздоровели 1,5 млн человек. DW следит за событиями 11 мая.

Nigeria Lagos | Coronavirus | Straßenverkäufer

Хроника пандемии: жертвами COVID-19 в Африке могут стать до 190 тысяч человек 07.05.2020

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 3,8 млн человек, скончались свыше 263 тысяч. Выздоровели более 1,2 млн человек. DW следит за событиями 7 мая.

Somalia Mogadishu | Coronavirus | Flüchtlingslager

Глава ВОЗ предупредил, что пандемия далека от завершения 27.04.2020

ВОЗ обеспокоена ростом числа заражений SARS-CoV-2 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых государствах Азии. Из-за пограничных ограничений в 21 стране не хватает вакцин против других болезней.

Реклама

Самые читаемые

Посольство США ответило на критику Москвы о победе над нацизмом  

В Нью-Йорке у десятков детей зафиксирован опасный воспалительный синдром  

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней в России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно